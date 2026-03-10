Người Iran đổ ra đường ủng hộ tân Lãnh tụ Tối cao

Người phụ nữ mặc áo trùm mang theo ảnh của tân Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei ngày 9/3 tuần hành trên đường phố theo lời kêu gọi của Hội đồng Tuyên truyền Hồi giáo Iran để tuyên thệ trung thành với lãnh đạo mới.

Ông Mojtaba Khamenei, 56 tuổi, trước đó một ngày được Hội đồng Chuyên gia Iran bầu làm Lãnh tụ Tối cao tiếp theo, kế nhiệm người cha quá cố Ali Khamenei.