Giá tiền ảo Pi lần đầu xuống dưới 0,2 USD

Từ mức "đi ngang" khoảng 0,35 USD, giá của Pi Network bất ngờ "sập" mạnh xuông 0,18 USD, thấp nhất tính từ khi mở mạng hồi tháng 2.

"Vừa bật smartphone lên thì bất ngờ nhận được thông báo email 'cháy' tài khoản. Gần như toàn bộ 3.000 USD đã mất", Văn Khang, nhân viên văn phòng tại TP HCM, nói.

Anh cho biết mình chơi tiền ảo Pi trên một sàn tiền số theo hình thức Hợp đồng tương lai (Future), tức đoán giá một token lên hoặc xuống, nếu đoán đúng sẽ được tiền và ngược lại. Trước đó, anh nhận định giá Pi đã ở mức "đáy" 0,33 USD mỗi đồng nên quyết định "xuống tiền", dự đoán giá tăng.

Giá Pi giảm mạnh trưa 22/9. Ảnh: Duy Phong

Hoàng Phương (Dak Lak) cũng từng dự đoán tương tự. Nhưng thay vì chơi Future, anh chọn mua token, đợi lên giá kiếm lời. "Tôi nghĩ 0,36 USD mỗi đồng đã là mức thấp nhất có thể mua được, nên dồn hơn 5.000 USD đang có vào Pi, nhưng giờ chỉ còn hơn một nửa", anh ngậm ngùi.

Trưa 22/9, giá Pi Network bất ngờ giảm mạnh 45% từ mức 0,35 xuống 0,18 USD, nhưng hiện quay lại mốc 0,3 USD. Trước đó, từ đầu tháng 8, giá tiền ảo này liên tục đi ngang, mức cao nhất chỉ đạt 0,45 USD. Nếu tính từ mức đỉnh 3 USD, Pi Network đã giảm tới 94% giá trị.

Theo Hoàng Anh, quản trị viên một nhóm về Pi Network, giá Pi "sập" do thay đổi của thị trường tiền số hôm nay, khi giá Bitcoin giảm từ 115.000 USD xuống 111.000 USD mỗi đồng. "Tuy nhiên, đây là đợt biến động giá lớn và bất thường. Trước đây, Pi ít bị ảnh hưởng bởi thị trường chung", Hoàng Anh giải thích. "Bên cạnh đó, việc hàng triệu token Pi được 'bơm' ra thị trường hàng ngày cũng khiến giá giảm, khó có thể đi lên".

Thực tế, so với mức 6,9 tỷ token hồi tháng 6, hiện số token lưu thông trên thị trường của Pi Network gần 8,2 tỷ, tức tăng 1,3 tỷ chỉ sau hai tháng. Theo quản trị viên này, điều đó khiến giá Pi không thể đi lên.

Trước đó, giới chuyên gia cũng cảnh báo về giá Pi. Theo Cointribune, khối lượng mua thấp, không có sự tích lũy đáng kể, thiếu vắng các chất xúc tác cơ bản và thái độ chờ đợi của nhà đầu tư là những lý do khiến giá tiền ảo này sẽ liên tiếp "phá kỷ lục" về đáy. Beincrypto nhận định tương tự khi cho rằng sự trì trệ của Pi Network phản ánh qua việc mất đi động lực cộng đồng - vốn được coi là thế mạnh của dự án. "Nếu không có tiến triển rõ rệt, Pi có thể rơi vào 'vùng lãng quên', chịu sự biến động cực độ và sự rút lui dần dần của những người nắm giữ lâu năm", trang này bình luận tháng trước.

Theo ông Nguyễn Hà Minh Thông, nhà sáng lập quỹ Cabo Capital (TP HCM), giá Pi ở mức thấp nhất, giảm sâu qua từng tháng cho thấy niềm tin thị trường sụt giảm nghiêm trọng. Ông đánh giá có một nghịch lý là chỉ số FDV (định giá pha loãng hoàn toàn - chỉ số được sử dụng để ước tính tổng giá trị của một dự án tiền điện tử) của Pi neo ở mức 35 tỷ USD. Đây là con số phi thực tế, gần ngang với các dự án có mạng lưới người dùng và ứng dụng rõ ràng như Polygon, Avalanche, Arbitrum. Trong khi đó, khối lượng giao dịch của tiền ảo này lại rất thấp, nhiều thời điểm gần như không có thanh khoản. "Điều này phản ánh tâm lý chán nản và thiếu vắng dòng tiền mới", ông nhận xét.

Ông Thông cũng cho rằng khối lượng giao dịch của Pi thấp cho thấy đang có "tín hiệu chết" từ dự án, khi thanh khoản cạn kiệt, không còn nhà đầu tư mới, cộng đồng bắt đầu mất kiên nhẫn và niềm tin. "Một dự án tiền số không thể sống bằng cộng đồng nếu thiếu sản phẩm và thanh khoản thực tế", ông cảnh báo. "Hãy cân nhắc trước khi đầu tư thời gian, tài nguyên, niềm tin vào một thứ đang lao dốc cả về giá trị lẫn tâm lý thị trường".

Thực tế, hiện có rất ít thông tin tích cực về Pi Network thời gian qua, ngoài việc nhà đồng sáng lập thứ hai của dự án là Chengdiao Fan sẽ tham gia sự kiện tiền số TOKEN2049 đầu tháng sau ở Singapore.

Pi Network ra đời năm 2019, được quảng cáo giúp người tham gia sở hữu tiền ảo miễn phí bằng cách vào ứng dụng trên điện thoại "bấm tia sét" để điểm danh mỗi ngày. Việt Nam là một trong những thị trường có nhiều người tham gia "đào Pi". Dự án gây tranh cãi khi gần 6 năm mới "mở mạng", tức cho phép người dùng di chuyển Pi sang các nền tảng khác để trao đổi, giao dịch. Dù đã "mở mạng" hồi tháng 2, đây vẫn bị đánh giá là một dự án blockchain chưa hoàn chỉnh do chưa có hợp đồng thông minh (smart contract) cũng như chưa công khai nguồn mở.

Duy Phong