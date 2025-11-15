Người đàn ông dọa bắn runner vì bị mất ngủ

MỹMột người đàn ông 53 tuổi bị bắt sau khi gọi điện đe dọa dùng súng bắn các runner tham gia giải Monterey Bay Half Marathon vì cho rằng họ làm phiền giấc ngủ.

Theo cảnh sát địa phương, lúc 7h11 ngày 9/11, người đàn ông này gọi vào đường dây của Sở cảnh sát Monterey (MPD) để phàn nàn về "những người biểu tình" trên đường Del Monte làm ông mất ngủ, đồng thời tuyên bố sẽ dùng súng trường kiểu AR bắn họ.

Trong cuộc gọi, người này nhắc đến giải chạy, cho thấy ông biết rõ sự kiện đang diễn ra, và nói mình đang ở đường Park, chỉ cách vạch xuất phát khoảng 500 mét.

Các VĐV xuất phát tại Monterey Bay Half Marathon 2025. Ảnh: Monterey Herald

Thực tế, không có bất kỳ cuộc biểu tình nào, và những gì ông nghe thấy chỉ là hàng nghìn người tham gia giải chạy đang bắt đầu xuất phát. Giải Monterey Bay Half Marathon bắt đầu lúc 7h, tại giao lộ Del Monte Avenue và Camino El Estero, thu hút 6.915 runner. Sự kiện thường niên này được đảm bảo an toàn nhờ đội ngũ tổ chức, đông đảo lực lượng cảnh sát địa phương, Sở cứu hỏa Monterey, các nhóm ứng cứu khẩn cấp và hàng trăm tình nguyện viên.

Sau nhiều lần không liên lạc lại được với người gọi, MPD lập tức mở cuộc điều tra để xác minh danh tính và vị trí của nghi phạm, đồng thời tránh gây gián đoạn cuộc đua.

Lúc 7h42, cảnh sát phát hiện xe của người đàn ông này. Đến 9h, ông bị bắt tại một ngôi nhà gần đó và cảnh sát thu giữ một khẩu súng ngắn. Nghi phạm - được xác định là Sean Klinger, 53 tuổi, cư trú tại Carmichael (California) - thừa nhận đã đưa ra lời đe dọa và cho biết đang lưu trú tại Monterey để thăm người quen.

Klinger bị tạm giữ với cáo buộc đe dọa hình sự, mức bảo lãnh 250.000 USD.

Cảnh sát tìm thấy súng tại nơi ở của Sean Klinger. Ảnh: Sở cảnh sát Monterey

Cảnh sát Monterey sau đó phát hiện Klinger sở hữu nhiều khẩu súng được cất tại nhà riêng ở Carmichael. MPD xin lệnh hạn chế sử dụng súng và lệnh khám xét ngôi nhà này.

Trong tối cùng ngày, cảnh sát đến Carmichael và phát hiện nhiều vũ khí, gồm ba khẩu súng trường tấn công trái phép. Với số vũ khí này, Klinger tiếp tục đối mặt thêm các cáo buộc tại hạt Sacramento.

Ero Doce về nhất nội dung nam Monterey Bay Half Marathon 2025. Ảnh: Monterey Herald

Monterey Bay Half Marathon 2025 bán hết vé, đưa các runner băng qua hàng loạt địa điểm du lịch nổi tiếng như phố Alvarado, Cannery Row, Lovers Point, trước khi quay về Monterey và cán đích tại Fisherman’s Wharf.

Ở nội dung nam, Ero Doce, 29 tuổi đến từ thành phố Turlock, vô địch lần thứ hai liên tiếp khi về đích với thời gian 1 giờ 03 phút 47 giây. Ở nội dung nữ, Jenna Ramsey-Rutledge, 23 tuổi đến từ Golden (Colorado), vô địch với 1 giờ 12 phút 15 giây ngay lần đầu dự giải.

Hồng Duy (theo Canadian Running Magazine)