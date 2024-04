Ngôn ngữ điện ảnh trong 'The Pot-au-Feu'

Trong "The Pot-au-Feu", đạo diễn Trần Anh Hùng có ba cú máy dài quay cảnh nấu ăn gần 40 phút.

* Bài viết tiết lộ nội dung phim

Trailer 'The Taste of Things' (Muôn vị nhân gian) Trailer "The Pot-au-Feu" (tên tiếng Việt là "Muôn vị nhân gian"), ra mắt trong nước ngày 22/3. Video: CJ ENM

Tác phẩm của Trần Anh Hùng được giới chuyên môn đánh giá cao ở phong cách kể chuyện, sự dụng công. Trong đó, đạo diễn thể hiện kỹ thuật qua những đoạn mô tả tình cảm, nghệ thuật nấu ăn.

Theo đạo diễn, trường đoạn nấu ăn 40 phút là khó thực hiện nhất. Ông cùng đạo diễn hình ảnh dành thời gian sắp xếp bối cảnh tỉ mỉ. Để thực hiện cảnh Eugenie (Juliette Binoche đóng) nấu ăn, ông cần tính toán bối cảnh, góc đặt nhiều máy quay để ghi chuyển động liên tục. linh hoạt của nhân vật trong gian bếp mà không cần cắt cảnh.

Bối cảnh dinh thự của Eugenie và Dodin (Benoit Magimel) phải cho phép máy quay đi xuyên suốt từ bếp lên phòng ăn và các phòng ngủ. "Khi nghĩ ra phân đoạn này, tôi tự nhủ: 'Mình sẽ quay một thước phim về ẩm thực mà sau này đạo diễn nào có ý định làm phim đề tài này sẽ phải vượt qua độ phức tạp của cảnh đó'", đạo diễn nói.

Từ phải qua: Đạo diễn Trần Anh Hùng, cố vấn ẩm thực Pierre Gagnaire và tài tử Benoit Magimel trên phim trường "The Pot-au-Feu". Ảnh: Gaumont

Trần Anh Hùng đi đến khu Atlantic Loire Valley nằm ở phía Tây nước Pháp, ghé thăm xã Segré-en-Anjou Bleu. Trên Ouest France, chủ lâu đài Château de Raguin - João Cardoso - nói đạo diễn quyết định quay phim ở đây ngay khi vừa bước vào cửa. "Khi mua cơ ngơi vào năm 2019, tôi chưa từng nghĩ nơi này sẽ là bối cảnh cho một bộ phim. Nhưng bây giờ tôi nghĩ sẽ có nhiều dự án được thực hiện hơn", Cardoso cho biết.

Với sự hỗ trợ của đạo diễn hình ảnh Jonathan Ricquebourg và cố vấn ẩm thực - đầu bếp 14 sao Michelin Pierre Gagnaire, Trần Anh Hùng bắt tay vào giai đoạn ghi hình. Trong cuộc phỏng vấn với The National News, ông nói không thuê food stylist - người sắp xếp, bố trí thức ăn trông ngon mắt, cho rằng họ tập trung vào vẻ đẹp sản phẩm mà bỏ qua sự cầu kỳ trong khâu chế biến. Đạo diễn còn làm việc với một nhà sử học chuyên nghiên cứu ẩm thực để chuẩn bị các loại rượu phù hợp với từng món ăn.

Trần Anh Hùng chỉ đạo diễn xuất cho diễn viên Benoit Magimel trên phim trường "The Pot-au-Feu". Ảnh: Gaumont

Tác phẩm có một số phần đòi hỏi sự tập trung, nhưng với Trần Anh Hùng, ông lại tâm đắc những trường đoạn đơn giản, điển hình là cảnh Eugenie và Dodin nói chuyện trên bàn ăn ở cuối phim, khi đó nữ đầu bếp hỏi: "Em là đầu bếp hay vợ của ông?". Đạo diễn cho biết cảnh phim thể hiện tính cách và sự lựa chọn của cả hai. Trong lời nói của Juliette có sự mơ hồ, còn Dodin lại không hiểu ý muốn của vị hôn thê.

"Lần đầu Juliette thể hiện tình yêu của mình, nhưng lựa chọn bày tỏ vào thời điểm mình sắp qua đời. Trong khoảnh khắc đó, tính cách nhân vật được bộc lộ. Eugenie mạnh mẽ, tự do, yêu công việc hơn điều gì khác", Trần Anh Hùng giải thích.

Bộ phim dài hơn hai tiếng, không sử dụng âm nhạc để hỗ trợ cảm xúc như nhiều tác phẩm. Đạo diễn cho rằng âm thanh được thu trực tiếp ở phim trường khi vào phim sẽ tạo cảm xúc tự nhiên, gắn với sự sinh sôi và phát triển, như tiếng động phát ra khi nhân vật chạm vào thịt, rau, lửa, nước, than lúc nấu nướng.

"Phim mở đầu với cảnh nhân vật hái rau củ trong vườn để nấu ăn. Nếu cho nhạc vào sẽ giảm thẩm mỹ của phim, thay vào đó, những âm thanh từ đời thực có thể làm phong phú ngôn ngữ điện ảnh", đạo diễn nói.

Trần Anh Hùng dự buổi công chiếu "The Taste of Things" tại TP HCM, tối 19/3. Ảnh: Thanh Tùng

The Pot-au-Feu giúp Trần Anh Hùng thắng Đạo diễn xuất sắc Liên hoan phim Cannes 2023. Phim chuyển thể từ tiểu thuyết The Life and Passion of Dodin-Bouffant, Gourmet (1924) của Marcel Rouff, lấy bối cảnh một vùng quê nước Pháp năm 1885. Nội dung xoay quanh mối tình giữa đầu bếp Eugenie và chuyên gia ẩm thực Dodin. Eugénie nhiều lần được Dodin cầu hôn, nhưng cô lưỡng lự. Sau đó, Dodin quyết định nấu ăn cho Eugénie, điều trước đây anh chưa từng làm, để tỏ tình.

