Gia đình du lịch bằng 'ngôi nhà di động'

Anh Sơn thiết kế giường, bếp, tủ lạnh, vòi hoa sen... trên chiếc xe cũ với tổng chi phí 280 triệu đồng để vợ và các con đi du lịch.

Những ngày Tết, trước cửa nhà anh Lam Sơn (34 tuổi) ngổn ngang vật liệu để thi công "ngôi nhà di động". Bố anh, người duy nhất có kiến thức xây dựng đảm nhiệm phần nội thất, anh và vợ lo những hạng mục còn lại như phối màu, làm đệm, rèm. Sau 10 ngày với nhiều lần làm đi làm lại các chi tiết, chiếc xe cũng được hoàn thiện, với đầy đủ tiện ích cơ bản như giường, tủ, bếp, bồn rửa, vòi hoa sen, máy hút mùi, hệ thống đèn chiếu sáng...

Anh Sơn cho biết, đã ấp ủ ý tưởng làm nhà di động từ lâu, đặc biệt sau khi lập gia đình, anh ít thực hiện những chuyến đi bằng xe máy như trước. "Mình rất thích du lịch trải nghiệm nhưng đưa các con đi theo thì mệt, mà để vợ con ở nhà thì nhớ. Vì vậy ngôi nhà trên xe là phương án giúp mình vẹn cả đôi đường", anh cười và nói.

Lấy ý tưởng từ những ngôi nhà xe trong các bộ phim được xem khi còn nhỏ, anh Sơn mất 2 tháng lên ý tưởng. Anh tham khảo các video nước ngoài, thấy chiếc xe nào đẹp là lưu lại để học hỏi và áp dụng. Trong thời gian công việc bị gián đoạn bởi Covid-19, anh tìm mua xe 16 chỗ cũ, làm thủ tục hạ tải và đi đăng kiểm lại theo đúng quy định của pháp luật.

Các nguyên vật liệu để làm nội thất chủ yếu là gỗ thông ép. Các thiết bị quạt hút mùi, bồn cầu, thiết bị điện được anh tìm mua từ các trang thương mại điện tử trong và ngoài nước. Tổng chi phí làm nhà di động là 280 triệu đồng, bao gồm tiền mua xe, thiết bị và các linh kiện.

Chiếc xe có diện tích sử dụng khoảng 5 m2 và có đầy đủ các thiết bị cơ bản. Ảnh: NVCC.

Quá trình thi công gặp nhiều khó khăn bởi các thành viên chưa có nhiều kinh nghiệm, thời gian gấp gáp, do bố anh Sơn phải quay trở lại công việc xa nhà sau Tết. Ngoài ra, trong kỳ nghỉ lễ, các hàng quán đều đóng cửa nên việc mua các loại thiết bị cũng rất khó. "Với mình, điều quan trọng nhất để làm nhà trên xe là phải có đủ tiền, sau đó là bắt tay vào làm ngay khi có kế hoạch. Làm sai thì sẽ sửa, chưa đẹp thì cố gắng và rút kinh nghiệm", anh nói.

Sau khi hoàn thành xe, chuyến đi thử nghiệm của 2 vợ chồng anh cùng 2 con nhỏ là tới hồ Đồng Mô. Lý do anh chọn điểm đến này là vì gần trung tâm Hà Nội, đường dễ đi, khu cắm trại có người quản lý nên an toàn cho cả gia đình. Những đồ đạc mang theo được cất trong hộc tủ và có khóa, để đảm bảo không xê dịch khi di chuyển. Các thành viên trong gia đình ngồi tại khoang lái và thắt dây an toàn trong suốt chuyến đi.

Anh Sơn chia sẻ, điểm khác biệt lớn nhất mà "ngôi nhà di động" mang dến cho gia đình anh là giúp tiết kiệm chi phí và đảm bảo tính riêng tư. Các con được tự do khám phá mà không sợ bị mệt, thiếu ngủ hay không đảm bảo bữa ăn hoặc mất vệ sinh, vì trên xe có giường nghỉ, bếp và khu vực tắm rửa, máy sấy. Ngoài ra, anh cũng trang bị hệ thống báo động và định vị trên xe để đảm bảo an toàn. Nếu tới các thành phố lớn, cả gia đình có thể nghỉ ngơi tại các điểm đỗ xe theo quy định.

Việc sống trên xe không đầy đủ tiện nghi như ở nhà, vì không gian sử dụng hẹp và chống ồn không tốt. Đặc biệt, trên xe cũng không có Internet và tivi. Nhưng với anh Sơn, những nhược điểm này cũng là ưu điểm, vì các con sẽ học cách sắp xếp gọn gàng không gian sống và có nhiều thời gian tiếp cận với thế giới thực cũng như học các kỹ năng mới nhiều hơn.

2 con của anh Sơn một bé 6 tuổi và một bé 4 tuổi. Cả 2 đều có sở thích dã ngoại và tính cách hướng ngoại. Ảnh: NVCC.

Anh Sơn dự định mùa hè tới, sẽ đưa gia đình đi xuyên Việt trên chính chiếc xe này, để các con có dịp ngắm cảnh đẹp của đất nước mình, gặp gỡ nhiều người bạn mới và xây dựng thói quen khám phá, tìm hiểu. Qua đó, các con sẽ tự tin, mạnh dạn hơn cũng như có thêm nhiều kỹ năng sống. Riêng với mình, những chuyến đi tới sẽ là dịp để anh có nhiều thời gian ở bên và hiểu hơn về chính các thành viên trong gia đình mình.

Lan Hương