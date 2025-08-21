Hai chị em bỏng nặng do cháy phòng trọ

TP HCMBé gái 13 tuổi và em trai 5 tuổi bỏng nặng khắp người, nguy hiểm tính mạng, do phòng trọ cháy.

Ngày 21/8, đại diện Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cho biết bé trai bị bỏng sâu độ 2-3 trên 70-75% diện tích cơ thể, đồng thời bỏng đường hô hấp và nhiễm trùng huyết. Sau 5 ngày điều trị, hiện bé vẫn trong tình trạng sốc giảm thể tích, toàn thân phù cứng, các đầu ngón tay chân sạm đen, mạch yếu. Bé phải thở máy và được bù dịch chống sốc liên tục.

Bé trai đang được điều trị tích cực tại bệnh viện. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Bé gái bỏng khoảng 50% cơ thể, sưng nề nặng, lộ kết mạc mắt và có dấu hiệu nhiễm trùng vết thương. Bé còn tỉnh táo và trả lời được, song nguy cơ sốc nhiễm trùng, trong đường thở có bụi than cho thấy mức độ tổn thương nặng nề.

Các bác sĩ đang dùng nhiều phương pháp điều trị để giành lại sự sống cho hai bé. Tiên lượng hành trình các cháu hồi phục đầy thử thách, bởi mức độ bỏng nghiêm trọng và các biến chứng phức tạp.

Người nhà cho hay ba mẹ con đang ngủ ở nhà trọ tại Đức Hòa, Tây Ninh, sáng 17/8 thì lửa bùng phát. Gia đình nghi người bố - đã ly hôn và không sống chung với vợ con - đốt phòng trọ. Nhà chức trách đang điều tra vụ việc.

