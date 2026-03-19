Người Iran tiễn biệt 'bộ não an ninh' của đất nước

Đáp lại lời kêu gọi thể hiện lòng yêu nước chống lại "âm mưu của kẻ thù" mà chính phủ Iran phát động, người dân quốc gia này hôm 18/3 đã xuống đường tuần hành tại nhiều thành phố lớn, trong đó có thủ đô Tehran.
Hàng nghìn người tham dự lễ tang được tổ chức tại Quảng trường Enghelab ở Tehran, Iran, tiễn đưa Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Ali Larijani, Chỉ huy lực lượng Basij Gholam Reza Soleimani thuộc Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo. Hai người thiệt mạng trong đợt tập kích của Israel đêm 17/3.
Đám đông cũng tiễn đưa 84 binh sĩ thuộc Hải quân Iran, những người thiệt mạng khi tàu hộ vệ tên lửa IRIS Dena bị tàu ngầm Mỹ đánh chìm hai tuần trước.
Hàng nghìn người tham dự lễ tang được tổ chức tại Quảng trường Enghelab ở Tehran, Iran, tiễn đưa Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Ali Larijani, Chỉ huy lực lượng Basij Gholam Reza Soleimani thuộc Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo. Hai người thiệt mạng trong đợt tập kích của Israel đêm 17/3.
Đám đông cũng tiễn đưa 84 binh sĩ thuộc Hải quân Iran, những người thiệt mạng khi tàu hộ vệ tên lửa IRIS Dena bị tàu ngầm Mỹ đánh chìm hai tuần trước.
Chiếc xe tang lăn bánh giữa biển người ở trung tâm Tehran.
Chiếc xe tang lăn bánh giữa biển người ở trung tâm Tehran.
Các quan chức cấp cao của Iran trong đó có tân Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei, liên tục đăng bài tỏ lòng thương tiếc trên mạng xã hội X. Ông Mojtaba tuyên bố sẽ báo thù cho ông Larijani cũng như các lãnh đạo cấp cao của Iran và dân thường đã thiệt mạng trong cuộc chiến.
Ông Mojtaba đã không xuất hiện trước công chúng từ khi cuộc chiến bắt đầu vào 28/2.
Các quan chức cấp cao của Iran trong đó có tân Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei, liên tục đăng bài tỏ lòng thương tiếc trên mạng xã hội X. Ông Mojtaba tuyên bố sẽ báo thù cho ông Larijani cũng như các lãnh đạo cấp cao của Iran và dân thường đã thiệt mạng trong cuộc chiến.
Ông Mojtaba đã không xuất hiện trước công chúng từ khi cuộc chiến bắt đầu vào 28/2.
Đoàn đưa tang đi qua Quảng trường Enghelab, nơi bức tranh tường lớn vẽ hình các thủy thủ mặc quân phục kèm dòng chữ: "Những người anh hùng của biển cả sẽ sống mãi trong ký ức của Iran".
Đoàn đưa tang đi qua Quảng trường Enghelab, nơi bức tranh tường lớn vẽ hình các thủy thủ mặc quân phục kèm dòng chữ: "Những người anh hùng của biển cả sẽ sống mãi trong ký ức của Iran".
Các hình ảnh ngày 18/3 cho thấy chính phủ Iran vẫn được đông đảo người dân ủng hộ. Anh Mohammed cùng vợ, chị Hamideh, đã đưa các con đi cùng để bày tỏ tình cảm với chính quyền và nhân dân Iran.
"Cách ông Ali Larijani bị sát hại là vô cùng bất công và không thể chấp nhận được ở bất cứ nơi nào trên thế giới", anh nói.
Các hình ảnh ngày 18/3 cho thấy chính phủ Iran vẫn được đông đảo người dân ủng hộ. Anh Mohammed cùng vợ, chị Hamideh, đã đưa các con đi cùng để bày tỏ tình cảm với chính quyền và nhân dân Iran.
"Cách ông Ali Larijani bị sát hại là vô cùng bất công và không thể chấp nhận được ở bất cứ nơi nào trên thế giới", anh nói.
Người dân mang theo hoa đi bên cạnh xe chở linh cữu.
Người dân mang theo hoa đi bên cạnh xe chở linh cữu.
Những người đưa tang lấp kín Quảng trường Enghelab ở trung tâm thành phố.
Những người đưa tang lấp kín Quảng trường Enghelab ở trung tâm thành phố.
Người đàn ông Iran cầm ảnh của Chỉ huy lực lượng Basij Gholam Reza Soleimani trong lễ tang ngày 18/3.
Sepora, người cầm tấm biển in một bài thơ cổ của Ba Tư, cho hay bài thơ nói rằng "nếu chúng ta bị giết, từng người một, thì thà như vậy còn hơn là giao đất nước mình cho kẻ thù".
"Đây là tổ quốc của chúng tôi, chúng tôi sẽ không đầu hàng", anh nói.
Giao tranh ở Trung Đông đến nay đã khiến hơn 2.000 người thiệt mạng, chủ yếu ở Iran và Lebanon.
Người đàn ông Iran cầm ảnh của Chỉ huy lực lượng Basij Gholam Reza Soleimani trong lễ tang ngày 18/3.
Sepora, người cầm tấm biển in một bài thơ cổ của Ba Tư, cho hay bài thơ nói rằng "nếu chúng ta bị giết, từng người một, thì thà như vậy còn hơn là giao đất nước mình cho kẻ thù".
"Đây là tổ quốc của chúng tôi, chúng tôi sẽ không đầu hàng", anh nói.
Giao tranh ở Trung Đông đến nay đã khiến hơn 2.000 người thiệt mạng, chủ yếu ở Iran và Lebanon.
Hồng Hạnh (Ảnh: AFP)