Người mỡ máu, huyết áp cao có nên ăn bánh trung thu?

Gia đình tôi có nhiều người có bệnh nền mỡ máu, huyết áp cao, đái tháo đường, vậy nên ăn bánh trung thu thế nào đảm bảo sức khỏe? (Linh, 35 tuổi, Hà Nội)

Trả lời:

Bánh trung thu đa dạng nhân như đậu xanh, hạt sen, thập cẩm, thành phần chính gồm bột, đường, bơ, mỡ lợn, khiến bánh có độ ngọt và béo cao. Vỏ bánh và nhân thường được tẩm ướp nhiều đường, mỡ, dẫn đến hàm lượng năng lượng lớn.

Một miếng bánh (25 g, khoảng 1/5-1/10 chiếc) chứa 95-122 calo, bao gồm 10-13 g chất bột đường và 4,3-7,7 g chất béo. Như vậy, một chiếc bánh 180 g cung cấp 500-700 calo, tùy loại và thành phần. Bánh nướng thập cẩm hai trứng (250g) có thể chứa đến 1.095 calo, glucid 104,5g; bánh dẻo đậu xanh một trứng cung cấp 807 calo, glucid 158,1g.

Trong khi một bát cơm đầy chỉ khoảng 200 calo (glucid 44,2g), một bát phở bò trung bình khoảng 430 calo (glucid 59,3g).

Như vậy, một chiếc bánh có thể bằng 3-5 bát cơm và 2-2,5 bát phở.Với người khỏe mạnh, năng lượng từ bánh trung thu không quá đáng lo nếu tiêu thụ điều độ 25-50g/ngày. Tuy nhiên, với người mắc bệnh mạn tính liên quan đến dinh dưỡng, việc ăn quá nhiều có thể gây rối loạn chuyển hóa, làm trầm trọng bệnh lý hoặc dẫn đến tăng cân không mong muốn.

Trong đó, những người mắc bệnh tim mạch, mỡ máu, đái tháo đường hoặc huyết áp cao được khuyến cáo thận trọng, hạn chế ăn, chỉ dùng miếng nhỏ. Nếu ăn bánh, người bệnh nên bỏ phần cơm để cân bằng lượng tinh bột trong ngày. Người có chỉ số đường huyết cao có thể tham khảo ý kiến bác sĩ.

Để thưởng thức bánh trung thu an toàn và lành mạnh, cần kiểm tra hạn sử dụng, xem nhãn mác đầy đủ, không mua bánh bị dập nát, bao bì rách, có màu sắc hoặc mùi lạ. Tránh các sản phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc.

PGS.TS.BS Nguyễn Trọng Hưng

Giám đốc Trung tâm Tư vấn, Phục hồi Dinh dưỡng và Kiểm soát Béo phì, Viện Dinh dưỡng Quốc gia