Diễn viên Ryoko Hirosue, được mệnh danh "ngọc nữ" showbiz Nhật, xin lỗi vì ngoại tình, ngừng hoạt động giải trí.

Theo UDN, đời tư của Ryoko Hirosue là tâm điểm chú ý của khán giả khi cô bị paparazzi tung các bức ảnh qua đêm với đầu bếp nổi tiếng Toba. Ngày 14/6, trên trang cá nhân, người đẹp 43 tuổi đăng thư tay thừa nhận sai lầm. Cô cho biết đã xin lỗi người thân, sau này sẽ cố hết sức bù đắp cho gia đình.

Ryoko Hirosue và đầu bếp Toba. Ảnh: Yahoo

Người đẹp cũng cảm thấy có lỗi với vợ con của Toba. Cô viết: "Tôi hối hận khiến gia đình anh ấy và gia đình tôi đau khổ. Tôi là người mẹ chưa trưởng thành". Diễn viên xin lỗi khán giả vì "vết nhơ trong sự nghiệp", muốn dừng lại để suy nghĩ về cuộc sống sau này.

Công ty quản lý của Ryoko Hirosue thông báo cô ngừng hoạt động giải trí vô thời hạn. Diễn viên và nhà điêu khắc Jun Izutsu kết hôn năm 2010, có hai con chung. Trước đó cô có con trai riêng với chồng cũ.

Ryoko Hirosue và chồng - Jun Izutsu. Ảnh: Yahoo

Jun Izutsu tỏ ra thất vọng về vợ. Tại sự kiện hôm 11/6, anh nói: "Hiện gia đình tôi trong giai đoạn khó khăn. Tôi sẽ đưa ra quyết định dứt khoát để chấm dứt tình trạng này".

Trước bê bối với Toba, năm 2014, Ryoko Hirosue từng vướng tin đồn ngoại tình. Lúc đó, Jun Izutsu giữ im lặng.

'Ngọc nữ' Nhật Bản xin lỗi vì ngoại tình MV "Jeans" của Ryoko Hirosue. Video: Warn Music

Ryoko Hirosue gia nhập làng giải trí năm 1995, thành công ở mảng âm nhạc lẫn phim ảnh. Giai đoạn mới vào làng giải trí, cô được mệnh danh "ngọc nữ". Năm 2003, người đẹp gây sốt khi phát hành cuốn sách ảnh đầu tiên, bán được gần 470.000 bản. Cô từng được khán giả mệnh danh "Thiếu nữ xinh đẹp cuối cùng của thế kỷ 20".

Diễn viên Ryoko Hirosue. Ảnh: Yahoo

Ryoko Hirosue tham gia nhiều phim nổi tiếng, trong đó có Departures (2008) - thắng giải Oscar cho phim nói tiếng nước ngoài hay nhất. Người đẹp còn từng đóng Shōta no Sushi, The Beach Boys, Seija no koushin, The Secret...

Như Anh