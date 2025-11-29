Người không đóng BHXH, làm thế nào để được hưởng trợ cấp hưu trí?

Bà ngoại tôi 74 tuổi, chưa từng đi làm ở đâu, nhiều năm nay chỉ nhận may ở nhà, lo việc nội trợ trong gia đình.

Giờ ông đã nghỉ hưu và được nhận lương hưu hàng tháng. Còn bà, do chưa từng đi làm ở đâu, chưa bao giờ đóng bảo hiểm xã hội nên không được nhận khoản này.

Thường xuyên xem báo đài, nắm được nhiều tin tức mới, ông nói với tôi Luật Bảo hiểm xã hội mới cho người không có lương hưu được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Ông nhờ hỏi về điều kiện và thủ tục hưởng khoản trợ cấp này.

Xin tư vấn giúp tôi, trường hợp của bà tôi có được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội không, nếu được sẽ là bao nhiêu tiền và thủ tục hưởng thế nào?

Độc giả Minh Long

>>Thạc sĩ luật Nguyễn Trúc Anh tư vấn