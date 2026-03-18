Arsenal vào tứ kết Champions League

AnhArsenal thắng đội khách Leverkusen 2-0 ở lượt về vòng 1/8, qua đó vào tứ kết Champions League với tổng tỷ số 3-1.

Ở lượt đi trên đất Đức, Arsenal thi đấu nhạt nhòa và phải nhờ đến cú đá phạt đền gây tranh cãi của Kai Havertz để rời sân với kết quả hòa 1-1. Tuy nhiên, khi trở về "pháo đài" Emirates, đoàn quân dưới trướng Mikel Arteta đã trình diễn một bộ mặt hoàn toàn khác - sắc sảo, chủ động và đầy bản lĩnh.

Arsenal chỉ kiểm soát bóng 42%, nhưng lại dứt điểm tới 21 lần, trong đó có 12 cú trúng đích - vượt trội so với 9 và 2 của Leverkusen. "Pháo thủ" không áp đặt thế trận theo cách dồn dập, nhưng luôn biết cách tăng tốc đúng thời điểm, tạo ra những cơ hội rõ ràng, đồng thời bóp nghẹt khoảng trống khiến đối thủ gần như không có cơ hội phản công.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, sức ép đã được Arsenal tạo ra liên tiếp. Leandro Trossard, Declan Rice hay Bukayo Saka lần lượt thử vận may, nhưng sự chính xác ở những nhịp chạm cuối cùng vẫn còn thiếu một chút sắc bén.

Phải đến phút 36, thế bế tắc mới được khai thông bằng một khoảnh khắc mang đậm dấu ấn cá nhân. Trossard chuyền một chạm đưa bóng tới vị trí của Eberechi Eze trong tư thế quay lưng với khung thành đối phương. Tiền vệ người Anh khống chế gọn gàng bằng chân trái, xoay người dứt điểm chân phải đầy uy lực, xé toang mành lưới của Janis Blaswich. Một bàn thắng vừa đẹp mắt, vừa giải tỏa áp lực cho đội chủ nhà.

Với pha lập công này, Eze trở thành cầu thủ người Anh thứ hai ghi bàn cho Arsenal ở cả Ngoại hạng Anh, Cup Liên đoàn, Cup FA và Champions League trong cùng một mùa giải, sau Theo Walcott mùa 2012-2013 - một cột mốc cho thấy tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của anh.

Declan Rice ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0. Ảnh: The Guardian

Sang hiệp hai, Arsenal chủ động giảm nhịp độ nhưng vẫn duy trì thế trận trong tầm kiểm soát. Và một lần nữa, khác biệt lại đến từ khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân. Phút 63, Declan Rice băng lên đầy quyết đoán, cướp bóng ngay trong chân cầu thủ Leverkusen trước khi tung cú đặt lòng chân phải từ ngoài vòng cấm. Bóng đi chìm, găm thẳng vào góc thấp, khiến thủ thành Janis Blaswich tiếp tục làm nền cho siêu phẩm.

Khi cách biệt đã được nới rộng, HLV Mikel Arteta lần lượt rút các trụ cột như Martín Zubimendi, Eze, Trossard rồi Viktor Gyokeres rời sân để giữ sức. Phần còn lại của trận đấu, Arsenal thi đấu chậm rãi, chắc chắn, hướng đến mục tiêu xa hơn là trận chung kết Cup Liên đoàn với Man City trên sân Wembley ngày 22/3.

Điểm nhấn cuối cùng đến ở phút 87, khi Christian Kofane có pha băng cắt và dứt điểm cận thành đầy nguy hiểm. Tuy nhiên, David Raya vẫn kịp bay người đẩy bóng cứu thua ngoạn mục. Dù không phải làm việc quá nhiều, thủ thành người Tây Ban Nha vẫn cho thấy sự tập trung và bản lĩnh, qua đó nhận được những tràng pháo tay tán thưởng từ khán đài Emirates.

Khép lại hai lượt trận với tổng tỷ số 3-1, Arsenal giành vé vào tứ kết, nơi họ sẽ chạm trán Sporting - đội bóng vừa gây chấn động khi thắng 5-0 ở lượt về để loại Bodo/Glimt.

Hồng Duy