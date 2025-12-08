7 hiệp hội Trung Quốc: 'Tiền ảo Pi vô giá trị'

7 hiệp hội tài chính Trung Quốc ban hành cảnh báo về rủi ro tiền số, trong đó nhắc đến Pi Network như "đồng tiền ảo vô giá trị".

Cuối tuần qua, các hiệp hội gồm Hiệp hội Tài chính Internet Trung Quốc, Hiệp hội Ngân hàng Trung Quốc, Hiệp hội Chứng khoán Trung Quốc, Hiệp hội Quản lý Tài sản Trung Quốc, Hiệp hội Hợp đồng Tương lai Trung Quốc, Hiệp hội Doanh nghiệp Niêm yết, cùng Hiệp hội Thanh toán và Bù trừ Trung Quốc đưa ra tuyên bố chung.

"Gần đây, khái niệm tiền ảo trở nên phổ biến, một số tội phạm lợi dụng điều đó để thúc đẩy hoạt động giao dịch, đầu cơ liên quan. Chúng sử dụng các hình thức như stablecoin, các đồng tiền vô giá trị (như Pi coin), token tài sản thế giới thực (RWA) và khái niệm 'đào' để thực hiện hoạt động gây quỹ bất hợp pháp, mô hình đa cấp, đồng thời chuyển lợi nhuận từ hoạt động bất hợp pháp này thông qua tài sản ảo", theo nội dung đăng trên website Hiệp hội Hợp đồng Tương lai Trung Quốc, nhắc đến Pi Network. "Điều này xâm phạm nghiêm trọng đến an ninh tài sản của công chúng, làm gián đoạn trật tự kinh tế và tài chính thông thường".

Giao diện Pi Network trên một smartphone. Ảnh: Bảo Lâm

Cũng theo cảnh báo, dưới vỏ bọc stablecoin (tiền số neo theo tài sản tham chiếu như USD, EUR), aircoin (tiền số được nhận miễn phí thông qua Airdrop), token tài sản thật..., các dự án đã huy động trái phép vốn, thậm chí có hành vi lôi kéo, lừa đảo. "Tiền số không được phát hành bởi cơ quan tiền tệ, không phải là tiền tệ hợp pháp, không có cùng địa vị pháp lý như tiền tệ hợp pháp và không thể được sử dụng làm tiền tệ trong nước", tuyên bố có đoạn.

Nhóm hiệp hội khuyến cáo các tổ chức không được cung cấp bất kỳ dịch vụ nào cho khách hàng liên quan đến việc phát hành hoặc giao dịch tiền ảo hoặc token tài sản thực tại Trung Quốc. Người dân phải thận trọng với hoạt động kinh doanh liên quan đến tiền số và kêu gọi "báo lập tức cho cơ quan quản lý và cảnh sát nếu phát hiện hoạt động đáng ngờ".

Trung Quốc cấm giao dịch tiền mã hóa từ năm 2021. Trong khi đó, thành phố Hong Kong đã thiết lập khung quản lý stablecoin nhưng chưa cấp phép cho đơn vị phát hành nào. Theo dữ liệu của ngành, hoạt động khai thác Bitcoin đang âm thầm trở lại ở Trung Quốc dù bị cấm, khi thợ đào cá nhân và doanh nghiệp khai thác điện giá rẻ, sự bùng nổ của các trung tâm dữ liệu ở một số tỉnh dồi dào năng lượng.

Cuối tháng trước, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) cho biết sẽ siết chặt tiền ảo và stablecoin. "Tiền ảo không có địa vị pháp lý như tiền pháp định và không thể sử dụng làm phương tiện thanh toán", PBOC cho biết hôm 29/11, đồng thời khẳng định mọi hoạt động kinh doanh liên quan tiền ảo là "tài chính phi pháp".

Pi Network ra đời năm 2019, được quảng cáo giúp người tham gia sở hữu tiền ảo miễn phí bằng cách vào ứng dụng trên điện thoại "bấm tia sét" để điểm danh mỗi ngày. Việt Nam là một trong những thị trường có nhiều người tham gia "đào Pi". Dự án gây tranh cãi khi gần 6 năm mới "mở mạng", tức cho phép người dùng di chuyển Pi sang các nền tảng khác để trao đổi, giao dịch.

Dù đã công bố "mở mạng", dự án vẫn bị đánh giá là một dự án blockchain chưa hoàn chỉnh do chưa có hợp đồng thông minh (smart contract), chưa công khai nguồn mở. Thời gian qua, đội ngũ đứng sau chỉ đưa ra một số thay đổi, như đấu giá tên miền, tính năng mua sắm PiFest cùng vài ứng dụng nhỏ và bị đánh giá là thử thách sự kiên nhẫn của người chơi.

Đầu năm nay, nhà sáng lập và CEO sàn tiền số Bybit Ben Zhou nói Pi Network là dự án lừa đảo, khẳng định không niêm yết Pi trên sàn của mình. Ông cũng ám chỉ việc không muốn gặp rắc rối với người dùng lớn tuổi, như có thể bị đòi lại tiền đầu tư Pi nếu thua lỗ. Ông sau đó bị công kích trên mạng xã hội rằng sàn Bybit "không đạt chuẩn" nên không được đội ngũ phát triển Pi cho phép niêm yết.

Vĩnh Khang (theo Xinhua, Global Times)