Người bố tử vong sau khi tạt xăng đốt vợ con

TP HCMCao Trần Kim Đạt, 37 tuổi, tử vong sau hơn một tuần điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, trước đó phóng hỏa phòng trọ nơi vợ và hai con ở, khiến gia đình rơi vào nguy kịch.

Ngày 25/8, TS.BS Ngô Đức Hiệp, Trưởng khoa Bỏng - Tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết người đàn ông qua đời lúc 1h sáng cùng ngày. Người vợ, 32 tuổi, hiện vẫn trong tình trạng nguy kịch, tiên lượng rất nặng.

Hai người nhập viện sáng 17/8 với bỏng diện rộng 70-79% cơ thể, kèm sốc bỏng và tổn thương đường hô hấp. Hai con của họ, bé gái 13 tuổi và bé trai 5 tuổi, điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố. Bé trai bỏng sâu độ 2-3 trên 70-75% diện tích cơ thể, tổn thương đường thở và nhiễm trùng huyết. Bé gái bỏng khoảng 50% cơ thể, phù nề nặng, lộ kết mạc mắt.

Điều trị bệnh nhân tại Khoa Bỏng Tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Công an tỉnh Tây Ninh đang xác minh nguyên nhân vụ việc. Theo điều tra ban đầu, thời gian gần đây vợ chồng Đạt nợ nần, thường xuyên mâu thuẫn, người vợ nhiều lần bị bạo hành. Giữa tháng 5, chị nộp đơn ly hôn ra tòa và một tháng sau đưa hai con ra ngoài thuê trọ để đi làm công nhân. Đạt nhiều lần tìm đến năn nỉ vợ đưa các con về nhưng không được chấp nhận.

Sáng 17/8, Đạt mua 5 lít xăng rồi đến phòng trọ ở xã Đức Hòa, Tây Ninh, gọi con trai mở cửa. Anh ta sau đó leo lên gác - nơi vợ và hai con đang ngủ, tưới xăng lên người họ cùng đồ đạc rồi châm lửa đốt. Người dân phát hiện đã hô hoán dập lửa, đưa 4 nạn nhân đi cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng.

Lê Phương