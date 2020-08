Người chồng luật sư của ứng viên phó tổng thống Mỹ

Khi Joe Biden giới thiệu nữ phó tướng Kamala Harris, ông đã dành thời gian để nói đến một khía cạnh lịch sử có thể xảy ra nếu đắc cử.

Đó không phải là Harris sẽ trở thành phó tổng thống nữ đầu tiên, người da màu và gốc Á của nước Mỹ, nếu ông Biden chiến thắng vào mùa thu này. Đó là việc chồng bà, Douglas Emhoff, một luật sư, cũng làm nên lịch sử khi trở thành đệ nhị phu quân đầu tiên của nước này.

"Doug, anh sẽ phải học trở thành người phá vỡ rào cản của chính mình trong công việc mà anh có thể sắp đảm nhận này", Biden nói tại sự kiện ở Wilmington, bang Delaware, hôm 12/8.

Bà Kamala Harris và chồng Douglas Emhoff trong sự kiện tranh cử ở Wilmington, Delaware, hôm 12/8. Ảnh: Reuters

Những người ủng hộ Harris đã quá quen thuộc với Emhoff. Trên con đường Harris trở thành như một ngôi sao chính trị đang lên, ông luôn công khai thể hiện tình yêu dành cho bà, bảo vệ bà khỏi những cuộc tấn công cả trên mạng lẫn ngoài đời thực và thậm chí còn có một lượng fan riêng nhất định trên mạng xã hội.

Emhoff, người cũng 55 tuổi như Harris, sinh ra ở Brooklyn, New York, và trải qua những năm đầu đời ở đó trước khi cha ông, một nhà thiết kế giày nữ, chuyển gia đình tới bang New Jersey rồi tới Los Angeles.

Ông tốt nghiệp Đại học bang California ở Northridge và trường Luật Gould thuộc Đại học Nam California. Emhoff sau đó chuyên về lĩnh vực luật giải trí, làm việc cho nhiều công ty luật. Ông hiện là cộng sự tại công ty luật DLA Piper tại các văn phòng ở Washington và Los Angeles.

Emhoff có hai con đã lớn với người vợ đầu là Cole và Ella, được đặt tên theo các huyền thoại nhạc jazz. Hai người ly hôn nhưng vẫn "vô cùng thân thiết", ông cho biết. Cả Emhoff và Harris đều thường xuyên chia sẻ về mối quan hệ tốt đẹp giữa bà với các con riêng của chồng, nhấn mạnh rằng bà thường được gọi với cái tên thân mật "Momala".

Emhoff quen Harris qua một cuộc gặp gỡ do bạn bè sắp đặt.

"Tôi chỉ là một công tử, một luật sư và sau đó tôi gặp Harris trong một buổi hẹn hò không biết trước, do nhà làm phim huyền thoại Reginald Hudlin và vợ của anh ấy sắp xếp", Emhoff kể.

Ông nhớ lại tại một cuộc gặp bàn công việc, khi nghe vợ của Hudlin nói muốn giới thiệu ông với bạn thân của bà, Emhoff đã ngay lập tức nhớ ra Tổng chưởng lý bang California và thốt lên "ôi Chúa ơi, cô ấy rất hấp dẫn".

Hudlin sau đó cho Emhoff số điện thoại của Harris và ông đã nhắn tin cho bà ngay tối đó. Trong cuốn hồi ký năm 2019, Harris đã mô tả việc Emhoff gọi điện cho mình là một bước đi táo bạo khiến bà cảm thấy "rất đáng mến".

"Buổi sáng sau cuộc hẹn hò đầu tiên, Emhoff đã email cho tôi một danh sách những cuộc hẹn mà ông lên lịch cho hai người trong vài tháng tới. "Anh đã quá già để chơi đùa hay giấu giếm. Anh thực sự thích em và muốn xem liệu chúng ta có thể gây dựng mối quan hệ này không", Harris nhớ lại lời của Emhoff.

Ông Emhoff đồng hành cùng vợ trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2019 và dành những lời ngọt ngào cho bà trên mạng xã hội. Ảnh: Twitter/Douglas Emhoff

Sau nhiều tháng hẹn hò, hai người đính hôn vào tháng 3/2014. Họ kết hôn vào cuối năm đó trong một buổi lễ nhỏ do chị gái của Harris chủ trì.

Cho đến khi Harris chạy đua giành một ghế trong thượng viện Mỹ tại California năm 2016, Emhoff mới thực sự hiểu thế nào là kết hôn với một ngôi sao chính trường đang lên.

"Khi chúng tôi quen nhau, cô ấy là tổng chưởng lý, đó chỉ là hai chuyên gia bận rộn ở tuổi đó, cố gắng cân bằng hai công việc và hai thành phố", ông nói hồi tháng 4. "Tuy nhiên, sau khi kết hôn, tôi mới thực sự hiểu. Trong cuộc đua đó, tôi thực sự trở thành chồng của một chính trị gia, tham gia các sự kiện".

Khi Harris tranh ngôi vị ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ, Emhoff là người đồng hành theo sát vợ. Ông nhớ lại cảm giác choáng ngợp khi vẫy chào đám đông tại buổi công bố cuộc chạy đua vào Nhà Trắng của Harris hồi tháng 1/2019.

"Chúng tôi nghĩ là sẽ có 5.000 người ở đó nhưng hơn 20.000 người đã tham gia sự kiện tại Oakland, California", ông nói.

Emhoff đồng thời gây dựng hình ảnh một người chồng hài hước trên mạng xã hội trong suốt chiến dịch tranh cử của vợ. Ông thường xuyên đăng ảnh mình cùng các trang phục của chiến dịch "Kamala Harris vì người dân". Ông còn có video nhảy tại cuộc diễu hành San Francisco Pride nhằm thúc đẩy việc gây quỹ cho cộng đồng người đồng tính, chuyển giới. Tờ báo Do thái The Forward gọi ông là "người cha Do Thái hấp dẫn".

Emhoff còn trở thành tâm điểm trên báo chí và thu hút sự ủng hộ rộng rãi khi bảo vệ vợ trước những cuộc tấn công. Năm 2019, một người đàn ông lao lên sân khấu khi Harris đang phát biểu, giật micro từ tay bà. Một trong những người đã khống chế và kéo ông ta ra khỏi sân khấu là Emhoff.

"Tôi yêu Kamal Harris và sẽ làm bất cứ điều gì vì cô ấy", ông viết trên Twitter sau đó.

Kamala Harris và chồng, Douglas Emhoff, tham gia cuộc diễu hành của cộng đồng LGBT năm 2015 tại San Francisco. Ảnh: California Globe

Nhiều tuần sau, Harris lại bị tấn công, lần này là con trai cả của Tổng thống Trump, Donald Jr., bày tỏ nghi ngờ về sắc tộc của bà. Emhoff đã lên án nghi ngờ này là "thấp hèn, đáng xấu hổ, phân biệt chủng tộc, phân biệt giới tính".

Tháng 12/2019, Harris kết thúc chiến dịch tranh cử tổng thống của mình, sau đó bày tỏ ủng hộ ông Biden và ngay lập tức được đánh giá là một trong những ứng viên đồng hành với Biden.

Vẫn với phong cách ủng hộ vợ quen thuộc, Emhoff ca ngợi bà vừa là một người đại diện cho chiến dịch của Biden vừa thúc đẩy Thượng viện cải cách cảnh sát và hỗ trợ tài chính cho người Mỹ gặp khó khăn do đại dịch. Trong khi đó, ông cũng cố gắng để bản thân không thu hút quá nhiều sự chú ý.

"Tôi đang cố gắng làm công việc pháp lý của mình và giải quyết tất cả những vấn đề đó cho khách hàng", ông nói. "Còn cô ấy đang cố gắng cứu thế giới".

Anh Ngọc (Theo NBC News)