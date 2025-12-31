Ngừng tim đột ngột khi chơi pickleball

Hà NộiĐang chơi pickleball, người đàn ông 50 tuổi đau ngực, khó thở, vào đến cổng bệnh viện thì ngừng tim đột ngột.

Ngày 31/12, đại diện Bệnh viện E cho biết bệnh nhân được đưa vào viện cấp cứu ngay khi xuất hiện những dấu hiệu sức khỏe bất thường trên sân thể thao, song vừa tới cổng thì bất ngờ ngã gục và ngừng tim, nguy kịch. Kíp trực kích hoạt hệ thống "báo động đỏ", cấp cứu ngừng tuần hoàn, ép tim và khử rung tim liên tục, sau hai lần sốc điện tim đập trở lại và người bệnh dần lấy lại ý thức.

Kết quả điện tâm đồ và chụp mạch cho thấy người bệnh bị nhồi máu cơ tim cấp, tắc hoàn toàn động mạch liên thất trước do có huyết khối. Các bác sĩ can thiệp hút máu huyết khối, tái thông động mạch bị tắc và đặt stent phủ thuốc, bỏ qua các thủ tục hay khó khăn về chi phí do người bệnh không mang theo tiền.

Sau can thiệp, người bệnh hết đau ngực, huyết động ổn định, có thể đi lại nhẹ nhàng, dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.

Bác sĩ Nguyễn Xuân Đường, khoa Nội tim mạch người lớn, Trung tâm tim mạch, cho biết thời gian qua tiếp nhận nhiều trường hợp đột tử, đột quỵ hoặc chấn thương khi chơi môn thể thao pickleball. Các trận đấu pickleball có tốc độ cao, đổi hướng đột ngột có thể khiến tim phải làm việc với cường độ lớn trong thời gian ngắn. Đây là yếu tố thúc đẩy cơn nhồi máu cơ tim trên người bệnh đã có sẵn yếu tố nguy cơ.

Tình trạng ngừng tim đột ngột liên quan đến hoạt động thể thao có thể xuất hiện ở những bệnh nhân có bệnh lý tim mạch đã biết trước, hoặc có bệnh lý tim mạch nhưng chưa được phát hiện và điều trị. Một số trường hợp không bị bệnh tim nhưng đột tử do rung thất và đột tử kích hoạt do có lực tác động mạnh vào vùng ngực. Để ngăn ngừa, cần có chiến lược rõ ràng, từ khám sức khỏe định kỳ sàng lọc các bệnh lý tim mạch, có các bài tập, kế hoạch luyện tập, mức độ tập luyện phù hợp với mỗi tình trạng bệnh, không nên tập luyện quá gắng sức. Người chơi cần lối sống lành mạnh, tránh stress, chế độ dinh dưỡng phù hợp.

Trong bối cảnh thời tiết chuyển lạnh đột ngột, người dân, đặc biệt là người cao tuổi và người có bệnh lý nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, cần uống thuốc đều đặn theo chỉ định, tham vấn ý kiến chuyên gia khi có các dấu hiệu bất thường về sức khỏe. Nâng cao nhận thức và kỹ năng sơ cứu tại cộng đồng đối với trường hợp đột quỵ, nhồi máu cơ tim để giảm thiểu nguy cơ tử vong trước khi đến bệnh viện.

Khi có dấu hiệu cơn đau tức ngực trái (có thể lan lên vai hoặc tay trái), kèm khó thở, vã mồ hôi mà không thuyên giảm khi nghỉ ngơi, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất.

Thúy Quỳnh