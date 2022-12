Người dân Hà Nội đổ xô đi đăng kiểm ôtô

Hà Nội hiện có 21 trung tâm đăng kiểm, trải đều tại các quận, huyện.

Hai tuần qua, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã tạm đình chỉ hoạt động của 8 trung tâm đăng kiểm tại TP HCM và đồng bằng sông Cửu Long do vi phạm các quy định về kiểm định xe cơ giới.

Ngày 9/12, Công an TP HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 18 người về các hành vi đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ và giả mạo trong công tác cấp giấy chứng nhận kiểm định cho phương tiện không phù hợp với thông số kỹ thuật, tài liệu kỹ thuật, hồ sơ gốc của phương tiện xảy ra tại hai doanh nghiệp tư nhân ở Long An và TP HCM.