Người độc thân Mỹ chạy bộ tìm bạn đời

Không dành thời gian cho các ứng dụng hẹn hò, nhiều người độc thân trên khắp nước Mỹ đang tham gia các nhóm chạy bộ để tìm người yêu.

8h sáng, hàng trăm người mặc đồ thể thao tụ tập tại một quảng trường ở Chicago. Họ đều là thành viên của Chicago Run Collective vừa tập thể dụng buổi sáng vừa tranh thủ tìm đối tác hẹn hò tiềm năng. Davawnna Clack, thành viên mới của câu lạc bộ chạy cho biết bầu không khí ở đây khá tích cực và anh đã kết nối được với vài người.

Chicago Run Collective thành lập từ tháng 5/2023. Nhóm chạy bộ này nhanh chóng trở thành địa điểm nổi tiếng dành cho những người muốn rèn luyện sức khỏe, thích giao lưu và kết nối xã hội. Đến nay nhóm này có gần 1.000 thành viên, hoạt động chính là chủ yếu chạy bộ quanh hồ Michigan.

Trên mạng xã hội, Chicago Run Collective được nhiều người biết đến với các tấm bảng ghi dòng chữ "Tôi còn độc thân, hãy chạy cùng tôi".

Một thành viên nữ của câu lạc bộ Chicago Run Collective chụp hình cùng tấm biển "Tôi còn độc thân, hãy chạy cùng tôi" trước giải chạy. Ảnh: CBS News

Maya Carducci và Jordan Williams là hai người đồng sáng lập câu lạc bộ cho biết chính slogan này đã khiến số lượng thành viên tăng nhanh chóng.

"Chúng tôi đã nhận vô số tin nhắn có nội dung 'Tôi còn độc thân và muốn gặp ai đó ở CLB để hẹn hò'. Tôi cam kết trong nhóm có rất nhiều người độc thân có suy nghĩ đó", Williams nói.

Tại New York, câu lạc bộ Lunge Run vốn nổi tiếng bởi những buổi chạy bộ có hàng trăm người tham gia. Steve Cole, người thành lập câu lạc bộ, đồng thời là người sáng lập ứng dụng hẹn hò Lunge, cho biết các buổi chạy bộ do anh tổ chức là sự kiện lớn nhất dành cho người độc thân ở New York. Những lần chạy đầu tiên chỉ có 20-30 người tham gia nhưng nay có đến 400-500 thành viên.

"Hẹn hò ở New York khá khó khăn và nó còn tệ hơn khi mọi người chỉ dùng ứng dụng. Tôi cho rằng việc tiếp xúc trực tiếp sẽ hiệu quả hơn việc quẹt trái, phải", Steve nói.

Anh cũng cho biết để tương tác và phá vỡ sự ngại ngùng, các thành viên tham gia lần đầu phải tự giới thiệu bản thân và chỉ ra một người trong nhóm muốn trò chuyện. Qua những buổi chạy này, họ có thể gặp gỡ, kết nối với mọi người một cách tự nhiên, thậm chí bắt đầu một mối tình nếu đủ may mắn.

Lunge tổ chức các cuộc chạy hàng tuần vào thứ tư hàng tuần tại New York, nơi những người độc thân mặc đồ đen để dễ nhận ra nhau. Ảnh: Lunge Run

Thống kê năm 2023 cho thấy người Mỹ đã tải xuống các ứng dụng hẹn hò hơn 36 triệu lần, giảm 16% so với năm 2020.

Huấn luyện viên hẹn hò Damona Hoffman, người đã viết một cuốn sách có tên "F the Fairy Tale", nói rằng việc sử dụng ứng dụng hẹn hò ngày nay nổi bật bởi việc vuốt hoặc chọn. "Nhưng việc tìm hiểu trên không gian ảo, thiếu kết nối khiến nhiều người kiệt sức trong việc hẹn hò", Hoffman nói.

Match Group, công ty mẹ của một số ứng dụng hẹn hò lớn, đã báo cáo sự sụt giảm người dùng trả phí trên các nền tảng của mình trong kết quả tài chính quý 4 năm 2023.

Công ty đã chứng kiến số người dùng trả phí giảm 5% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 15,2 triệu. Tinder, ứng dụng hàng đầu của Match Group, cũng giảm 8% xuống 10 triệu người dùng trả phí.

Frankie và Carla Ruiz tổ chức đám cưới theo phong cách một cuộc chạy bán marathon. Ảnh: FRANKIE RUIZ

Frankie Ruiz, quản lý Brickell Run Club ở bang Miami, đã có một mối tình đẹp qua một sự kiện chạy bộ cộng đồng.

"Cô ấy (nay là vợ của Frankie) liên lạc với tôi và nhờ hỗ trợ để thành lập một nhóm chạy bộ ở địa phương", anh nhớ lại. Chính việc cùng thành lập câu lạc bộ và hướng dẫn cách tổ chức các buổi chạy độ đã khiến Frankie và vợ sát lại gần nhau. Hôn lễ của họ được thiết kế theo chủ đề một giải chạy marathon.

Frankie cũng là người sáng lập câu lạc bộ chạy Lifetime Miami Marathon từ năm 2019. Anh cho biết số lượng người tham gia quá lớn khiến đơn vị quản lý phải dựa vào khu vực sống của các thành viên để chia làm 8 nhóm nhỏ hơn. Hiện câu lạc bộ chạy này có gần 1.600 người tham gia thường xuyên.

"Rất khó để kết nối những người lạ trong các thành phố lớn nhưng các buổi chạy là cơ hội thích hợp. Chúng miễn phí, hữu ích và đưa mọi người xích lại gần nhau", Frankie nói. Tuy nhiên người đàn này này khẳng định hoạt động chính của câu lạc bộ vẫn là chạy, không phải dịch vụ hẹn hò trá hình.

"Tôi muốn mọi người gia nhập nhóm vì tình yêu với chạy bộ thay vì tư lợi cá nhân. Nếu bạn vô tình gặp được người trong mộng lúc chạy bộ, đó là một phần thưởng vì đã chăm chỉ luyện tập", Frankie nói.

Minh Phương (Theo CBS News)