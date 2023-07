Người da ngăm đen ít bị ung thư da hơn da trắng?

Người da ngăm đen ít có nguy cơ bị cháy nắng và ung thư da hơn những người da trắng. Điều này có đúng không? (Hoa, 25 tuổi, TP HCM)

Về tổng quát, tia cực tím làm chết tế bào da, làm thay đổi các hoạt chất di truyền của da tạo nên những biến dị, đột biến, hư hỏng về gene - yếu tố tiềm tàng gây ra ung thư.

Những người da sậm, ngăm đen chứa nhiều melanin trong da. Tế bào melanin như hàng rào bảo vệ da, ngăn da giảm hấp thu tia cực tím. Nhờ đó, những người da ngăm ít có nguy cơ bị ung thư da hơn.

Ngược lại, người da trắng thích phơi nắng nhiều. Da của họ không chứa nhiều melanin, thậm chí không có melanin, nguy cơ ung thư da do vậy cũng nhiều hơn.

Tuy nhiên, những người có làn da chứa nhiều melanin nếu phơi nắng nhiều dễ dẫn đến đen da vì tăng sinh sắc tố, sạm da, cháy da, rối loạn về sắc tố da nhiều hơn. Một số người da nhạy cảm tiếp xúc với nắng một thời gian ngắn sẽ đỏ bừng lên, tiếp xúc lâu có thể bị bỏng nắng, sau đó đen sạm. Bỏng nắng, viêm da ánh sáng về lâu dài trở thành tác nhân của ung thư da.

Tắm nắng, phơi nắng có một số lợi ích nhất định như tạo ra vitamin D, kích thích hệ miễn dịch của cơ thể... nhưng nên tắm nắng ở mức vừa phải và an toàn. Nên tắm nắng sớm do thời điểm này ít Tia cực tím. Không nên tắm nắng lúc giữa trưa hay khi nắng chang chang do chỉ số tia cực tím cao.

Bác sĩ Bùi Mạnh Hà

Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Da liễu TP HCM