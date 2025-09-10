Ngôi sao mới nổi làng chạy trail bị cấm thi đấu vì doping

Joyline Chepngeno, VĐV Kenya vừa khuynh đảo làng chạy trail khi vô địch liên tiếp Sierre-Zinal và UTMB Mont Blanc OCC, bị cấm thi đấu 2 năm do dương tính với doping.

Ngày 9/9, Cơ quan Liêm chính Điền kinh (AIU) thông báo Chepngeno có kết quả dương tính với triamcinolone acetonide - một loại corticosteroid chống viêm nằm trong danh mục cấm của Cơ quan Phòng chống Doping Thế giới (WADA).

Mẫu xét nghiệm được lấy ngay sau khi Chepngeno vô địch Sierre-Zinal ngày 9/8 và được phân tích tại phòng thí nghiệm WADA ở Cologne, Đức.

Joyline Chepngeno thi đấu tại giải Sierre-Zinal 2025 tại Thụy Sĩ. Ảnh: Keystone

Chepngeno chấp nhận vi phạm và sẽ bị cấm thi đấu đến ngày 8/9/2027. Nhà tài trợ Salomon lập tức chấm dứt hợp đồng với chân chạy này cùng tuyên bố cứng rắn: "Hành vi này đi ngược hoàn toàn với giá trị cốt lõi của Salomon. Chúng tôi không dung thứ cho bất kỳ sự vi phạm nào".

Bê bối lần này còn khiến HLV Julien Lyon, người dẫn dắt Chepngeno và đội Milimani Runners, bị cấm tham dự Sierre-Zinal cho đến khi có thông báo mới. Lyon phải hoàn trả toàn bộ chi phí ăn ở, đi lại, hành chính mà ban tổ chức đã chi cho đội, đồng thời bồi thường thiệt hại uy tín của giải đấu.

Chepngeno vừa gây sốt giới chạy trail khi liên tiếp vô địch Sierre-Zinal ngày 9/8 rồi UTMB Mont Blanc OCC ngày 28/8. Cô làm nên lịch sử khi trở thành VĐV Kenya đầu tiên vô địch cự ly 50 km OCC tại UTMB Mont Blanc. Thành tích ấy đưa Chepngeno lên hàng ngũ những gương mặt sáng giá nhất của chạy đường núi, đồng thời mở ra hy vọng cho làn sóng VĐV Kenya vốn quen thuộc ở điền kinh đường bằng nhưng còn khá mới mẻ trong trail.

Sierre-Zinal và UTMB được ví như "Tour de France" và "Wimbledon" của giới chạy trail. Sierre-Zinal ra đời từ 1974, được coi là cuộc đua đường núi kinh điển mà bất kỳ runner nào cũng muốn một lần thử sức, nổi tiếng với cung đường ngoạn mục tại dãy Alps Thụy Sĩ. UTMB là giải ultra trail danh giá bậc nhất thế giới, diễn ra quanh dãy Alps và quy tụ dàn VĐV cùng truyền thông đông đảo nhất.

Nhưng việc dương tính với doping khiến thành tích của Chepngeno tại hai giải này đều bị hủy bỏ. Ban tổ chức UTMB trao lại ngôi vô địch nữ OCC cho Miao Yao (Trung Quốc), trong khi danh hiệu Sierre-Zinal được chuyển cho một VĐV Kenya khác Caroline Kimutai.

Chepngeno làm nên lịch sử khi trở thành VĐV Kenya đầu tiên vô địch cự ly 50 km OCC tại UTMB Mont Blanc 2025. Ảnh: Carreraspormontana

Không phải lần đầu Sierre-Zinal chứng kiến nhà vô địch nữ mất danh hiệu vì doping. Năm 2022, Esther Chesang - cũng đến từ Kenya - bị hủy kết quả vì dương tính với chính chất triamcinolone acetonide. Chuỗi sự cố này khiến dư luận đặt ra nhiều câu hỏi về hệ thống kiểm soát doping trong chạy trail - môn thi đấu vốn được xem là gắn liền với tinh thần bền bỉ, trong sạch và hòa mình cùng thiên nhiên.

Sự việc cũng tiếp tục làm dấy lên nghi ngại về vấn nạn doping trong giới chạy đường dài Kenya. Hồi tháng 7, giới marathon cũng chấn động với thông tin kỷ lục gia nữ Ruth Chepngetich bị đình chỉ tạm thời vì xét nghiệm dương tính với hydrochlorothiazide (HTCZ), một loại thuốc lợi tiểu bị cấm, thường được sử dụng để che giấu các loại thuốc tăng cường hiệu suất (PED).

Hồng Duy (theo Canadian Running Magazine)