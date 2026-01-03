Người chơi tiền ảo Pi phản ứng sau 'lời chào năm mới'

Đội ngũ phát triển Pi Network (PCT) thông báo về định hướng dự án năm 2026, nhưng bị phản ứng vì "mục tiêu không rõ ràng".

Trong bài viết "Nhìn lại 2025", PCT cho biết đây là năm mang tính bước ngoặt đối với Pi Network. Dự án mở mạng (Open Network) từ tháng 2/2025 "để tương tác với thế giới blockchain rộng lớn hơn", đồng thời ra công cụ phát triển ứng dụng phi tập trung Pi App Studio, cơ sở hạ tầng ứng dụng AI, quỹ đầu tư Pi Network Ventures thúc đẩy hệ sinh thái, cuộc thi Hackathon hay đấu giá tên miền ".pi".

PCT cũng nhắc đến những cải tiến về xác minh danh tính cá nhân (KYC), gồm xác minh danh tính tạm thời (Tentative KYC). Đội ngũ cho biết 17,5 triệu người dùng tiên phong (Pioneer) đã hoàn tất quy trình KYC và 15,8 triệu đã chuyển sang mạng chính (Mainnet). Hệ thống nút (node) trên mạng Testnet đạt hơn 350.000 node, đại diện cho hơn một triệu CPU.

Giá Pi Network xuống đáy hồi tháng 10/2025. Ảnh: Duy Phong

Tuy nhiên, đội ngũ không đề cập nhiều đến mục tiêu của năm 2026, ngoài dòng chữ "Pi Network năm 2026 sẽ được định hình bởi các chiến lược và kế hoạch dài hạn của Pi". Bên cạnh đó, dự án nhắc đến các nhà phát triển và người dùng là nhân tố chủ chốt, nhưng không đưa ra lộ trình rõ ràng hay mục tiêu hiệu suất nào.

Theo CoinCentral, sự thiếu rõ ràng đã gây ra phản ứng tiêu cực trên các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là dưới bài đăng trên X. "Nhiều năm bị thổi phồng, trì hoãn, thời gian biểu không rõ ràng và không có trách nhiệm. Họ từng bước phá hủy niềm tin của người dùng", tài khoản Dorian not Grai bình luận. "Niềm tin là nền tảng của bất kỳ mạng lưới nào. Một khi mất đi, giá cả sẽ biến động theo. Thị trường không định giá giấc mơ, mà định giá việc thực hiện, nhưng quá trình thực hiện đang thiếu sót nghiêm trọng".

"Giờ đây, nói về nhóm cốt lõi của Pi cũng giống như ai đó đang vẽ trong không trung! Vô ích!", tài khoản CryptoXD, người tự nhận là một chuyên gia tiền số, viết.

Một số đánh giá hệ sinh thái Pi Network "thực sự không có gì tốt đẹp", coi đây là "dự án chậm tiến độ nhất lịch sử", còn "sự hào hứng ban đầu đã phai nhạt", đồng thời dự đoán đến giữa năm, giá Pi có thể sẽ được giao dịch ở mức 0,001 USD hoặc thấp hơn, sụt giảm so với mức 0,2 USD mỗi đồng hiện tại.

Pi Network ra đời năm 2019, được quảng cáo giúp người tham gia sở hữu tiền ảo miễn phí bằng cách vào ứng dụng trên điện thoại "bấm tia sét" để điểm danh mỗi ngày. Dù sắp bước qua năm thứ 7 và công bố "mở mạng", Pi Network vẫn bị đánh giá là một dự án blockchain chưa hoàn chỉnh do chưa có hợp đồng thông minh (smart contract), chưa công khai nguồn mở. Thời gian qua, dự án được xem thử thách sự kiên nhẫn của người chơi khi chỉ nâng cấp nhỏ giọt.

Sau thông báo của PCT, giá Pi Network giảm từ 0,205 xuống 0,19 USD. Theo Crypto Potato, giá Pi có thể tiếp tục giảm thời gian tới, khi dự án mở khóa thêm 6 triệu token trong vài ngày tới.

Trong năm 2025, Pi Network không có nhiều chuyển biến tích cực. Thực tế, năm qua ghi nhận giá tiền ảo này đạt đỉnh 3 USD mỗi đồng, nhưng nhanh chóng sụt giảm hơn 90% giá trị. Chỉ riêng cuối tháng 9 và đầu tháng 10, người chơi Pi Network đã trải qua hai "cú sốc" khi giá Pi liên tiếp "phá kỷ lục" về đáy. Trong đó, cú sập ngày 22/9 khiến giá về 0,18 USD mỗi đồng, còn ngày 10/10 về mức 0,14 USD mỗi đồng - thấp nhất từ trước đến nay.

Theo ông Minh Vương, người có 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tiền số tại TP HCM, người chơi Pi "đang lao vào một cuộc chơi rủi ro cao". "Pi Network là dự án thật, có sản phẩm thật, có người dùng thật và không sử dụng vốn của những nhà đầu tư cá nhân", chuyên gia này cho hay. "Rủi ro lớn nhất của Pi Network đến từ việc tổng cung token quá lớn, tạo áp lực cung khổng lồ trong tương lai có thể khiến giá trị bị pha loãng và giảm sâu".

Trước đó, nhiều chuyên trang về tiền số cũng dự đoán giá Pi sẽ giảm khi nguồn cung lưu hành đổ ra ngày một nhiều. Pi có tổng cung 100 tỷ token, hiện lưu hành khoảng 8,4 tỷ, tăng từ mức 6,9 tỷ hồi tháng 6/2025. Theo CoinPedia, việc phần lớn token nằm trong tay nhóm phát triển, cách nhóm phân phối cho người dùng đang dấy lên lo ngại họ cố tình kéo dài thời gian để giữ chân người dùng. Trang này cũng đặt câu hỏi về những động thái gần đây như gây quỹ, vai trò của quỹ Pi Foundation và liệu những "người trong cuộc" có đang âm thầm bán token riêng hay không. Những nghi ngờ này ảnh hưởng nặng nề đến uy tín của dự án.

Cointribune nhận định giá Pi Network "phản ánh sự hưng phấn ngày càng phai nhạt của một cộng đồng vốn đã gây nhiều tranh cãi". Trang này dự đoán "bức tranh u ám" thời gian tới, khi Pi khó bứt phá do khối lượng giao dịch thấp.

"Nếu không có tiến triển rõ rệt, Pi có thể rơi vào 'vùng lãng quên', khi những người nắm giữ lâu năm dần rút lui", trang Beincrypto bình luận.

Đầu tháng trước, 7 hiệp hội tài chính Trung Quốc ban hành thông báo chung cảnh báo về rủi ro tiền số, trong đó nhắc đến Pi Network như "đồng tiền ảo vô giá trị". Các hiệp hội khuyến cáo người dân thận trọng với hoạt động kinh doanh liên quan đến tiền số và kêu gọi "báo lập tức cho cơ quan quản lý và cảnh sát nếu phát hiện hoạt động đáng ngờ".

Duy Phong