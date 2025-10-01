Người Hà Nội ngủ đêm trên đường ngập

Rời công ty từ 15h ngày 30/9 nhưng 9h sáng 1/10, chị Đỗ Huyền vẫn đang mắc kẹt ngoài đường, chưa thể về đến nhà.

"Chỉ 10 km từ Mỹ Đình về Phố Huế mà sau 18 tiếng tôi vẫn đứng trên đường", người phụ nữ 39 tuổi nói.

Chị Huyền kể, chiều qua đã xin về sớm khi thấy mưa ngập, đi được khoảng hai km thì rơi vào cảnh giao thông tê liệt. Đến 3h sáng 1/10, chị nhích được đến đường Phạm Hùng, đoạn ngã tư Keang Nam, Mễ Trì thì dừng hẳn.

Ngập nặng nên nhiều người bỏ ôtô lại, đỗ kín đường. Một số chỗ khô ráo hiếm hoi trên đường bị các xe cứu hộ trưng dụng làm nơi tập kết xe chết máy, dồn những phương tiện khác vào khu vực ngập sâu và chịu chung số phận.

Chị Đỗ Huyền cùng hơn 30 tài xế chịu cảnh mắc kẹt trên đường. Trong xe sẵn bánh quy và nước lọc, chị dùng thay bữa tối. Mọi người chủ động hỏi thăm nhau, san sẻ chút đồ ăn, động viên chờ nước rút.

Cả đêm trên ôtô, chị Huyền không dám ngủ vì sợ ngạt khí. "Giờ tôi thấy chóng mặt, hoa mắt vì thiếu oxy, mặt mũi bơ phờ, người hôi hám", chị nói.

9h30 sáng nay, chị đành xuống xe, tìm nơi ăn sáng để lấy sức về nhà.

Anh Nguyễn Quang Khánh (ở Lê Duẩn) ngồi chờ sau khi xe bị chết máy ở ngã tư Dương Đình Nghệ – Vành đai 3, tối 30/9. Ảnh: Tùng Đinh

Trên mạng xã hội, từ đêm 30/9 xuất hiện nhiều bài viết về chủ đề "cắm trại xuyên đêm trên phố vì mưa ngập" và nhận hàng nghìn lượt chia sẻ, bình luận đồng cảm. Một số người cho biết về đến nhà khi đã gần sáng. "Đi làm từ tháng trước đến tháng sau, từ quý này sang quý khác không về được đến nhà là có thật", một người bình luận hài hước.

Vợ chồng chị Quỳnh Nga, 34 tuổi, ở phố Hồ Tùng Mậu, phường Cầu Giấy cũng phải ngủ qua đêm trên ôtô, đợi hơn 13 tiếng mới về đến nhà.

16h ngày 30/9, chị Nga cùng chồng lái xe đi đón con tại một trường tiểu học ở Mỹ Đình. Khi rẽ vào đường Lê Đức Thọ, xe chị kẹt cứng cách trường con vài trăm mét. Người mẹ nhờ thầy giáo đưa con về nhà bằng xe máy còn mình quyết định quay đầu, tìm đường về nhà.

Trên đường Phạm Hùng, xe họ đứng im từ 18h. Đến nửa đêm, hai vợ chồng khóa cửa xe, đi bộ gần hai km tìm mua đồ ăn rồi quay lại tiếp tục chờ đợi.

1h sáng, chị Nga may mắn tìm được một xe ôm nên về trước để lo cho con nhỏ. Chồng chị ở lại ngủ trên xe. 5h sáng 1/10, anh mới đưa được chiếc xe đầy bùn đất về đến nhà, kết thúc 13 tiếng vật vã trên đường.

Xuyên đêm trên đường vì mưa ngập Chị Quỳnh Nga, 34 tuổi, ở phố Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy bị ngập sâu ở tuyến Phạm Hùng, ngày 30/9. Video: Nhân vật cung cấp

Anh Nguyễn Khoa Điểm, chủ xưởng dịch vụ cứu hộ ôtô ở Nguyễn Xiển cho biết chỉ tính từ nửa đêm 30/9 đến sáng 1/10 đã nhận gần 700 cuộc gọi cầu cứu của các chủ xe. Nhiều cuộc gọi lúc 1-2h sáng cho biết tài xế không thể di chuyển vì tắc hoặc xe chết máy nên chọn cách ngủ lại trên đường.

Khu vực có nhiều xe gọi cứu hộ nhất là Mỹ Đình, Lê Đức Thọ, Lê Quang Đạo, Dịch Vọng, Nguyễn Xiển.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Bualoi, thành phố Hà Nội có mưa vừa, mưa to từ đêm 29 kéo dài cả ngày 30/9. Mưa tập trung lớn nhất từ 11h30 đến 17h30 ngày 30/9, lượng phổ biến 250-350 mm, cục bộ cao tại phường Hai Bà Trưng 420 mm, Ô Chợ Dừa 510 mm. Trong khi đó, mực nước các sông, hồ nội đô đang cao khiến việc tiêu thoát nước chậm, làm phát sinh 82 điểm ngập úng chủ yếu ở nội đô và cửa ngõ phía Tây. Giao thông Hà Nội hỗn loạn khiến hàng trăm người mắc kẹt trên đường đi làm hoặc không thể về nhà, buộc phải ngủ lại nơi làm việc. Tại một số trường học, trẻ em cũng phải ăn, ngủ tại trường do cha mẹ không thể đón.

Ghi nhận của Công ty Thoát nước Hà Nội đến 6h ngày 1/10, nội thành Hà Nội còn hơn 20 điểm ngập gây khó khăn cho giao thông như tại Dương Đình Nghệ, Võ Chí Công, đại lộ Thăng Long, Hoa Bằng, Phan Văn Trường, khu Resco, Phú Xá, hầm chui đại lộ Thăng Long số 5, 6, km9+656, ngã ba Tổng cục V, Cầu Bươu, Triều Khúc, Yên Nghĩa, Quyết Thắng.

Song Nga