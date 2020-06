Người Hong Kong hối hả tìm hiểu mở tài khoản nước ngoài

Người Hong Kong đang tìm hiểu cách mở tài khoản ngân hàng ở nước ngoài do lo ngại luật an ninh Trung Quốc đại lục đề xuất.

Các ngân hàng gồm HSBC, Standard Chartered và Citigroup đã chứng kiến sự tăng đột biến câu hỏi của người Hong Kong về mở tài khoản nước ngoài trong bối cảnh lo ngại Trung Quốc đại lục áp luật an ninh mới đối với thành phố, Reuters dẫn 5 nguồn tin am hiểu vấn đề cho hay. HSBC và Standard Chartered chứng kiến sự tăng vọt câu hỏi lần lượt 25% và 30%, hai nguồn tin nói.

Các câu hỏi làm tăng thêm mối lo ngại về việc rút vốn khỏi trung tâm tài chính châu Á, vốn đã bị ảnh hưởng bởi biểu tình trong năm qua, và nhấn mạnh những lo ngại về tính thanh khoản của tài sản khi luật an ninh thổi bùng căng thẳng Mỹ - Trung. Tổng thống Donald Trump tuyên bố tước tình trạng đặc biệt của Hong Kong theo luật pháp Mỹ nếu Trung Quốc ban hành luật.

"Điều tôi lo lắng nhất là có khả năng tôi không thể tự do đổi đôla Hong Kong nữa nếu Mỹ quyết định trừng phạt Hong Kong", May Chan, 39 tuổi, người gần đây đã hỏi HSBC về việc mở tài khoản ở nước ngoài, cho hay.

Logo của các ngân hàng HSBC và Standard Chartered tại trụ sở của họ ở Hong Kong năm 2017. Ảnh: Reuters.

Ngân hàng trung tâm của thành phố đã tìm cách xoa dịu lo ngại, nói rằng họ có tất cả biện pháp cần thiết để bảo vệ sự ổn định của đồng đôla Hong Kong so với đôla Mỹ.

Không ngân hàng bán lẻ hàng đầu toàn cầu nào hoạt động tại thành phố tiếp nhận dòng tiền gửi lớn trong hai tuần qua, hai nguồn tin cho hay, lưu ý rằng có thể mất ít nhất một tháng để mở tài khoản nước ngoài. Việc có quá nhiều câu hỏi cũng làm chậm thời gian trả lời của các ngân hàng, nguồn tin nói, thêm rằng các lựa chọn phổ biến bao gồm Singapore, Anh, Sydney và Đài Loan.

Chan được HSBC cho biết cô sẽ phải chờ một tháng chỉ để có thông tin về mở tài khoản nước ngoài. Cô đã đổi 70% tiền tiết kiệm của mình thành ngoại tệ, bao gồm đôla Mỹ và bảng Anh.

"Nếu mọi thứ ở đây trở nên lộn xộn, tôi thậm chí có khả năng không thể rút tiền về trong trường hợp xấu nhất, vì vậy tốt nhất là đa dạng hóa rủi ro", Chan nói.

Trong khi giới chức Trung Quốc đại lục và Hong Kong khẳng định luật an ninh mới chỉ nhắm vào một nhóm đối tượng "gây rối" nhỏ, những nhà phê bình nói rằng nó có thể làm xói mòn mức độ tự trị cao của Hong Kong. Nhiều người Hong Kong đang gia hạn hộ chiếu hải ngoại Anh sau khi chính phủ Anh tuyên bố có thể cấp quyền công dân cho gần 3 triệu người đủ điều kiện.

"Đây là làn sóng mở tài khoản ở nước ngoài thứ hai. Làn sóng đầu tiên diễn ra tháng 6 năm ngoái sau các cuộc biểu tình phản đối dự luật dẫn độ", một nguồn tin cho biết.

HSBC từ chối bình luận về các câu hỏi mở tài khoản nước ngoài, nhưng một phát ngôn viên cho biết ngân hàng không thấy bất kỳ dấu hiệu rút tiền đáng kể nào. Một phát ngôn viên của Standard Chartered cho biết đã có những thắc mắc về mở tài khoản nước ngoài, nhưng họ cũng không ghi nhận sự rút tiền. Phát ngôn viên của Citigroup cũng phát biểu tương tự, dù thừa nhận ngân hàng gặp bế tắc trong việc mở tài khoản địa phương khi Hong Kong dỡ hạn chế liên quan Covid-19.

Căng thẳng tại Hong Kong gia tăng sau khi quốc hội Trung Quốc cuối tháng trước thông qua nghị quyết xây dựng luật an ninh Hong Kong. Luật mới sẽ cấm các hành vi và hoạt động ly khai, lật đổ, khủng bố, can thiệp nước ngoài ở Hong Kong và có thể cho phép các cơ quan an ninh và tình báo của Trung Quốc đại lục thiết lập cơ sở trong đặc khu.

Giới chức nhiều nước, gồm Mỹ, Anh, Nhật, Australia, Canada cũng như các nhóm nhân quyền và doanh nghiệp quốc tế bày tỏ quan ngại về luật an ninh Hong Kong, trong khi Trung Quốc khẳng định luật an ninh Hong Kong giúp duy trì vững chắc nguyên tắc "một quốc gia, hai chế độ" cùng ổn định lâu dài và thịnh vượng của đặc khu.

Huyền Lê (Theo Reuters)