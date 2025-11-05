Philippines nguy cơ đối mặt thêm siêu bão

Một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động ở vùng biển phía đông Philippines và có nguy cơ mạnh lên thành siêu bão tiến vào nước này.

Trung tâm Cảnh báo Bão của Mỹ hôm nay cho biết vùng áp thấp hoạt động ở phía đông Philippines đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, sau đó sẽ mạnh lên thành bão và có thể đạt sức gió tối đa 203 km/h, giật 250 km/h vào ngày 9/11.

Đêm 4/11, áp thấp nhiệt đới cách đông bắc Mindanao 1.690 km về phía đông và vẫn chưa ảnh hưởng đến Philippines. Áp thấp nhiệt đới hiện có sức gió 55 km/h, giật 70 km/h.

Cơ quan khí tượng quốc gia Philippines PAGASA hôm 4/11 nói rằng cơn bão này có thể tiến vào vùng biển thuộc phạm vi theo dõi của Philippines vào đêm 7/11 hoặc ngày 8/11.

Dự báo đường đi của áp thấp nhiệt đới đang hoạt động phía đông Philippines ngày 5/11. Đồ họa: PAGASA

"Áp thấp nhiệt đới dự kiến mạnh lên khi di chuyển qua vùng biển phía đông Philippines trong suốt thời gian dự báo. Nó có thể đạt đến cấp bão vào 6/11 và siêu bão vào cuối tuần", PAGASA cho hay.

Theo cơ quan này, bão dự kiến đổ bộ vào phía bắc đảo chính Luzon ngày 10/11.

Thông tin về cơn bão mới xuất hiện khi Philippines đang khắc phục hậu quả của bão Kalmaegi. Trận bão này đã khiến ít nhất 66 người thiệt mạng, chủ yếu ở tỉnh Cebu, nơi chịu tổn thất nghiêm trọng nhất.

Khung cảnh hoang tàn bao phủ Cebu khi nước lũ rút dần, để lộ những ngôi nhà bị tàn phá, xe cộ bị lật úp và đống đổ nát ngổn ngang. Chính quyền tỉnh này đã ban bố tình trạng thiên tai để có thể nhanh chóng giải ngân tiền cứu trợ khẩn cấp.

Cảnh sát biển Phillippines sơ tán dân khỏi những ngôi nhà bị ngập ở tỉnh Cebu ngày 4/11. Ảnh: AFP

Philippines hứng chịu trung bình 20 cơn bão mỗi năm. Chuyên gia thời tiết Charmaine Varilla cho biết Kalmaegi là cơn bão thứ 20 ảnh hưởng đến Phillippines trong năm nay và còn ít nhất "3-5" cơn bão có thể xuất hiện từ nay đến cuối năm.

Huyền Lê (Theo ABS-CBN, AFP)