Người Hà Nội xếp hàng một tiếng chờ sửa xe chết máy

Sáng 26/8, hoàn lưu bão Kajiki gây mưa lớn tại miền Bắc, Hà Nội chịu ảnh hưởng nặng nề. Từ đêm 25 đến sáng 26, khoảng 40 tuyến phố Hà Nội ngập nặng, ảnh hưởng việc đi làm của người dân buổi sáng.

Các cửa hàng xe máy ở những phố ngập tăng lượng khách hàng đột biến. Trong ảnh, một cửa hàng sửa xe máy tại ngã ba phố Trần Đăng Ninh (phường Cầu Giấy), nơi cách đoạn đường ngập vài mét, chỉ đầu giờ sáng đã có tới hàng chục xe máy xếp la liệt chờ sửa chữa. Ảnh: Minh Quân