Bão Kalmaegi nhấn chìm một nửa thành phố Cebu

PhilippinesBão Kalmaegi gây mưa lớn, nhấn chìm một nửa thành phố Cebu, khiến hàng chục người chết đuối, cuốn trôi nhiều xe cộ.

Dave Tumulak, quan chức hội đồng thành phố Cebu, thủ phủ tỉnh cùng tên, ngày 4/11 cho biết mưa to do ảnh hưởng từ bão Kalmaegi bắt đầu trút xuống thành phố từ rạng sáng và kéo dài trong khoảng 4 tiếng, khiến ít nhất một nửa khu vực bị ngập lụt.

Tỉnh Cebu, nơi bão Kalmaegi quét qua và gây lũ lụt nghiêm trọng, là địa phương hứng chịu thiệt hại nặng nề nhất về người, với 53 trường hợp tử vong. "Phần lớn nạn nhân chết đuối do nước lũ lên nhanh và lở đất, số khác thiệt mạng do bị các mảnh vỡ văng trúng", Junie Castillo, phát ngôn viên Sở Phòng vệ Dân sự Cebu, cho hay.

Nước lũ do bão Kalmaegi nhấn chìm nhiều khu vực ở Cebu. Ảnh: CDN

Các khu Talamban, Bacayan và Basak Pardo là những nơi bị ngập lụt nghiêm trọng. Có những nơi giới chức cho rằng sẽ không bị ảnh hưởng, nhưng cũng chịu cảnh ngập lụt. Khu Busay ở trên cao còn ghi nhận tình trạng lở đất.

"Vào thời điểm cơn bão càn quét mạnh nhất, chúng tôi phải đề nghị đội cứu hộ ở yên trong các trung tâm thương mại để đảm bảo an toàn. Sau khi gió nhẹ hơn, chúng tôi lập tức điều động họ tới những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất", ông Tumulak nói.

Một gia đình 4 người thiệt mạng ở khu Sapangdaku sau khi lở đất chôn vùi căn nhà của họ. Một em bé 4 tháng tuổi ở khu Cogon Pardo bị chết đuối do mẹ trượt chân trong lúc chạy lũ.

Ôtô chất chồng trên đường phố Cebu, Philippines, ngày 4/11. Ảnh: AP

Ông Tumulak cho biết thêm nguồn cung cấp nước của thành phố vẫn ổn định, nhưng tình trạng mất điện đã xảy ra trên toàn Cebu. Ông nói rằng việc cắt điện lúc rạng sáng, khi bão Kalmaegi hoành hành, là để đảm bảo an toàn cho người dân.

Chính quyền Cebu đã ghi nhận một số người bị nước lũ cuốn trôi và tìm thấy một thi thể. Tuy nhiên, ông chưa thể cung cấp thông tin thiệt hại về người do chiến dịch cứu nạn vẫn diễn ra.

Thị trưởng Cebu Nestor Archival cho biết nước sông Butuanon dâng cao trong đêm, cuốn trôi 95% nhà cửa ven sông ở quận bắc của thành phố. Chính quyền vẫn đề nghị người dân cảnh giác trước nguy cơ lũ quét, lở đất do mưa lớn tiếp diễn.

Bão Kalmaegi nhấn chìm một nửa thành phố Cebu Ôtô bị nước lũ cuốn trôi ở Cebu, Philippines. Video: X/@WeatherMonitors

Cơ quan ứng phó thảm họa Philippines hôm nay cho biết bão Kalmaegi đã khiến ít nhất 66 người thiệt mạng trên toàn quốc, trong đó có 6 quân nhân thiệt mạng trong vụ trực thăng quân sự rơi tại đảo Mindanao trong lúc đang làm nhiệm vụ hỗ trợ.

Ngọc Ánh (Theo SunStar, PhilStar, AFP)