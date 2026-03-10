Người Iran đổ ra đường ủng hộ tân Lãnh tụ Tối cao

Người phụ nữ mặc áo trùm mang theo ảnh của tân Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei ngày 9/3 tuần hành trên đường phố theo lời kêu gọi của Hội đồng Tuyên truyền Hồi giáo Iran để tuyên thệ trung thành với lãnh đạo mới.
Ông Mojtaba Khamenei, 56 tuổi, trước đó một ngày được Hội đồng Chuyên gia Iran bầu làm Lãnh tụ Tối cao tiếp theo, kế nhiệm người cha quá cố Ali Khamenei.
Truyền thông Iran cho biết hàng trăm nghìn người đã tập trung tại quảng trường Enghelab ở Tehran để bày tỏ ủng hộ quyết định này.
Lãnh tụ Tối cao là vị trí có quyền lực chính trị và tôn giáo cao nhất của Iran, nắm quyền quyết định cuối cùng đối với các vấn đề quốc gia. Ông Ali Khamenei giữ cương vị này từ năm 1989 cho đến khi thiệt mạng trong đòn tập kích mở đầu chiến dịch của Mỹ - Israel hôm 28/2.
Ông Mojtaba, con trai ông Ali Khamenei, có tầm ảnh hưởng sâu rộng ở Iran, cũng như liên hệ chặt chẽ với Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) và lực lượng dân quân tình nguyện Basij.
Ông được đánh giá là người theo đường lối bảo thủ và quyết định bổ nhiệm ông cho thấy phe theo cứng rắn tiếp tục nắm quyền lãnh đạo cao nhất tại Iran. IRGC đã tuyên bố "tuyệt đối tuân lệnh và hy sinh để thực hiện các mệnh lệnh thiêng liêng" của tân Lãnh tụ Tối cao.
Nhiều lãnh đạo chính trị và quân đội Iran cũng đã công khai ủng hộ mạnh mẽ ông Mojtaba. Chủ tịch Hội đồng Phân định Lợi ích Sadiq Larijani nói quyết định này giúp trấn an lòng dân giữa chiến sự.
Trong ảnh là đám đông tụ tập bày tỏ ủng hộ tân Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei ở trung tâm thủ đô Tehran.
Người Iran sơn tay màu đỏ để thể hiện lòng trung thành với lãnh tụ mới tại trung tâm Tehran, ngày 9/3.
Ông Mojtaba Khamenei không xuất hiện công khai kể từ khi được bầu làm Lãnh tụ Tối cao, nhiều khả năng để đảm bảo an ninh. Mỹ và Israel trước đó công khai đe dọa sẽ hạ sát bất cứ người nào được bầu vào vị trí này.
Người ủng hộ in bàn tay sơn đỏ thể hiện lòng trung thành với tân Lãnh tụ Tối cao lên bức tường ở trung tâm Tehran.
Đám đông mang theo quốc kỳ Iran cùng ảnh của tân Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei và cố lãnh tụ Ali Khamenei tuần hành trên đường phố Tehran.
Tuy nhiên, việc Hội đồng Chuyên gia Iran lựa chọn ông Mojtaba cũng có thể là canh bạc lớn, với những tác động chưa rõ ràng đối với vị thế quốc tế của đất nước. Lập trường của ông Mojtaba thậm chí được xem là cứng rắn, nặng ý thực hệ hơn cả bố, dẫn đến nguy cơ Iran bị cô lập nhiều hơn.
Một số người Iran phản đối chính phủ cũng cho rằng lãnh đạo mới sẽ duy trì đường lối cứng rắn và gia tăng thái độ thù địch đối với Mỹ - Israel. "Đây là dấu hiệu cho thấy mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn nhiều", Alireza, kỹ sư ở Tehran, cho biết.
Hai mẹ con nhìn lên bầu trời khi nghe thấy tiếng tiêm kích, sau khi tham gia cuộc mít tinh ủng hộ ông Mojtaba ở Tehran.
Một phụ nữ ở Tehran cầm ảnh lãnh tụ mới Mojtaba Khamenei và lãnh tụ quá cố Ali Khamenei khi tham gia tuần hành.
Tổng thống Donald Trump tỏ ra không hài lòng khi Iran chọn ông Mojtaba, nhưng không tiết lộ cách ứng phó thế nào.
Lực lượng an ninh bảo vệ cuộc mít tinh ủng hộ tân Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei ở quảng trường Enghelab.
Ông Mojtaba Khamenei được cho là sẽ đối mặt nhiều lựa chọn khó khăn, khi lên nắm quyền trong bối cảnh cuộc chiến với Mỹ, Israel ngày càng leo thang.
Xung đột đến nay đã kéo dài gần hai tuần, khiến hơn 1.500 người thiệt mạng, gây thiệt hại hạ tầng khắp Trung Đông và làm đảo lộn thị trường năng lượng toàn cầu.
Một gia đình Iran cầm ảnh chân dung ông Mojtaba tại quảng trường Enghelab.
Tân Lãnh tụ Tối cao Iran có thể tiếp tục chiến đấu, giữ lập trường cứng rắn. Trong kịch bản này, Iran có thể siết kiểm soát trong nước, phân tán lực lượng và khí tài để giảm thiệt hại, tăng cường các biện pháp gây sức ép bất đối xứng và các hoạt động bí mật.
Lựa chọn còn lại là lùi một bước và chấp nhận nhượng bộ lớn nhằm chấm dứt chiến sự và giảm áp lực. Điều đó có thể đồng nghĩa với việc từ bỏ một số trụ cột quan trọng trong thế trận quân sự và ảnh hưởng khu vực của Iran.
Đức Trung (Theo AFP, AP, Reuters)