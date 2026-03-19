Iran dọa hủy diệt hạ tầng dầu khí vùng Vịnh, ông Trump đáp trả

IRGC cảnh báo sẽ phá hủy cơ sở dầu mỏ, khí đốt ở vùng Vịnh nếu hạ tầng năng lượng Iran tiếp tục bị tập kích, trong khi ông Trump dọa "thổi bay" mỏ khí đốt của Tehran.

"Chúng tôi cảnh báo thêm một lần nữa rằng đối phương đã phạm sai lầm to lớn khi tấn công hạ tầng năng lượng Iran. Biện pháp đáp trả đang được triển khai. Nếu các cuộc không kích như vậy tái diễn, chúng tôi sẽ tung thêm đòn đánh vào hạ tầng năng lượng của đối phương lẫn đồng minh", Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 19/3 tuyên bố.

Tuyên bố được đưa ra sau khi IRGC phóng tên lửa nhằm vào các cơ sở khí hóa lỏng (LNG) của Qatar, trong đó có khu công nghiệp Ras Laffan. Đây được biết đến là khu sản xuất LNG lớn nhất thế giới.

QatarEnergy cho biết khu vực này hứng hai đợt tấn công bằng tên lửa đạn đạo trong 12 giờ qua, làm bùng phát các đám cháy lớn. Tập đoàn này thừa nhận vụ tập kích của Iran đã gây "thiệt hại trên diện rộng".

IRGC nhấn mạnh những đợt trả đũa sau sẽ uy lực hơn rất nhiều và "sẽ không ngừng lại cho đến khi hủy diệt hoàn toàn" hạ tầng dầu mỏ, khí đốt của Mỹ cùng đồng minh trong khu vực.

Cơ sở hóa lỏng khí đốt Ras Laffan, Qatar, vào tháng 4/2009. Ảnh: AP

Ras Laffan, nằm cách thủ đô Doha khoảng 80 km, đóng vai trò trụ cột trong nền kinh tế Qatar. Các cuộc tấn công liên tiếp vào khu vực này được đánh giá là đòn giáng trực tiếp vào huyết mạch năng lượng của quốc gia vùng Vịnh này.

Ngoài khu phức hợp LNG Ras Laffan, Iran còn tấn công các cơ sở khí đốt tại Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), bao gồm cơ sở Habshan và mỏ Bab. Giới chức Abu Dhabi gọi đây là bước leo thang nguy hiểm, cho biết các hoạt động sản xuất khí đốt đã phải tạm dừng sau khi hệ thống phòng không đánh chặn các mối đe dọa.

Iran mở đợt tập kích quy mô lớn vào hạ tầng năng lượng ở vùng Vịnh sau khi South Pars, mỏ khí lớn nhất thế giới mà Tehran cùng chia sẻ với Qatar tại vịnh Ba Tư, bị tập kích. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian lên án vụ tấn công, cảnh báo những hậu quả "không thể kiểm soát" có thể lan rộng toàn cầu.

Vị trí khu phức hợp Ras Laffan. Đồ họa: Oil and Gas Middle East

Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Mỹ và Qatar không liên quan đến cuộc tấn công nhằm vào mỏ khí đốt South Pars, cho rằng đây là hành động đơn phương của Israel. Đồng thời, ông kêu gọi Israel ngừng các cuộc tấn công vào mỏ khí này, trừ khi Iran tiếp tục leo thang.

Dù vậy, Tổng thống Mỹ cảnh báo Washington sẵn sàng đáp trả mạnh mẽ nếu Iran tiếp tục nhắm mục tiêu vào hạ tầng năng lượng Qatar. Ông tuyên bố Mỹ có thể "thổi bay toàn bộ" mỏ khí South Pars nếu các cơ sở LNG của Qatar bị tấn công lần nữa, dù thừa nhận không muốn sử dụng hỏa lực mạnh đến vậy do Washington cũng muốn tránh những hệ lụy lâu dài.

Xung đột tại Trung Đông đã bước sang ngày thứ 19, khiến hơn 2.000 người thiệt mạng và đang làm đảo lộn thị trường năng lượng toàn cầu. Giá dầu đã tăng thêm 5%, vượt 108 USD mỗi thùng, trong khi giá dầu Brent tăng gần 50% kể từ khi chiến sự bùng phát cuối tháng 2. Diễn biến này phần lớn do Iran siết kiểm soát eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển khoảng 20% lượng dầu thế giới.

Các nước Arab vùng Vịnh chịu áp lực ngày càng lớn khi liên tục hứng chịu các cuộc tấn công vào căn cứ quân sự, cơ sở dân sự và hạ tầng năng lượng, nhưng chưa có hành động quân sự đáp trả trực tiếp Iran.

Thanh Danh (Theo Times of Israel, CNN, AP, CNBC)