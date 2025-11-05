Người dân Philippines chật vật trong biển nước

Người dân mang theo thú cưng khi đi sơ tán.

Phó giám đốc Cơ quan Phòng vệ Dân sự Philippines Rafaelito Alejandro cho biết lũ chủ yếu xảy ra tại các thành phố lớn, đặc biệt là các khu vực đô thị hóa cao.