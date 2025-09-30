Mắc kẹt giữa đường, ngủ lại chỗ làm vì ngập

Hà NộiRa khỏi nhà lúc 7h sáng nhưng 10 tiếng sau chị Thanh Hà vẫn đứng chôn chân trên đường Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, không thể đi tiếp đến công ty hoặc về nhà.

"Từ chỗ mắc kẹt đến công ty còn chưa đầy một km mà đành đứng nhìn bất lực", chị Hà, 32 tuổi, nhà ở Triều Khúc nói.

Khu vực chị đứng bị cô lập hoàn toàn vì nước ngập sâu. Xe máy, ôtô con thậm chí xe tải cố gắng đi qua đều chết máy. Hà dắt xe vào một điểm dừng xe buýt gần khu vực Cung thể thao dưới nước Mỹ Đình, trú tạm.

Hơn chục người khác cùng chung cảnh ngộ. Họ đứng từ 8h sáng đến 17h trong tình trạng không thức ăn, nước uống. Một số người bị ướt quần áo cũng đành chịu cảnh co ro. Vài thanh niên cố gắng gọi xe cứu hộ, hy vọng được cứu ra khỏi vùng lụt nhưng không ai tiếp cận được.

Chị Hà và một số người dân mắc kẹt tại một điểm dừng xe buýt gần khu vực Cung thể thao dưới nước Mỹ Đình, sáng 30/9.Ảnh nhân vật cung cấp

Người Hà Nội mắc kẹt giữa đường, ngủ lại chỗ làm vì ngập Khu vực sân vận động quốc gia Mỹ Đình ngập sâu từ sáng 30/9. Video: Nhân vật cung cấp

Chị Hà cũng nhiều lần lội xuống nước thử tìm cách thoát nhưng "mỗi lần ra sóng nước lại quật ngã cả người". Người phụ nữ đứng nhìn nước mênh mông, chảy nước mắt vì bất lực và cả vì đói, khát. "Không nghĩ giữa thành phố tiện nghi mà mình gặp cảnh trớ trêu này", chị nói.

17h, chị Hà được đồng nghiệp đến cứu trợ. Cả hai nổ máy, dắt xe máy qua vùng ngập gần sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Nhưng chỉ được một đoạn, xe chết máy hoàn toàn.

Chị đành gửi lại xe nhờ đồng nghiệp tìm chỗ sửa vì kiệt sức. Gặp một chiếc taxi đang mắc kẹt dọc đường, chị "đánh liều" đề nghị họ chở về nhà. May mắn người tài xế đồng ý.

20h, Hà về đến nhà ở Triều Khúc, nước vẫn ngang hông. "Tôi vừa trải qua một trong những ngày khủng khiếp nhất đời", chị nói.

Trên phố Nguyễn Huy Tưởng, đến chiều tối, nước ngập sâu nhiều nơi, nhiều xe chết máy, người dân phải lội nước, dắt xe về nhà. Ảnh: Hoàng Giang

Mưa lớn từ sáng sớm 30/9 và gần như không ngớt khiến nhiều tuyến phố Hà Nội chìm trong nước, giao thông tê liệt. Đến chiều tối, nhiều gia đình không thể đón con, một số trường học đã phải tổ chức trông giữ, cho học sinh ăn tối miễn phí và ngủ lại lớp. Một số doanh nghiệp mua mì tôm, tiếp tế thực phẩm cho nhân viên trong trường hợp không thể về.

Chị Phạm Hải, 31 tuổi, giáo viên một trường mầm non ở Ba Đình quyết định qua đêm tại trường. "Một số người đã thử về nhưng khắp nơi đều ngập sâu, phải quay lại", chị nói.

Trường chị hôm nay có gần 20 giáo viên, học sinh cùng qua đêm tránh lụt. Họ ra quán cơm đối diện trường nhờ nấu bữa tối, ngủ lại trong lớp học.

Dân chung cư chị Hải sống "đắp đê" ngăn mưa ngập vào chung cư, ở Cổ Nhuế, ngày 30/9. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Gia đình chị Hải ở Đông Ngạc, Cổ Nhuế cũng lâm cảnh mỗi người một nơi, dù chỉ cách nhau khoảng 7 km.

Từ trưa 30/9, chị gọi điện giục chồng đón con gái ở trường, đưa đến nhà anh trai ở đường Võ Chí Công rồi buổi tối cả nhà sẽ đoàn tụ ở đó. Đến 20h chị vẫn không thể ra khỏi công ty. "Sống giữa thủ đô mà bị chia cắt, cô lập như vùng sâu vùng xa", chị nói.

Ghi nhận của VnExpress, từ chiều nay nhiều người đã bắt đầu rời chỗ làm, đi bộ về nhà vì biết các phương tiện không thể qua được vùng ngập lụt. Anh Trần Tuấn Dũng, 38 tuổi, cho biết đã mất bốn tiếng để lội nước hơn 7 km từ công ty ở đường Nguyễn Trãi về Cầu Giấy. "Chưa bao giờ tôi thấy Hà Nội ngập nặng như hôm nay, có lẽ còn hơn cả trận lụt lịch sử năm 2008", anh nói.

Ghi nhận của Công ty Thoát nước Hà Nội tới 16h, thành phố xuất hiện 82 điểm úng ngập. Trong đó, một số điểm hết ngập, giao thông đi lại bình thường nhưng vẫn còn 75 vị trí úng ngập, như Đại lộ Thăng Long; Trần Bình; Phan Văn Trường; Hoàng Quốc Việt; Lê Đức Thọ đoạn quảng trường Sân vận động Mỹ Đình; Võ Chí Công; Trần Cung; Hoa Bằng; Dương Đình Nghệ - Nam Trung Yên; Vương Thừa Vũ.

Song Nga