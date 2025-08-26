Người Hà Nội xếp hàng một tiếng chờ sửa xe chết máy

Sáng 26/8, hoàn lưu bão Kajiki gây mưa lớn tại miền Bắc, Hà Nội chịu ảnh hưởng nặng nề. Từ đêm 25 đến sáng 26, khoảng 40 tuyến phố Hà Nội ngập nặng, ảnh hưởng việc đi làm của người dân buổi sáng.
Các cửa hàng xe máy ở những phố ngập tăng lượng khách hàng đột biến. Trong ảnh, một cửa hàng sửa xe máy tại ngã ba phố Trần Đăng Ninh (phường Cầu Giấy), nơi cách đoạn đường ngập vài mét, chỉ đầu giờ sáng đã có tới hàng chục xe máy xếp la liệt chờ sửa chữa. Ảnh: Minh Quân
Do số lượng khách hàng quá đông, xưởng sửa xe tại phố Trần Đăng Ninh không thể sắp xếp số lượng nên khách hàng tự ghi thứ tự, số điện thoại và tên xe vào sổ để xưởng có thể liên lạc sau khi sửa xong. Thời gian chờ thường khoảng 30 phút tới một tiếng, thậm chí nhiều hơn. Ảnh: Minh Quân
Chủ cửa hàng (áo vàng) cho biết: “Mọi ngày xưởng của tôi mở cửa lúc 7 giờ 30 phút, tuy nhiên sáng nay nhiều khách hàng bị chết máy đứng chờ trước cửa hàng từ sớm, họ gọi số điện thoại nên tôi và mấy người thợ phải mở cửa sớm hơn mọi ngày”. Ảnh: Minh Quân
“Tôi gọi được 3 thợ tới cửa hàng nhưng lượng khách chờ lên đến vài chục người. Một số người vì chờ quá lâu nên họ để xe và số điện thoại lại”, chủ cửa hàng chia sẻ.
Các xe vào sửa đều chung tình trạng chết máy. Theo ghi nhận, thời gian xử lý mỗi xe khoảng 10-15 phút. Đối với trường hợp nặng hơn như nước vào ống xả và khoang máy, thời gian sửa là 30 phút, chưa kể thời gian chờ. Ảnh: Minh Quân
Mức độ ngập sâu là câu hỏi đầu tiên thợ dành cho khách để xác định vấn đề nào khiến xe chết máy. Thông thường khi xe đi qua vùng nước ngập, nước tràn vào lọc gió và bugi gây chết máy. Với những ca nhẹ, thợ sửa xe chỉ cần tháo và lau khô bugi và thay lọc gió là xe có thể khởi động được. Ảnh: Minh Quân
Với những xe cố đi qua vùng nước ngập sâu, dẫn đến nước tràn vào ống xả, thợ sẽ phải kích đề nổ máy sau đó vặn hết ga để đẩy nước ra ngoài. Dầu cũ được bơm ra khỏi khoang máy và thay dầu mới để tránh hỏng các bộ phận như tay biên, xi-lanh, đầu bò, xu-páp. Ảnh: Minh Quân
Số lượng bugi, chụp bugi bị ướt và hỏng được thay thế nằm la liệt ở góc cửa hàng. Ảnh: Minh Quân
Một số xe dù đã thay bugi và lọc gió, làm khô hệ thống đánh lửa nhưng không thể đề nổ mà phải kích bằng ắc quy ngoài. Ảnh: Minh Quân
Một người thợ đang thay lọc gió mới cho chiếc Honda Lead. Chủ cửa hàng cho biết số lượng khách hàng quá đông khiến cửa hàng không còn phụ tùng thay thế mà phải gọi mua thêm từ bên ngoài. Ảnh: Minh Quân
Sử dụng chiếc xe ga bị chết máy, Duy Anh cho biết: “Tôi và vợ ra khỏi nhà lúc 7 giờ 30 sáng, đã né tránh nhiều tuyến phố bị ngập, nhưng đến Trần Quốc Hoàn thì nước ngập đến gần cổ ống xả, xe chết máy. Tuy xe tôi ngập nhẹ, nước chưa vào ống xả nhưng việc chờ đến lượt mất gần một tiếng do số lượng xe quá đông”. Ảnh: Minh Quân
Trong khi đó, Mai Hoa (bên trái) cho biết mình là nạn nhân của việc ô tô đi phía sau tạo sóng mạnh, nước dồn vào ống xả. Sau khi dắt bộ tìm cửa hàng sửa chữa, Hoa vẫn phải chờ thêm 30 phút mới tới lượt. Ảnh: Minh Quân
Sau gần 3 tiếng, số lượng xe máy chờ sửa vẫn tấp nập trước các cửa hàng. Mức giá sửa chữa giao động 200.000-300.000 đồng cho những lỗi nhẹ như thay bugi, lọc gió, dầu máy. Đối với những lỗi nặng hơn, mức giá lên tới 500.000-600.000 đồng. Ảnh: Minh Quân
Để tránh phải sửa xe, nhiều người chọn dịch vụ dắt xe và người qua chỗ ngập với giá 100.000 đồng, phố Dương Đình Nghệ. Dự báo mưa do hoàn lưu bão sẽ giảm dần về cuối ngày hôm nay, sau khi vùng thấp suy yếu từ bão số 5 đang dần từ địa phận Lào sang Thái Lan. Ảnh: Trần Quỳnh
Minh Quân