Tạt xăng đốt phòng trọ, người đàn ông cùng vợ và 2 con nguy kịch

Tây NinhVợ và 2 con dọn ra ngoài ở vì mâu thuẫn, Cao Trần Kim Đạt đến phòng trọ yêu cầu họ về nhà không được nên tạt xăng đốt khiến cả 4 người bỏng nặng.

Ngày 21/8, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đang làm rõ vụ hỏa hoạn khiến 4 người trong cùng gia đình bị thương nặng, bao gồm nghi phạm Cao Trần Kim Đạt (37 tuổi, quê xã Đức Hòa, Tây Ninh).

Theo điều tra ban đầu, Đạt sống cùng người phụ nữ 32 tuổi, có hai con gồm bé gái 13 tuổi và bé trai 5 tuổi. Thời gian gần đây, vợ chồng Đạt nợ nhiều người nên thường xảy ra mâu thuẫn. Người vợ nhiều lần bị chồng đánh.

Giữa tháng 5, chị này nộp đơn ly hôn ra tòa. Một tháng sau, chị đưa 2 con ra thuê phòng trọ ở riêng để đi làm công nhân. Đạt nhiều lần gọi điện, nhắn tin và tìm đến phòng trọ năn nỉ vợ đưa các con về nhà nhưng không được chấp nhận.

Sáng 17/8, Đạt mua 5 lít xăng rồi đến phòng trọ gọi con trai mở cửa. Anh ta sau đó leo lên gác - nơi vợ và hai con đang ngủ, tưới xăng lên người họ cùng đồ đạc rồi châm lửa đốt. Người dân phát hiện đã hô hoán dập lửa, đưa 4 nạn nhân đi cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng.

Bé trai đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

Đạt cùng vợ bị tổn thương 70-79% bề mặt cơ thể, sốc bỏng, bỏng đường hô hấp phần chưa xác định, nhiễm trùng huyết. Bé trai bỏng độ 2, 3 chiếm 70-75% cơ thể, từ đầu, mặt, cổ, thân mình, cơ quan sinh dục, tay chân, kèm bỏng đường hô hấp và nhiễm trùng huyết. Bé gái bỏng độ 2, 3 khoảng 45-50% cơ thể, sưng nề nghiêm trọng, lộ kết mạc, có dấu hiệu nhiễm trùng vết bỏng.

Các bác sĩ đang dùng nhiều phương pháp điều trị để giành lại sự sống cho hai bé.

Nam An