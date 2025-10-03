Người mỡ máu, tăng huyết áp có nên hạn chế ăn trứng?

Nhiều thông tin cho rằng ăn nhiều trứng không tốt cho sức khỏe do trứng chứa lượng cholesterol cao, người rối loạn mỡ máu, tăng huyết áp, đái tháo đường nên hạn chế, điều này có đúng? (Việt, 40 tuổi, Hà Nội)

Trả lời:

Sự hiểu lầm về trứng và tác động tiêu cực của trứng với sức khỏe tim mạch, chủ yếu xoay quanh hàm lượng cholesterol cao trong lòng đỏ trứng xuất hiện từ giữa thế kỷ 20.

Lòng đỏ trứng chứa một lượng cholesterol đáng kể (khoảng 186 mg trong một quả trứng lớn). Cholesterol cao trong máu, đặc biệt là cholesterol LDL - cholesterol xấu, là yếu tố nguy cơ chính gây xơ vữa động mạch và bệnh tim mạch. Do đó việc ăn nhiều trứng bị xem là không tốt cho tim mạch. Nhóm có yếu tố nguy cơ tim mạch như người bệnh đái tháo đường, rối loạn mỡ máu và tăng huyết áp vốn có nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao hơn người bình thường. Việc hạn chế các yếu tố làm tăng thêm nguy cơ, bao gồm cả cholesterol từ trứng được xem là một biện pháp phòng ngừa.

Tuy nhiên, trong những thập kỷ gần đây, nhiều nghiên cứu khoa học chất lượng cao hơn đã được thực hiện trên người, cho thấy đối với đa số, cholesterol trong thực phẩm có tác động rất ít đến mức cholesterol trong máu so với chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa.

Chất béo bão hòa trong bơ, phô mai, thịt xông khói, xúc xích, bánh quy làm tăng cholesterol trong máu của chúng ta nhiều hơn cholesterol trong trứng. Và "carbohydrate xấu" tinh chế cao trong bánh mì nướng trắng, bánh ngọt, khoai tây chiên và khoai tây chiên giòn cũng làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ và các bệnh tim mạch khác.

Trứng có hàm lượng chất béo khá thấp. Lòng đỏ trứng có chứa một ít chất béo nhưng lòng trắng hầu như không chứa chất béo. Một quả trứng trung bình (58 g) chứa khoảng 4,6 g chất béo, tương đương khoảng một thìa cà phê dầu ăn. Chỉ có một phần tư trong số này là chất béo bão hòa, loại chất béo làm tăng mức cholesterol trong cơ thể. Bởi vậy, bạn có thể ăn một quả trứng/ngày mà không làm tăng nguy cơ bệnh tim mạch.

Ngược lại, trứng được công nhận là một nguồn protein chất lượng cao, có đầy đủ các acid amin thiết yếu mà cơ thể không tự tổng hợp được. Trứng chứa nhiều loại vitamin A, D, E, B12, choline; khoáng chất (sắt, kẽm) và các chất chống oxy hóa quan trọng. Chúng ta có thể chế biến trứng thành các bữa ăn mặn hoặc bữa ăn sáng nhanh chóng, tiện lợi để bắt đầu ngày mới một cách lành mạnh. Đây cũng là thực phẩm tuyệt vời cho trẻ nhỏ.

Nhìn chung, người bệnh có nguy cơ tim mạch có thể ăn một quả trứng/ngày nhưng nên kết hợp với chế độ ăn ít chất béo bão hòa, ít carbohydrat xấu, giàu rau củ, cá và ngũ cốc nguyên hạt.

Trứng mang lại nhiều lợi ích sức khỏe. Ảnh: Bùi Thủy

Bác sĩ Nguyễn Thu Yên

Phụ trách khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang