Người Hong Kong đi bộ nhiều nhất thế giới 2025

Số liệu từ thiết bị đeo thông minh cho thấy người dân Hong Kong tiếp tục đứng đầu toàn cầu về số bước đi trung bình mỗi ngày, vượt mốc 10.000 bước, nhờ đặc thù đô thị nén, giao thông công cộng phát triển và văn hóa đi bộ, leo núi phổ biến.

Báo cáo Dữ liệu Garmin Connect 2025 cho biết người dùng tại Hong Kong đạt trung bình 10.663 bước mỗi ngày, cao nhất thế giới năm thứ hai liên tiếp. Con số này tăng so với mức 10.340 bước của năm trước, đồng thời vượt xa mức trung bình toàn cầu khoảng 8.300 bước/ngày.

Theo phân tích của Garmin, thứ hạng dẫn đầu của Hong Kong gắn liền với mô hình đô thị mật độ cao và mạng lưới giao thông công cộng phủ rộng. Phần lớn người dân sử dụng tàu điện, xe buýt và đi bộ để kết nối các chặng di chuyển ngắn, khiến việc đi bộ trở thành một phần không thể thiếu trong sinh hoạt hàng ngày.

Văn hóa leo núi vào cuối tuần phát triển mạnh đã góp phần quan trọng giúp Hong Kong duy trì vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng. Ảnh: SCMP

Bên cạnh đó, văn hóa leo núi và dã ngoại cuối tuần cũng góp phần đáng kể vào tổng số bước đi của người dân thành phố. Hong Kong sở hữu nhiều tuyến đường mòn tự nhiên gần khu dân cư, tạo điều kiện để người dân duy trì vận động thường xuyên ngay cả trong môi trường đô thị đông đúc.

Xếp sau Hong Kong trong bảng xếp hạng toàn cầu là Hàn Quốc với trung bình 9.969 bước/ngày, tiếp đến là Tây Ban Nha (9.937), Trung Quốc (9.794) và Ireland (9.735). Báo cáo đồng thời ghi nhận mức độ vận động đang gia tăng trên phạm vi toàn thế giới.

Ngoài số bước đi, dữ liệu năm 2025 cho thấy các môn thể thao dùng vợt có mức tăng trưởng mạnh nhất toàn cầu, tăng 67% so với năm trước. Nhóm này bao gồm quần vợt, cầu lông và pickleball - môn thể thao đang nổi lên nhanh chóng.

Garmin nhận định pickleball hiện là môn thể thao mới "nóng" nhất tại Hong Kong, với số buổi tập được ghi nhận tăng 281%, đạt gần 9.000 lượt. Bên cạnh đó, chạy bộ trong nhà và tập luyện sức mạnh cũng tăng lần lượt 18,33% và 22,51%, cho thấy người dân Hong Kong ngày càng chú trọng hơn tới việc kết hợp giữa bài tập aerobic và tăng cường thể lực.

Việc di chuyển hằng ngày bằng phương tiện công cộng khiến người dân Hong Kong phải đi bộ khá nhiều. Ảnh: SCMP

Báo cáo Garmin Connect 2025 cũng cho thấy mức độ vận động của người dùng toàn cầu tiếp tục gia tăng rõ rệt. So với năm 2024, tổng số hoạt động thể chất được ghi nhận tăng 8%. Năm hoạt động phổ biến nhất gồm chạy bộ, đi bộ, đạp xe, tập luyện sức mạnh và cardio trong nhà.

Trong đó, tập luyện sức mạnh ghi nhận mức tăng 29%, đánh dấu năm thứ tư liên tiếp tăng trên 20%. Phụ nữ thực hiện nhiều hơn nam giới khoảng 6%. Người dùng tại Brazil dẫn đầu thế giới về cường độ tập luyện sức mạnh, cao hơn 44% so với quốc gia xếp sau là Mexico.

Chạy bộ tiếp tục duy trì sức hút, với chạy ngoài trời tăng 6% (Nhật Bản dẫn đầu) và chạy trong nhà tăng 16% (Na Uy đứng đầu). Nam giới chạy ngoài trời nhiều hơn, trong khi nữ giới có xu hướng tập luyện trong nhà nhiều hơn.

Hoạt động leo núi tăng 12% trong năm 2025, với Slovenia là quốc gia có tỷ lệ leo núi cao nhất tính trên mỗi người dùng. Các môn thể thao dùng vợt tăng mạnh 67%, chủ yếu nhờ phụ nữ và nhóm tuổi 18-29, trong đó người dùng tại Việt Nam có tần suất chơi cao nhất.

Ngoài ra, Pilates và HIIT là hai hình thức tập luyện tăng trưởng nhanh tiếp theo. Lặn biển tăng 16%, đi bộ và yoga cùng tăng 7%. Các môn thể thao mùa đông tăng 8%, trong khi các hoạt động như tập thở, bơi trong nhà và bơi ngoài trời cũng ghi nhận mức tăng ổn định.

Về thói quen tập luyện, người dùng Garmin dành trung bình khoảng 55 phút cho mỗi buổi tập. Gần một nửa số buổi đạp xe kéo dài từ một giờ trở lên, trong khi chạy bộ thường dao động 30-45 phút và đi bộ phổ biến ở mức 15-30 phút.

Dữ liệu cũng cho thấy sự khác biệt rõ rệt giữa các nhóm tuổi. Người trẻ từ 18-29 tuổi ưu tiên chạy ngoài trời, nhóm 30-39 tuổi tập trung vào gym và cardio trong nhà, trong khi người từ 60 tuổi trở lên dành nhiều thời gian cho đạp xe, đi bộ và leo núi. Người lớn tuổi có xu hướng tập luyện vào buổi sáng, còn người trẻ thường bắt đầu vận động vào cuối buổi chiều hoặc đầu buổi tối.

Hồng Duy (theo South China Morning Post)