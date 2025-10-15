Người đàn ông nhồi máu cơ tim được cấp cứu bằng trực thăng

TP HCMBệnh nhân nam 56 tuổi nhồi máu cơ tim cấp trên đảo Thuyền Chài (Trường Sa) được trực thăng Binh đoàn 18 phối hợp Tổ cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175 bay xuyên đêm đưa về đất liền cứu chữa.

Ông có tiền sử đái tháo đường và tăng huyết áp, sáng 14/10 đột nhiên đau tức ngực, khó thở, vã mồ hôi, được đồng đội đưa đến Bệnh xá đảo Thuyền Chài cấp cứu. Qua thăm khám và điện tâm đồ, bác sĩ xác định bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp, lập tức kết nối hội chẩn trực tuyến khẩn cấp với Bệnh viện Quân y 175.

Kết quả hội chẩn cho thấy bệnh nhân có nguy cơ rối loạn nhịp, sốc tim và đột tử, cần được vận chuyển ngay về đất liền để can thiệp mạch vành. Nhận lệnh Bộ Quốc phòng, Binh đoàn 18 điều động trực thăng EC-225 mang số hiệu VN-8618 cùng êkíp y tế của Bệnh viện Quân y 175 mang đầy đủ thiết bị hồi sức tim mạch chuyên sâu, trong đó có bác sĩ can thiệp tim mạch, cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất lúc 16h30.

Bệnh nhân được xử trí trên trực thăng. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Thiếu tá, ThS.BS.CKI Đinh Văn Hồng, Tổ trưởng Cấp cứu đường không, Bệnh viện Quân y 175, cho biết thời điểm tiếp cận, bệnh nhân có nguy cơ rất cao trong quá trình vận chuyển như rối loạn nhịp, suy tim cấp, sốc tim, thậm chí đột tử. Êkíp đã xử trí tích cực tại chỗ để ổn định tình trạng, đảm bảo an toàn suốt hành trình bay.

Sau chuyến bay vượt qua điều kiện đêm khắc nghiệt, lúc 0h10 ngày 15/10, trực thăng hạ cánh an toàn xuống sân đỗ Bệnh viện Quân y 175. Bệnh nhân được chuyển thẳng vào Khoa Cấp cứu, tiến hành xét nghiệm và can thiệp đặt hai stent mạch vành. Hiện sức khỏe bệnh nhân ổn định, tiếp tục được theo dõi và điều trị.

Trực thăng hạ cánh xuống sân đỗ Bệnh viện Quân y 175 lúc nửa đêm. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Nhồi máu cơ tim cấp thường dễ tử vong ở những giờ đầu tiên trước khi vào đến bệnh viện vì các biến chứng liên quan đến rối loạn nhịp. Đau ngực là triệu chứng thường gặp nhất cảnh báo nhồi máu cơ tim. Những cơn đau ngực thường kéo dài trên 30 phút. Triệu chứng kèm theo thường gặp là khó thở, vã mồ hôi. Một số bệnh nhân không biểu hiện đau ngực mà có những triệu chứng không đặc hiệu như cảm giác mệt mỏi, cảm giác hồi hộp, khó thở, đau thượng vị, buồn nôn, nôn, rối loạn tri giác...

"Thời gian vàng" trong điều trị nhồi máu cơ tim là những giờ đầu kể từ khi khởi phát triệu chứng. Người có nguy cơ cao bị nhồi máu cơ tim là bệnh nhân đã từng được chẩn đoán bệnh mạch vành, có những yếu tố nguy cơ của bệnh mạch vành như lớn tuổi (nam trên 45 tuổi, nữ trên 55 tuổi), thừa cân, béo phì, ít vận động thể lực, hút thuốc lá, tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn lipid máu, stress về thể chất và tinh thần. Việc kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ đóng vai trò then chốt trong phòng tránh nhồi máu cơ tim.

Lê Phương