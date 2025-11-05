Người dân Philippines chật vật trong biển nước

Bão Kalmaegi sau khi đổ bộ Philippines liên tục gây mưa to, gió lớn, khu vực miền trung nước này chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Lính cứu hỏa ở thành phố Canlaon, tỉnh Negros Oriental, hôm nay phải đứng túc trực trên đường phố, giữa dòng nước lũ chảy xiết.
Lính cứu hỏa giải cứu người phụ nữ khỏi dòng nước lũ ngày một dâng cao.
Tại tỉnh Cebu, nhiều khu vực bị ngập nghiêm trọng, nước dâng cao tới gần bụng người trưởng thành. Ít nhất một nửa thành phố Cebu, thủ phủ của tỉnh này, bị nước lũ nhấn chìm.
Đội cứu hộ dùng xuồng di chuyển vào những khu vực ngập sâu, hỗ trợ sơ tán người dân.
Các em nhỏ được cho ngồi vào thùng xốp, sơ tán tới nơi an toàn.
Trong vòng 24 giờ từ trước khi bão Kalmaegi đổ bộ, khu vực xung quanh thành phố Cebu đã hứng chịu lượng mưa lên tới 183 mm, vượt xa mức trung bình hàng tháng là 131 mm. Thống đốc Pamela Baricuatro gọi những đợt mưa lớn liên tục này là hiện tượng "chưa từng có tiền lệ".
Thống đốc Baricuatro cho biết ban đầu chính quyền đánh giá những đợt gió lớn là yếu tố nguy hiểm, nhưng nước lũ mới là điều đáng lo ngại và đang tàn phá mọi thứ.
Đội cứu hộ chật vật di chuyển trên con đường đầy bùn đất, di chuyển người dân tới nơi an toàn.
Người dân mang theo thú cưng khi đi sơ tán.
Phó giám đốc Cơ quan Phòng vệ Dân sự Philippines Rafaelito Alejandro cho biết lũ chủ yếu xảy ra tại các thành phố lớn, đặc biệt là các khu vực đô thị hóa cao.
Bão Kalmaegi quét qua để lại khung cảnh tan hoang ở thành phố Talisay, khi loạt ngôi nhà ở đây chỉ còn lại đống đổ nát.
Theo chính quyền Philippines, ảnh hưởng từ bão đã khiến ít nhất 90 người thiệt mạng, trong đó có 76 người ở tỉnh Cebu, và hàng chục người mất tích.
Khung cảnh tan hoang do bão Kalmaegi gây ra ở Talisay, Cebu, Philippines. Video: X/@WeatherMonitors
Ảnh: AFP, Reuters, AP