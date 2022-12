'Nhiều trung tâm đăng kiểm cạnh tranh không lành mạnh'

Bỏ quy hoạch mạng lưới đăng kiểm khiến các đơn vị kiểm định gia tăng nhanh và cạnh tranh không lành mạnh, theo Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Trong báo cáo gửi Bộ Giao thông Vận tải mới đây, Cục Đăng kiểm Việt Nam nêu nhiều bất cập trong hoạt động kiểm định xe.

Cụ thể, số trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên cả nước hiện nay là 280, trong đó 196 đơn vị theo hình thức xã hội hóa, 64 thuộc Sở giao thông vận tải và 20 thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam. Hà Nội có số lượng lớn nhất với 31 đơn vị, khoảng 60 dây chuyền kiểm định, trong đó hơn 2/3 do các doanh nghiệp đầu tư.

Sự gia tăng trung tâm đăng kiểm được cho là bắt nguồn từ việc bỏ quy định các đơn vị đăng kiểm thành lập mới phải tuân thủ quy hoạch mạng lưới đăng kiểm, sau khi có Nghị định 139 ngày 8/10/2018. Khi tăng nhanh, nhất là do doanh nghiệp đầu tư, các trung tâm đã cạnh tranh không lành mạnh để thu hút khách hàng.

"Một số nơi hoạt động sai tiêu chuẩn, quy chuẩn, bỏ nội dung, hạng mục kiểm tra, thực hiện các hành vi giả mạo trong kiểm định xe", Cục Đăng kiểm Việt Nam cho hay.

Tài xế chờ ở trung tâm đăng kiểm tại quốc lộ 13, TP Thủ Đức. Ảnh: Đình Văn

Qua quá trình kiểm tra, giám sát, Cục ghi nhận có đơn vị hoạt động không hiệu quả, chủ doanh nghiệp tự quyết định ngừng hoạt động gây khó khăn cho lái xe, chủ xe tìm lại hồ sơ. Người lao động không được bố trí việc làm và cơ quan chức năng gặp nhiều khó khăn trong theo dõi, quản lý các hồ sơ phương tiện.

Một doanh nghiệp đã thành lập nhiều đơn vị đăng kiểm xe, sau đó luân chuyển nhân sự hoặc đăng kiểm viên của đơn vị này tham gia đầu tư thành lập đơn vị khác. Vì vậy, việc kiểm soát các điều kiện hoạt động khó khăn, không rõ trách nhiệm của lãnh đạo, đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ.

Thậm chí, có đăng kiểm viên không làm việc nhưng chủ đầu tư vẫn khai báo và giả mạo chữ ký để ký xác nhận vào các bảng phân công nhiệm vụ, xác nhận kết quả kiểm tra.

Để giảm chi phí, các chủ đầu tư thường chỉ thuê lao động mới, thiếu kinh nghiệm nên chất lượng nguồn nhân lực tại các đơn vị đăng kiểm xã hội hóa rất hạn chế. Đăng kiểm viên chịu tác động của chủ đầu tư, không còn tính độc lập trong kiểm tra, đánh giá, xác nhận kết quả kiểm định...

Để rà soát tổng thể hoạt động đăng kiểm, Cục Đăng kiểm đã thành lập đoàn công tác kiểm tra các hành vi tham nhũng, tiêu cực, vi phạm quy định trong lĩnh vực kiểm định xe cơ giới trên toàn quốc từ 1/1/2023.

Phó cục trưởng Đăng kiểm Việt Nam Nguyễn Vũ Hải cho biết, ngoài thanh kiểm tra, Cục Đăng kiểm sẽ rà soát các quy chuẩn, tiêu chuẩn để siết chặt việc cấp phép, quản lý hoạt động của các trung tâm, đặc biệt là siết chặt thành lập trung tâm kiểm định xe cơ giới theo Nghị định số 139.

Cục cũng sẽ đánh giá mô hình tổ chức của Cục Đăng kiểm Việt Nam và các đơn vị kiểm định trên cả nước, đặc biệt là công tác xã hội hóa; nghiên cứu đề án tách chức năng quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện hoạt động đăng kiểm.

Hai tuần qua, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã liên tiếp tạm đình chỉ hoạt động của 8 trung tâm đăng kiểm tại TP HCM và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long do vi phạm các quy định về kiểm định xe cơ giới.

Ngày 9/12, Công an TP HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 18 người về các hành vi đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ và giả mạo trong công tác cấp giấy chứng nhận kiểm định cho phương tiện không phù hợp với thông số kỹ thuật, tài liệu kỹ thuật, hồ sơ gốc của phương tiện xảy ra tại các doanh nghiệp tư nhân đăng kiểm xe cơ giới 6203D (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) và doanh nghiệp tư nhân đăng kiểm xe cơ giới 5015D (TP Thủ Đức, TP HCM). Cả hai doanh nghiệp này đều có liên quan đến cá nhân ông Trần Lập Nghĩa.

Ngoài ra, hai doanh nghiệp tư nhân đăng kiểm xe cơ giới khác cũng liên quan đến ông Trần Lập Nghĩa là 8302D (tỉnh Sóc Trăng) và 7102D (tỉnh Bến Tre).

Anh Duy