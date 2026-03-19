Tân Lãnh tụ Tối cao Iran thề báo thù cho cố vấn an ninh

Lãnh tụ Tối cao Iran Khamenei tuyên bố sẽ báo thù cho thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Larijani, sau khi quan chức này bị Israel hạ sát.

"Không còn nghi ngờ gì nữa, vụ ám sát như vậy đã chứng tỏ tầm quan trọng của ông và sự căm ghét từ những kẻ thù của Hồi giáo dành cho ông", Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei viết ngày 18/3, khi tang lễ thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao (SNSC) Ali Larijani được tổ chức tại Tehran.

Ông Khamenei mô tả Larijani là "đầy tri thức, tầm nhìn và sự khôn ngoan", đồng thời nhấn mạnh rằng gần 5 thập kỷ phục vụ trong các lĩnh vực chính trị, quân sự, an ninh, văn hóa và hành chính đã đưa quan chức này thành "một người xuất chúng".

"Mỗi giọt máu đổ ra đều có cái giá riêng, và những kẻ đã sát hại các vị tử vì đạo này sẽ sớm phải trả giá", ông Khamenei tuyên bố. Ông vẫn chưa xuất hiện trước công chúng kể từ khi được chọn kế nhiệm cha, cố đại giáo chủ Ali Khamenei, người thiệt mạng trong ngày đầu Mỹ và Israel không kích vào Iran.

Ông Mojtaba Khamenei tại Tehran, Iran, hồi tháng 10/2024. Ảnh: AFP

SNSC ngày 17/3 xác nhận ông Larijani đã thiệt mạng, không lâu sau khi Israel tuyên bố hạ sát ông trong đòn không kích ban đêm. Con trai ông là Morteza, cùng các trợ lý, một số nhân viên hội đồng và vệ sĩ cũng chung số phận.

Nga cùng ngày lên án các hành động "nhằm gây tổn hại sức khỏe, thậm chí sát hại các thành viên ban lãnh đạo của quốc gia Iran có chủ quyền và độc lập, cũng như các quốc gia khác". Hezbollah, nhóm vũ trang đồng minh Iran tại Lebanon, gọi vụ hạ sát ông Larijani là "hèn hạ".

Israel ngày 18/3 tuyên bố hạ thêm Bộ trưởng Tình báo Iran Esmaeil Khatib trong đòn không kích đêm trước đó. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian sau đó xác nhận ông Khatib đã thiệt mạng. Effie Defrin, phát ngôn viên Lực lượng Phòng vệ Israel, cảnh báo quân đội nước này sẽ tiếp tục truy lùng và loại bỏ các quan chức cấp cao của Iran.

