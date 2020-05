Người bán dùng dây buộc to, đẫm nước 'để cua tươi lâu'

'Dây ngoài yếu tố buộc cua, còn có tác dụng giữ ẩm, giúp cua không bị chết khi các khớp chân và càng khô' - người bán cua giải thích.

Từ câu chuyện "Triệu đồng một con cua biển 'khổng lồ'", nhiều độc giả VnExpress bức xúc chia sẻ tình trạng người bán dùng dây ngậm nước để buộc cua.

Độc giả Hùng Sư Phụ bày tỏ: "Không biết từ bao giờ thành cái lệ: mua con cua là phải chịu cả cái sợi dây thừng trói cua 'to vật', nặng chịch (vì luôn được làm bằng loại dây ngậm nước khủng) được tính theo giá cua. Nhiều khi về nhà bỏ cái dây thừng đi, trọng lượng chỗ cua vừa mua mất 48%. Chuyện thật như đùa chỉ có ở 'thiên đường hải sản' Việt Nam".

Cùng chung nỗi bức xúc, bạn đọc Mike chia sẻ: "Không hiểu từ khi nào mà trong các chợ bán hải sản, cua biển được buộc bằng lạt rất to, không những to mà còn đẫm nước nữa. Con cua một kg chắc riêng lạt cũng phải đến hai lạng rồi...".

"Càng cua kẹp có thể làm thủng lon nước lon bia nhưng mở ra không thể làm đứt một sợi dây nilon cỡ một mm. Mà đi đâu cũng toàn dùng mấy sợi dây thừng, giẻ rách to 'chà bá' để buộc, bên trong còn cuốn thêm cả cát sỏi", độc giả Phamtuanamh1 nhận định.

Giải thích về tình trạng này, trong vị trí một người bán cua, bạn đọc Biencmu cho rằng: "Tôi là người bán cua Cà Mau khắp cả nước, hàng đặc sản chọn lọc, nên tôi biết những vấn đề các bạn thắc mắc. Dây cua nhỏ thì giá cao, dây cua to thì giá thấp, ai thích rẻ thì có thể chọn người bán như vậy. Dây cua ngoài yếu tố cột cua nó còn có tác dụng giữ ẩm, nếu con cua mà không có dây giữ ẩm đủ thì chắc chắn sẽ chết khi các khớp gối chân, càng khô.

Với dây như này con cua có thể sống được 4-5 ngày nếu tưới nước pha muối 2-3 lần một ngày. Nhưng dây như thế này thì đúng là nhìn phản cảm. Tốt nhất từ lúc bắt cua đến lúc ăn khoảng 24h là hợp lý, qua thời gian trên cua không còn ngon và ngọt như lúc ban đầu".

Làm rõ lý do nhiều người bán hàng sử dụng dây cua to nặng, độc giả Da Beo nói thêm: "Họ không hẳn là tham lam hay gian lận vì họ vẫn cân cả cua và dây cho khách thấy, quy cách đóng gói là như vậy. Đó là vì tâm lý ham rẻ của khách hàng. Ví dụ, cua trong siêu thị bán 300 nghìn đồng/ kg, bên ngoài bán có 250 nghìn đồng. Đa phần khách hàng chọn mua bên ngoài mà đâu biết rằng cọng dây hết 300 gr , khách tưởng lợi đc 50 nghìn đồng, ai ngờ bị thiệt 40 nghìn so với mua trong siêu thị...

"Buộc dây giá khác, không dây giá khác và cuối cùng tổng tiền cho một con cua cũng nhiêu đó. Nhiều người có tâm lý mua được giá phải thật rẻ và số lượng chất lượng phải càng cao", bạn đọc Huy Phương Vũ nhấn mạnh.

Tuy nhiên, không đồng tình với lời giải thích này, độc giả Namsgon khẳng định: "Tất cả chỉ là ngụy biện. Cua Ấn Độ, Úc to gấp 2-3 lần cua Việt Nam, nhưng người ta đâu có buộc dây kiểu đó".

Cũng kiên quyết phản đối hành động buộc cua bằng dây nặng của nhiều người bán, bạn đọc Thanh Bui thẳng thắn lên án: "Chúng ta hãy cân nhắc việc mua cua với dây trói nhiều như vậy; cho cua trở về với đúng trọng lượng của nó. Tôi không hiểu sao lại phải để trói dây to như vậy cho mỗi một con, chúng ta cần phải lên tiếng cho việc làm ăn kiểu này".

