Thứ ba, 30/9/2025
Mới nhất
Tin theo khu vực
International
Thứ ba, 30/9/2025, 16:16 (GMT+7)

Giao thông Hà Nội hỗn loạn giờ tan tầm vì mưa lớn

Giao thông Hà Nội hỗn loạn giờ tan tầm vì mưa lớn

Nước ngập từ sáng chưa rút, đến giờ tan tầm người dân đi làm, đón con tan học khiến nhiều tuyến phố vừa ngập vừa ùn tắc, giao thông rơi vào hỗn loạn, chiều 30/9.

Giờ Hà Nội (GMT+7)
Mới nhất Cũ nhất
  • 16h05

    Giao thông bắt đầu ách tắc

    16h ngày 30/9, Hà Nội tiếp tục mưa như trút nước, trùng thời điểm tan tầm, công sở kết thúc ca làm việc và học sinh tan trường. Tại vòng xuyến ngã ba Phạm Văn Bạch đi Tôn Thất Thuyết - Trần Thái Tông, xe cộ ùn ứ kéo dài do khu vực tập trung nhiều tòa nhà văn phòng, công ty.

    Nhiều điểm ngập sâu từ sáng đến đầu giờ chiều vẫn chưa rút, như khu vực trước bến xe Mỹ Đình, sân vận động Mỹ Đình, phố Láng Hạ, Trần Bình, đường Nguyễn Xiển, khu đô thị An Khánh.

    Theo Công ty Thoát nước Hà Nội, do ảnh hưởng hoàn lưu bão Bualoi, từ tối 29/9 thành phố có mưa rải rác, sau đó tăng dần về cường độ trong ngày 30/9. Riêng trong hai tiếng từ 11h đến 13h, lượng mưa đo được lên tới 150 mm. Mưa kéo dài khiến toàn thành phố ghi nhận 65 điểm ngập úng, chủ yếu ở khu vực nội đô và cửa ngõ phía Tây.

    pvb-jpeg-1759223015-9965-1759223071.jpg

    Xe cộ ùn ứ tại vòng xuyến Phạm Văn Bạch đi Trần Thái Tông - Tôn Thất Thuyết chiều 30/9. Ảnh: Ngọc Thành

  Trở lại Thời sựTrở lại Thời sự
×