Trần Anh Hùng hợp tác đầu bếp 14 sao Michelin trong phim thắng Cannes

Sau khi góp mặt ở nhiều liên hoan phim quốc tế, The Taste of Things (tên tiếng Pháp là The Pot au Feu) của Trần Anh Hùng sẽ công chiếu trong nước vào ngày 22/3. Tên phim chỉ một món bò hầm truyền thống của Pháp, cũng là món ăn cố vấn ẩm thực Pierre Gagnaire mời Trần Anh Hùng thưởng thức khi đạo diễn lần đầu đến nhà của đầu bếp thảo luận về dự án.

Trailer "The Taste of Things" (Muôn vị nhân gian).

"Tôi đãi Hùng món pot-au-feu theo công thức riêng của tôi. Hùng dành lời khen và sau đó, anh ấy mời tôi tham gia dự án có tên giống món ăn đó", Gagnaire nói trên NPR.

Trước đó, đầu bếp nghe nhiều người nói về tác phẩm duy mỹ của Trần Anh Hùng. Ông đồng ý cố vấn cho phim vì thích phong thái nhẹ nhàng, lịch lãm của đạo diễn.

Sau khi nghiên cứu cùng một nhà sử học về lịch sử ẩm thực Pháp, Trần Anh Hùng nhờ Gagnaire tạo ra thực đơn phù hợp với kịch bản. Trước khi bấm máy dự án, nghệ sĩ và người cố vấn thảo luận cách thực hiện những món ăn, làm sao giống với cách trình bày ở thế kỷ 19. Pierre Gagnaire trực tiếp đứng bếp trong năm ngày để đạo diễn quan sát, hình dung động tác nấu nướng. Ngoài việc tư vấn ẩm thực, đầu bếp còn đóng một vai nhỏ trong phim.

Từ phải qua: Đạo diễn Trần Anh Hùng, đầu bếp Pierre Gagnaire, diễn viên Benoît Magimel trên phim trường "Muôn vị nhân gian". Ảnh: Gaumont

Phim có tình tiết một nhà quý tộc nước ngoài mời nhân vật Dodin (Benoît Magimel đóng) và nhóm bạn dự một bữa tiệc xa hoa nhưng thiếu tinh tế. Để đáp lại, Dodin mời người này đến chỗ mình, dự định chỉ phục vụ món pot-au-feu mộc mạc.

Món hầm tổng hợp các nguyên liệu thịt như bò, bê, chim câu, thỏ và nhiều loại rau, đòi hỏi sự kỳ công trong khâu chế biến. Gagnaire cho biết riêng cảnh quay nấu món pot-au-feu trong phim, êkíp sử dụng 40 kg thịt, đòi hỏi đầu bếp chuyên nghiệp phải có mặt trên trường quay để chế biến, sau đó tổ quay phim phải ghi hình sao cho chuẩn xác và đẹp mắt.

Các cảnh quay nấu nướng trong tác phẩm đều được thu tiếng trực tiếp, do Trần Anh Hùng muốn âm thanh lẫn hình ảnh phải có sự sống động. Nhà làm phim không sử dụng mô hình thức ăn giả giống một số phim về ẩm thực trước đó. Đạo diễn cho biết khi anh hô "cắt", các diễn viên vẫn tiếp tục ăn ngon miệng. Tổ đạo cụ phải nhờ diễn viên dừng ăn uống để họ sắp xếp lại bàn ăn.

Trần Anh Hùng (trái) và đầu bếp Pierre Gagnaire. Ảnh: Gaumont

Về phía Trần Anh Hùng, đạo diễn cho biết khâm phục cách làm việc của Pierre Gagnaire. Đầu bếp chọn từng món ăn phù hợp với kịch bản. "Tôi xúc động khi thấy anh ấy miệt mài trong bếp, cứ thử nấu, rồi mắc lỗi, rồi lại bắt đầu làm lại, đến khi nào tìm được đúng điều anh ấy muốn", đạo diễn nói.

Bên cạnh sự hỗ trợ của Pierre Gagnaire, vợ đạo diễn - Trần Nữ Yên Khê - và con trai Trần Cao Phi tham gia dự án. Yên Khê đảm nhận vị trí chỉ đạo nghệ thuật và phục trang, trong khi Cao Phi làm trợ lý đạo diễn, lần đầu cộng tác với cha.

Theo Trần Anh Hùng, vợ anh có gu thẩm mỹ tinh tế, nắm bắt nhanh với những thứ phù hợp cho tác phẩm. Trong quá trình làm việc, đạo diễn để bộ phận thiết kế nghệ thuật và phục trang tự do sáng tạo, không can thiệp nhiều.

Trần Anh Hùng (trái) hướng dẫn tài tử Pháp Benoît Magimel trên phim trường. Ảnh: Gaumont

Trần Anh Hùng, 62 tuổi, sang Pháp định cư sau 1975. Anh theo học trường điện ảnh danh tiếng École Louis-Lumière. Tác phẩm Mùi đu đủ xanh của đạo diễn nhận giải Caméra d'Or Liên hoan phim Cannes 1993 và được đề cử Oscar hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc. Năm 1995, đạo diễn giành giải Sư Tử Vàng tại Liên hoan phim Venice với Xích lô (Cyclo).

The Taste of Things chuyển thể từ tiểu thuyết The Life and Passion of Dodin-Bouffant, Gourmet (1924) của Marcel Rouff. Nhân vật chính Dodin là đầu bếp nổi tiếng, dành toàn bộ thời gian để nghĩ về những món ăn chất lượng hàng đầu. Tài năng của Dodin nức tiếng gần xa, đến mức anh được xem là "Napoleon trong giới ẩm thực".

Đầu bếp Eugénie (Juliette Binoche đóng) làm việc cho Dodin, có bản năng tuyệt vời về hương vị và thành phần. Eugénie được nhiều người ngưỡng mộ nhưng không muốn đón nhận hào quang mà chỉ tận tụy trong bếp. Cô chỉ dạy cháu gái 13 tuổi (Bonnie Chagneau Ravoire) của người giúp việc để thuần thục kỹ năng nấu ăn. Eugénie nhiều lần được Dodin cầu hôn, nhưng cô lưỡng lự. Sau đó, Dodin quyết định nấu ăn cho Eugénie, điều trước đây anh chưa từng làm, để tỏ tình.

