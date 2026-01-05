- Nếu nhìn lại toàn bộ cuộc đời mình đến thời điểm này, chị hình dung hành trình đó theo hình dạng nào?

- Tôi hình dung cuộc đời mình như một đường xoắn ốc. Ở mỗi giai đoạn, tôi phát triển theo một cách khác: có lúc lan tỏa mạnh mẽ, có lúc chậm lại, nhưng luôn đi lên.

Giai đoạn đầu là tuổi thơ – tích lũy nền tảng để bước vào đời. Giai đoạn tiếp theo là khẳng định bản thân - lập thương hiệu riêng, rồi làm dự án đầu ở Biti’s. Sau đó là khoảng bốn năm khủng hoảng hiện sinh, đối mặt biến cố. Tiếp đến là thành công của Biti’s Hunter, mang lại cho tôi một nền tảng quan trọng: niềm tin vào bản thân.

Từ 2018 đến nay là chặng đường tôi bước ra khỏi chính mình, cùng hơn 10.000 đồng đội chuyển hóa và thay đổi văn hóa doanh nghiệp. Với tôi, đó là một trong những thành tựu lớn nhất, đặc biệt là dự án Happy Biti’s.

- Sinh ra là con gái đầu của nhà sáng lập Biti’s, tuổi thơ của chị diễn ra như thế nào?

- ​​​​Sinh ra đã “ngậm thìa vàng”, đó là cách mọi người nói về tôi. Nhưng khi đi học, tôi khá ngại nếu người khác biết mình là con của chủ Biti’s. Tôi chỉ muốn mọi thứ tự nhiên, hòa nhập với bạn bè.

Tuổi thơ của tôi rất đủ đầy về vật chất, nhưng đời sống tinh thần thì khá nghèo nàn.

Giai đoạn sau chiến tranh, cả xã hội đều nỗ lực sinh tồn. Khi ai cũng thiếu thốn, thì ưu tiên lớn nhất là vật chất, chưa quan tâm đời sống tinh thần. Ba tôi không ngoại lệ. Ba lớn lên trong một gia đình có mười anh chị em, tất cả đều đi nước ngoài, chỉ còn mình ba ở Việt Nam, đi lên bằng hai bàn tay trắng, dựa hoàn toàn vào ý chí và năng lực của mình.

Ba rất nóng tính nhưng cũng rất yêu con, tình yêu của ba theo kiểu “tough love” – yêu cho roi cho vọt. Tôi cảm giác ba huấn luyện tôi như một chiến binh. Là con lớn, tôi luôn phải làm gương cho các em.

Tôi nhớ năm sáu tuổi, thấy tôi biết bơi nhưng không dám bơi, ba đẩy tôi xuống hồ. Tôi hoảng loạn, rồi bơi được. Cách dạy dỗ đó được ba dùng lặp lại nhiều lần trong đời tôi, tương tự như cách ba giao chức tổng giám đốc Biti’s.

- Từ bao giờ chị có hình dung về việc phải tiếp nối con đường của ba mẹ?

- ​​Tôi không có lựa chọn. Ba luôn xác định con cái sẽ tiếp tục sự nghiệp, nên với tôi câu hỏi không phải là có kế nghiệp hay không, mà là sẽ kế nghiệp như thế nào.

Từ rất sớm, tôi đã được đặt vào guồng đó. Những kỳ nghỉ hè từ lớp 10, 11, 12 cho tới khi học đại học, tôi đều vào công ty làm việc cùng những công nhân khác.

Học xong cấp 3, tôi đi nước ngoài học kỹ sư hóa vì nghĩ ngành giày dép liên quan nhiều đến hóa chất, có thể giúp ba mẹ. Tốt nghiệp, tôi trở về Việt Nam, làm luôn cho doanh nghiệp gia đình. Công việc đầu tiên của tôi là nhân viên tiếp thị xuất khẩu.

26 tuổi tôi quyết định ra khởi nghiệp riêng.

- Điều gì thực sự thôi thúc chị khởi nghiệp thương hiệu giày dép riêng, trong khi chị hoàn toàn có thể đi một con đường có sẵn ở Biti’s?

- Khi làm gia công cho các công ty nước ngoài, tôi nhận ra mình luôn bị ép theo luật chơi của họ. Lúc đó tôi tự hỏi: nếu người ta làm được, tại sao mình không?

Tôi quyết định khởi nghiệp thương hiệu riêng – Gosto – thử xem mình đi được tới đâu.

Thật ra lúc đó tôi chưa hề hình dung rõ con đường của mình. Tôi chỉ biết một điều: tôi không muốn trở thành phiên bản thứ hai của ba – một nhà lãnh đạo thống trị bằng sức mạnh. Tôi cũng không có hình mẫu nào khác. Tôi làm mọi thứ dựa trên những gì mình tin là đúng.

Gosto có giai đoạn phát triển tốt, mỗi lần ra mắt bộ sưu tập mới, 70% người quay lại đều là khách hàng cũ. Dù thương hiệu mới được đón nhận, nhưng dường như sự nhìn nhận của ba mẹ mới là thứ quan trọng nhất với mình.

Lúc đó mẹ nói: “kinh doanh này của con nhỏ quá”. Tôi nhìn lại, đúng là doanh thu Gosto chỉ bằng 1% của Biti’s. Do muốn thể hiện, tôi quyết định mở rộng nhanh.

Khi mở rộng nhanh, hệ thống quản trị của tôi không theo kịp. Tồn kho tăng lên, buộc phải giảm giá để giải phóng hàng. Lúc đó tôi nhận ra một điều rất căn bản: thời trang mà phải sale nhiều thì không thể bền vững. Cuối cùng, tôi quyết định gói ghém lại giấc mơ riêng. Đó là một bài học rất lớn.

Tôi cũng học được một điều khác: nếu người chủ không có nội tâm khoẻ mạnh, rất khó xây dựng một doanh nghiệp bền vững. Khi quá áp lực phải thoát khỏi bóng ba mẹ, tôi bị chao đảo chỉ bởi vài câu nói. Nhìn lại, giai đoạn ấy có thể là cách tôi nổi loạn.

- Sau vấp váp đó, khi quay trở lại Biti’s, cảm giác đầu tiên của chị là gì?

- ​​Ngay từ những ngày đầu vào Biti’s, trong tâm thế một người trẻ, tôi thấy mình cực kỳ nhỏ bé trước “vương quốc” hàng nghìn người. Khi hình dung phải gánh vác tổ chức đồ sộ đó, tôi lo sợ.

Ba tôi xây dựng Biti’s bằng một nền văn hóa rất kỷ luật, rất “tính nam” - quyết đoán, cứng rắn. Tôi nghĩ, ba từng mong tôi là con trai để gánh vác sự nghiệp này. Việc chuyển giao cho một lãnh đạo nữ là một thay đổi rất lớn. Ba không nói thẳng, nhưng nhiều lần cho rằng tôi còn “mềm”, chưa đủ quyết liệt.

Giai đoạn căng thẳng nhất là khi tôi dẫn dắt dự án ERP – chuẩn hóa dữ liệu và chuyển đổi số Biti’s. Tôi khởi xướng dự án vì nhận ra công ty có rất nhiều chi nhánh, tồn kho lớn, trong khi hệ thống nội bộ thiếu minh bạch và chính xác.

Thách thức ở chỗ: Chuyển đổi số không chỉ là công nghệ, mà là thay đổi thói quen. Nhân sự buộc phải vận hành theo hệ thống - từ tồn kho, sản xuất, kinh doanh đến kế toán, tài chính.

Sau sáu tháng, đội ngũ xây xong hệ thống. Tôi quyết định đưa vào áp dụng và cắt hẳn hệ thống cũ, chỉ chạy song song khoảng một tuần. Ngay trong tuần đó, phản ứng bùng lên dữ dội. Ba kết luận hệ thống không tốt.

Đỉnh điểm là một cuộc họp toàn quốc. Trong cơn nóng giận, ba sa thải toàn bộ đội IT, chỉ giữ lại một người. Tôi và mẹ bước ra khỏi cuộc họp với tâm thế có thể rời khỏi công ty.

- Khoảnh khắc đó để lại điều gì trong chị?

- ​​Tôi quá lo lắng vì không hình dung nổi cắt bỏ hết hệ thống thì công ty sẽ đi về đâu.

Tôi cũng tức nghẹn vì bị phủ nhận khi dồn rất nhiều công sức, tâm huyết để đưa hệ thống vào hoạt động được trong 6 tháng, trong khi nơi khác mất 4-5 năm.

Chiến tranh lạnh trong gia đình kéo dài suốt một tuần. Khi đã bình tĩnh, ba thừa nhận đã quyết định nóng vội.

Với nhóm bị sa thải, họ phẫn uất nhưng đã hiểu phong cách của ba. Tôi phải thuyết phục họ hoàn thiện nốt hệ thống trước khi bàn giao. Không biết may hay rủi, toàn bộ nhóm này được tuyển qua công ty đối thủ. Biti’s sau đó phải gầy dựng lại đội ngũ mới.

Bốn năm sau đó, tôi chỉ tham gia ở trạng thái duy trì. Tôi hiểu rằng cái “lõi” bên trong mình chưa đủ mạnh để bứt phá.