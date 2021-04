Ngôi nhà được xây vì chủ ghét hàng xóm

MỹHollensbury Spite House được mệnh danh ngôi nhà siêu mỏng, khi chỉ rộng 2,1m và dài 3,7m.

Khu phố cổ của thành phố Alexandria, bang Virginia được nhiều du khách ghé thăm trước đại dịch nhờ bề dày lịch sử. Nơi đây có những tòa nhà được xây từ thời Georgia đến Victoria, và cả các ngôi nhà hiện đại đan xem. Bên cạnh những công trình kiến trúc tuyệt đẹp, con phố còn thu hút du khách bởi một điểm đến độc đáo: nhà giả Hollensbury.

Ngôi nhà có chiều rộng 2,1m và chiều dài 3,7m. Nó từng được kênh truyền hình Oprah Winfrey Network và Ripley's Believe It or Not mệnh danh là "ngôi nhà mỏng nhất nước Mỹ". Ngày nay, du khách thường đến trước ngôi nhà màu xanh dương này và dang tay khi chụp ảnh để chứng tỏ độ mỏng của mặt tiền. Nó cũng trở thành một trong những điểm nổi tiếng được du khách check-in nhiều nhất trên Instagram xứ cờ hoa.

Du khách tạo dáng trước ngôi nhà. Ảnh: Kristian Summerer for Visit Alexandria

Dù ngôi nhà có "ngoại hình" bắt mắt, vui nhộn, Hollensbury Spite có quá khứ không mấy vui vẻ. Nó được xây dựng vào năm 1830 bởi John Hollensbury, người chủ sở hữu một trong những ngôi nhà liền kề ngay đó. Vào một ngày, sau khi đã chịu đựng quá đủ tiếng ồn ào từ xe ngựa, những gã say xỉn ở ngay con hẻm cạnh nhà mình, John quyết định hành động. Ông đã xây một ngôi nhà bịt kín hẻm của mình để ngăn chặn những âm thanh phiền toái.

"Hãy tưởng tượng có ngày bạn ghét hàng xóm say xỉn đến mức xây cả một ngôi nhà trong ngõ của mình", một du khách viết về chuyến thăm ngôi nhà gần đây.

Thiết kế của ngôi nhà không thay đổi quá nhiều. Ảnh: Library of Congress; Kristian Summerer/Visit Alexandria

Ngày nay, ngôi nhà thuộc về Jack Sammis, người mua lại nó với giá 135.000 USD vào năm 1990. Anh và vợ, Colleen, sau đó sử dụng nơi này như một nơi nghỉ dưỡng mỗi khi ghé thăm khu phố cổ. Trả lời New York Times vào năm 2008, Jack cho biết vợ chồng mình từng cho một cặp đôi thuê căn nhà. Những vị khách này chuẩn bị cho chuyến vòng quanh thế giới trên du thuyền nên họ muốn biết mình có thể sống trong một cabin nhỏ hẹp suốt hành trình hay không. Cuối cùng, cặp đôi đó đã hoàn thành thử nghiệm và lên đường.

"Tôi thích ý tưởng rằng một ngôi nhà thế này có thể tồn tại. Nó khiến thế giới trở nên kỳ diệu hơn đôi chút", Colleen nói.

Mặc dù được xây vì không ưa hàng xóm, ngôi nhà hiện tại được nhiều du khách đánh giá là rất cuốn hút. Ảnh: Kristian Summerer/Visit Alexandria

Ngày nay, Hollensbury Spite là một trong số ít những ngôi nhà giả trên khắp thế giới. Theo Old Town Home, khu phố cổ của Alexandria còn ít nhất ba ngôi nhà giả khác được xây trong những con ngõ lịch sử quanh đó.

Những ngôi nhà mang thiết kế để trêu tức hàng xóm xuất hiện ở nhiều nơi trên thế giới. Năm 2015, Zipporah Lisle-Mainwaring muốn phá bỏ ngôi nhà ở London của mình, nhưng khi hàng xóm phản đối kế hoạch này, cô quyết định sơn nó bằng những đường kẻ sọc trắng và đỏ như hình cây kẹo, theo Guardian. Hay một người đàn ông ở Lebanon từng xây nhà siêu mỏng để che khuất tầm nhìn ra biển của nhà anh trai.

Anh Minh (Tổng hợp)