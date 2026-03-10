Ông Trump từ chối tiết lộ cách ứng phó tân Lãnh tụ Tối cao Iran

Tổng thống Trump tỏ ra không hài lòng khi Iran chọn con trai ông Khamenei làm tân Lãnh tụ Tối cao, nhưng không nói rõ sẽ ứng phó thế nào.

"Tôi sẽ không nói cho các bạn biết. Không nói đâu", Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời phỏng vấn qua điện thoại với New York Post ngày 9/3, khi được hỏi về kế hoạch ứng phó với tân Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei.

Ông Trump tuyên bố "tôi không hài lòng về ông ấy", nhưng không nhắc lại lời đe dọa trước đây rằng Mỹ sẽ hạ sát bất cứ Lãnh tụ Tối cao tiếp theo nào của Iran mà không được ông "phê chuẩn".

Tổng thống Mỹ Donald Trump giám sát chiến dịch nhằm vào Iran hôm 1/3. Ảnh: AFP

Ông chủ Nhà Trắng đưa ra bình luận một ngày sau khi Hội đồng Chuyên gia Iran thông báo chọn ông Mojtaba, con trai giáo chủ quá cố Ali Khamenei, làm Lãnh tụ Tối cao tiếp theo của nước này. Ông Khamenei đã thiệt mạng trong chiến dịch không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran hôm 28/2.

Ali Larijani, quan chức an ninh quốc gia hàng đầu của Iran, viết trên X hôm nay rằng việc ông Mojtaba được bầu kế nhiệm cha "đã khiến các thế lực thù địch hiếu chiến rơi vào tuyệt vọng".

Tổng thống Trump trước đó công khai cảnh báo Iran về việc lựa chọn tân lãnh đạo, tuyên bố "người này phải được Mỹ phê chuẩn, nếu không sẽ khó trụ được lâu". Tuần trước, ông yêu cầu phải được tham gia quá trình chọn Lãnh tụ Tối cao mới của Iran, thừa nhận Mojtaba là ứng viên tiềm năng nhưng bầu con trai ông Khamenei là kết quả "không thể chấp nhận".

Sau khi danh tính tân Lãnh tụ Tối cao Iran được công bố, nhiều lãnh đạo chính trị, quân đội Iran đã công khai ủng hộ mạnh mẽ ông Mojtaba. Hàng nghìn người dân Iran tối 9/3 tập trung về quảng trường trung tâm Tehran, cầm theo ảnh ông Mojtaba để tuyên thệ trung thành.

Một số quốc gia như Nga, Trung Quốc đã thể hiện lập trường về ông Mojtaba.

"Tôi muốn tái khẳng định sự ủng hộ vững chắc của chúng tôi đối với Tehran, cũng như tình đoàn kết với người bạn Iran", Tổng thống Nga Vladimir Putin viết trong thông điệp gửi tới ông Mojtaba ngày 9/3, nhấn mạnh Moskva "đã và sẽ luôn là đối tác đáng tin cậy của Tehran".

Ông chủ Điện Kremlin cho rằng trong bối cảnh Iran đang phải đối mặt với "hành động gây hấn vũ trang", việc đảm nhiệm cương vị Lãnh tụ Tối cao sẽ đòi hỏi lòng dũng cảm và sự tận tâm to lớn.

Người dân Iran cầm tranh tân Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei trong cuộc tuần hành ủng hộ ông tại Tehran ngày 9/3. Ảnh: AFP

Trung Quốc trước đó cho rằng việc Iran lựa chọn tân Lãnh tụ Tối cao là vấn đề nội bộ của nước này và tôn trọng quyết định được phía Iran đưa ra dựa trên hiến pháp của nước sở tại. Bắc Kinh cũng phản đối bất cứ hành động nhắm mục tiêu nào vào tân lãnh đạo Iran.

