Người đàn ông chạy marathon sub6 không cần luyện tập.

MỹĐoạn video ghi lại cảnh một người đàn ông ở California hoàn thành San Diego Rock ’n’ Roll Marathon 2025 dưới 6 giờ mà không hề luyện tập lan truyền trên mạng xã hội tuần qua.

Theo Canadian Running Magazine, người này được cho phát biểu tự tin rằng "hoàn toàn có thể chạy marathon mà không cần chuẩn bị". Vợ anh, người có tài khoản TikTok miziFbaby, không tin, nên đăng ký cho chồng dự Rock ’n’ Roll Marathon 2025 hôm 1/6, chỉ 24 giờ trước khi giải khởi tranh để anh không có thời gian tập luyện.

Cô nghi ngờ chồng không thể chạy 42,195 km vì không bao giờ tập thể dục và chỉ thông báo trước một ngày để anh nạp carbohydrate. Nhưng vào ngày chạy, anh về đích trong 5 giờ 58 phút, hoàn thành mục tiêu mà vợ đặt ra.

miziFbaby đăng đoạn video chồng về đích, nhảy ngẫu hứng sau khi chứng minh rằng mình có thể chạy marathon mà không cần chuẩn bị. Video đạt hơn 10 triệu lượt xem trên TikTok và châm ngòi cho xu hướng kỳ lạ mới: chạy marathon không cần luyện tập.

Cựu ngôi sao bóng bầu dục người Mỹ Isaac Rochell tham gia thử thách này trong tuần, và hoàn thành 42,195 km trong 4 giờ 12 phút.

Theo Canadian Running Magazine, chạy marathon không cần luyện tập là ví dụ mới nhất về nỗi ám ảnh của mạng xã hội với những hành động mạo hiểm để thu hút sự chú ý, bất chấp sự an toàn thể chất. Chạy marathon không cần luyện tập có thể tạo ra một tiêu đề gây sốt, nhưng cực kỳ nguy hiểm cho cơ thể.

Trong phim bộ ăn khách How I Met Your Mother, nhân vật Barney Stinson từng khoe khoang rằng anh có thể chạy New York City Marathon mà không cần luyện tập. Anh thực sự hoàn thành 42,195 km, nhưng sau đó không thể đi bộ từ tàu điện ngầm về nhà.

Trong trường hợp của người đàn ông ở California, vợ anh đã đăng tải thêm các video TikTok về việc chồng khó khăn ngay cả khi ra khỏi giường vào buổi sáng.

Chạy marathon mà không cần luyện tập gây áp lực nghiêm trọng lên cơ bắp, khớp và hệ thống tim mạch. Trong trường hợp tốt nhất, bạn sẽ cần một tuần nghỉ ngơi hoàn toàn, tiếp theo là một tuần phục hồi nhẹ. Nếu không luyện tập, nguy cơ chấn thương sẽ tăng vọt, có thể khiến bạn phải ngồi ngoài trong nhiều tháng với các vấn đề như gãy xương do căng thẳng, thường do quá tải.

Việc luyện tập marathon là rất quan trọng, giúp chuẩn bị cơ thể bạn chịu đựng hàng giờ nỗ lực liên tục. Bỏ qua quá trình tích lũy đó giống như cố gắng ngồi xổm với trọng lượng gấp hai lần trọng lượng của bạn mà không tập luyện trong nhiều năm.

Vì vậy, trước khi bạn đăng ký chạy marathon mà không cần luyện tập để thu hút sự chú ý, hãy chắc chắn rằng bạn tự hỏi bản thân liệu có đáng để khập khiễng trong vài tháng tới hay không.

