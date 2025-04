'Ngọc nữ' Nhật sụp đổ hình ảnh vì bê bối

Minh tinh Nhật Bản Ryoko Hirosue nỗ lực gây dựng sự nghiệp sau scandal ngoại tình nhưng lại phải ngừng công việc vì đánh người.

Theo Yahoo, diễn viên bị bắt hôm 8/4 do nhiều lần đạp, cào một y tá ở bệnh viện ở tỉnh Shizuoka. Bấy giờ, cô ở cơ sở y tế để kiểm tra sức khỏe sau tai nạn giao thông. Chiếc xe do Ryoko Hirosue điều khiển tông vào một xe đầu kéo, cô và người quản lý không bị thương, tài xế xe đầu kéo cũng không gặp nguy hiểm.

Ngày 9/4, cảnh sát công bố diễn viên không vi phạm về nồng độ cồn khi tham gia giao thông, cô cũng được xét nghiệm âm tính với chất cấm. Hồ sơ vụ Ryoko Hirosue tấn công y tá được gửi tới viện kiểm sát.

Ryoko Hirosue tại Đài Loan cuối tháng 2. Ảnh: Mirror Media

Theo điều tra, ở bệnh viện, Ryoko Hirosue cho thấy sự căng thẳng khi liên tục đứng lên ngồi xuống, y tá khuyên diễn viên bình tĩnh nhưng bị cô đạp vài lần, cào cấu cánh tay. Sau khi bị bắt giữ, Ryoko Hirosue không thể phối hợp điều tra của cảnh sát.

Hôm 8/4, đại diện công ty quản lý Ryoko Hirosue cho biết diễn viên sợ hãi, khủng hoảng tinh thần khi được kiểm tra sức khỏe, dẫn đến hành vi làm tổn thương nhân viên y tế. Công ty xin lỗi khán giả, cho biết ngừng mọi công việc của Ryoko Hirosue.

Bê bối xảy ra khi diễn viên nỗ lực lấy lại vị trí ở làng giải trí, sau scandal ngoại tình với đầu bếp Toba năm 2023. Bấy giờ, cô đang trong hôn nhân với nghệ sĩ điêu khắc Jun Izutsu, vợ chồng có hai người con. Toba cũng có vợ con.

Ryoko Hirosue từng viết thư tay xin lỗi người thân của cô và vợ con của Toba: "Tôi hối hận khiến gia đình anh ấy và gia đình tôi đau khổ. Tôi là người mẹ chưa trưởng thành". Sự chỉ trích của khán giả khiến Ryoko Hirosue phải ngừng hoạt động giải trí. Diễn viên thiệt hại 200 triệu yen (hơn 33 tỷ đồng) do mất các hợp đồng quảng cáo, đóng phim. Cô còn phải giải quyết khoản đền bù 400 triệu yen (hơn 66 tỷ đồng). Toba cũng nghỉ việc ở nhà hàng anh từng làm việc, chuyển sang kinh doanh nhà hàng.

Vẻ đẹp Ryoko Hirosue thời trẻ Vẻ đẹp Ryoko Hirosue thời trẻ. Video: Bilibili

Ryoko Hirosue có nhiều fan ở châu Á, theo trang GQ Taiwan, tên tuổi minh tinh thu hút hàng nghìn fan Đài Loan khi cô tham gia chương trình ca nhạc ở Cao Hùng cuối tháng 2. Bấy giờ, nhiều người cho rằng sự kiện có thể giúp diễn viên dần dần vực dậy danh tiếng, trở lại hoạt động sôi nổi.

Vụ Ryoko Hirosue đánh người thành chủ đề được quan tâm trên mạng xã hội X ở Nhật Bản hay Weibo ở Trung Quốc. Nhiều khán giả cho biết tiếc nuối khi thông tin về cô những năm qua theo chiều hướng tiêu cực, người đẹp không còn hình tượng "nữ thần quốc dân" Nhật Bản.

Ryoko Hirosue được nhiều khán giả nhớ đến với vẻ ngọt ngào. Ảnh: Cosmopolitan HK

Ryoko Hirosue 45 tuổi, hoạt động ở làng giải trí 30 năm, có lượng fan đông ở châu Á nhờ thành tựu ở cả mảng âm nhạc lẫn phim ảnh. Giai đoạn mới vào nghề, cô được gọi là "ngọc nữ". Năm 2003, Ryoko Hirosue gây sốt khi phát hành cuốn sách ảnh đầu tiên, bán được gần 470.000 bản. Cô từng được khán giả mệnh danh "Thiếu nữ xinh đẹp cuối cùng của thế kỷ 20".

Diễn viên tham gia nhiều phim nổi tiếng, trong đó có Departures (2008) - thắng giải Oscar cho phim nói tiếng nước ngoài hay nhất. Người đẹp còn từng đóng Shōta no Sushi, The Beach Boys, Seija no koushin, The Secret.

Như Anh (theo Yahoo, Next Apple)