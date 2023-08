Người dân lập chốt chặn xe chở rác ở miền Tây

Nhà máy rác thuộc xã An Hiệp rộng khoảng 5 ha, nằm gần khu vực ao nuôi tôm của người dân và sông Hàm Luông hoạt động 10 năm trước, tiếp nhận 30-40 tấn rác mỗi ngày. Bên trong, các máy xúc đang gia cố bờ bao của ao chứa nước thải. Chỉ một phần rác được phủ bạt che chắn bên trên, phần còn lại lộ thiên.

Gần hai năm nay, do nhà máy xử lý rác thải Bến Tre (xã Hữu Định, huyện Châu Thành) bị đóng cửa vì không đảm bảo, bãi này nhận thêm rác từ TP Bến Tre và Châu Thành, mỗi ngày 120-150 tấn. Lượng rác lớn quá tải nhưng hệ thống xử lý nước rỉ tại bãi chưa hoàn thiện cộng mùi hôi đã ảnh hưởng đời sống hơn 100 hộ dân hai xã An Hiệp và An Đức.