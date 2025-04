'Ngọc nữ' màn ảnh Nhật bị bắt

Minh tinh Nhật Bản Ryoko Hirosue bị cảnh sát bắt do đạp, cào một y tá trong bệnh viện.

Theo các kênh ANNnewsCH, TBS News, tối 7/4, Ryoko Hirosue lái xe trên đường cao tốc, xảy ra tai nạn với một chiếc xe đầu kéo. Cô và người đàn ông trên xe được đưa vào bệnh viện ở tỉnh Shizuoka để thăm khám, cả hai đều không gặp nguy hiểm, tài xế cũng không bị thương. Tuy nhiên, ở bệnh viện, Ryoko Hirosue đạp và cào cấu y tá, khiến người này bị thương nhẹ.

Diễn viên Ryoko Hirosue. Ảnh: Yahoo

Lúc đó, cảnh sát ở bệnh viện để điều tra vụ tai nạn giao thông, Ryoko Hirosue bị bắt do hành vi tấn công người khác, cơ quan chức năng hiện điều tra động cơ sự việc. Scandal của Ryoko Hirosue gây xôn xao dư luận, dẫn đầu top chủ đề được quan tâm trên mạng xã hội X tại Nhật, Weibo tại Trung Quốc.

Sáng 8/4, đại diện công ty quản lý Ryoko Hirosue cho biết diễn viên sợ hãi, khủng hoảng tinh thần khi được kiểm tra sức khỏe, dẫn đến hành vi làm tổn thương nhân viên y tế. Minh tinh ngừng mọi công việc để phản tỉnh.

Lần xuất hiện công khai gần nhất của Ryoko Hirosue là tại chương trình âm nhạc ở Cao Hùng, Đài Loan, cuối tháng 2. Theo trang GQ Taiwan, tên tuổi minh tinh thu hút đông đảo khán giả địa phương.

Ryoko Hirosue, 45 tuổi, hoạt động ở làng giải trí 30 năm, có lượng fan đông ở châu Á nhờ thành tựu ở cả mảng âm nhạc lẫn phim ảnh. Giai đoạn mới vào nghề, cô được gọi là "ngọc nữ". Năm 2003, người đẹp gây sốt khi phát hành cuốn sách ảnh đầu tiên, bán được gần 470.000 bản. Cô từng được khán giả mệnh danh "Thiếu nữ xinh đẹp cuối cùng của thế kỷ 20".

Diễn viên tham gia nhiều phim nổi tiếng, trong đó có Departures (2008) - thắng giải Oscar cho phim nói tiếng nước ngoài hay nhất. Người đẹp còn từng đóng Shōta no Sushi, The Beach Boys, Seija no koushin, The Secret.

'Ngọc nữ' Nhật Bản xin lỗi vì ngoại tình MV "Jeans" của Ryoko Hirosue. Video: Warn Music

Năm 2023, sự nghiệp của Ryoko Hirosue gặp biến cố khi cô vướng scandal ngoại tình với đầu bếp Toba. Sau đó, diễn viên ly hôn chồng - nhà điêu khắc Jun Izutsu, Ryoko Hirosue giữ vai trò người giám hộ của hai con với chồng cũ. Vì bê bối, Ryoko Hirosue phải ngừng hoạt động giải trí, đền bù các hợp đồng quảng cáo, đóng phim.

Như Anh (theo TBS News, Yahoo)