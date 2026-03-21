Ngôi sao Iran bị loại khỏi đội tuyển vì chụp ảnh với lãnh đạo Dubai

Trong bối cảnh căng thẳng quân sự leo thang giữa Iran và UAE, tiền đạo Sardar Azmoun đối mặt nhiều hình thức kỷ luật nặng vì đăng ảnh chụp cùng Quốc vương Dubai từ hơn một năm trước.

Hồi tháng 1/2025, Azmoun đăng ảnh bắt tay với Mohammed bin Rashid Al Maktoum - lãnh đạo Dubai, thành phố lớn nhất UAE - lên Instagram và viết: "Rất vui và vinh dự khi được gặp một trong những bộ óc thành công nhất thế giới". Tiền đạo 31 tuổi còn ghim bài viết lên đầu trang.

Bài đăng, dù xuất hiện từ hơn 1 năm trước, đang bị soi xét giữa bối cảnh Iran đang xung đột quân sự với Mỹ, Israel và các đồng minh trong khu vực, trong đó có UAE.

Tình hình khu vực trở nên nghiêm trọng sau khi Iran tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào UAE, đáp trả các đợt không kích của Mỹ và Israel khiến lãnh tụ tối cao Ali Khamenei thiệt mạng.

Hãng thông tấn Fars, có liên hệ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), dẫn nguồn tin nội bộ đội tuyển cho biết Azmoun đã bị loại khỏi danh sách. Dù vậy, LĐBĐ Iran chưa xác nhận thông tin này.

Trên truyền hình nhà nước, bình luận viên Mohammad Misaghi chỉ trích gay gắt hành động của tiền đạo này, gọi đó là biểu hiện của sự thiếu trung thành.

"Thật đáng tiếc khi anh không đủ nhận thức để hiểu hành vi nào là phù hợp trong từng thời điểm", ông nói, đồng thời cho rằng Azmoun không xứng đáng khoác áo tuyển Iran.

Theo Novad News, một số nguồn tin chưa được xác nhận còn cho biết nhà chức trách đã ra lệnh tịch thu tài sản của Azmoun cùng một số cầu thủ khác đang thi đấu tại UAE, trong đó có Mehdi Ghayedi - tiền vệ đang khoác áo Al Nasr.

Sardar Azmoun (áo trắng) tranh chấp bóng với Kouame Kouadio trong trận Iran gặp UAE ở vòng loại World Cup 2026 tại Khu liên hợp thể thao Azadi, Tehran, Iran ngày 20/3/2025.

Azmoun là một trong những ngôi sao hàng đầu của bóng đá Iran. Anh có nhiều năm thi đấu tại châu Âu, từng khoác áo các CLB như Zenit Saint Petersburg, Leverkusen, Roma và hiện chơi cho CLB Shabab Al-Ahli (UAE).

Ở cấp độ quốc tế, tiền đạo này ghi 57 bàn sau 91 trận, góp mặt trong đội hình Iran tại World Cup 2018 và 2022.

Iran sẽ đá giao hữu với Nigeria ngày 27/3 và Costa Rica ngày 31/3 tại Thổ Nhĩ Kỳ nhằm chuẩn bị cho World Cup 2026. Tại giải đấu này, Iran nằm ở bảng E với gặp New Zealand (ngày 15/6) và Bỉ (ngày 21/6) tại Los Angeles rồi Ai Cập (ngày 26/6) tại Seattle đều nằm trên đất Mỹ. Tuy nhiên, khả năng Iran dự giải đấu này vẫn chưa rõ ràng do xung đột với chủ nhà Mỹ.

