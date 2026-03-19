Người Iran tiễn biệt 'bộ não an ninh' của đất nước

Hàng nghìn người tham dự lễ tang được tổ chức tại Quảng trường Enghelab ở Tehran, Iran, tiễn đưa Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Ali Larijani, Chỉ huy lực lượng Basij Gholam Reza Soleimani thuộc Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo. Hai người thiệt mạng trong đợt tập kích của Israel đêm 17/3.

Đám đông cũng tiễn đưa 84 binh sĩ thuộc Hải quân Iran, những người thiệt mạng khi tàu hộ vệ tên lửa IRIS Dena bị tàu ngầm Mỹ đánh chìm hai tuần trước.