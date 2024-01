'Ngọc nữ' Nhật ly hôn để đến với người tình

Minh tinh Nhật Ryoko Hirosue muốn cưới đầu bếp Toba, sau khi cả hai lộ chuyện ngoại tình với nhau.

Theo trang Sponichi hôm 1/1, Ryoko Hirosue và Toba đã nói với người thân, bạn bè thân thiết họ muốn trở thành vợ chồng. Hai người dự tính đăng ký kết hôn vào mùa hè 2024. Nguồn tin cho biết từ khi vướng scandal ngoại tình, Ryoko Hirosue và Toba không trực tiếp gặp mặt, chỉ gọi video hoặc nhắn tin cho nhau.

Ryoko Hirosue và đầu bếp Toba. Ảnh: Yahoo

Những tháng qua, Toba bận giải quyết thủ tục ly hôn vợ, phân chia tài sản, việc nuôi dưỡng hai con trai, chi phí trợ cấp cho vợ. Vợ cũ được quyền nuôi hai con.

Ryoko Hirosue cũng đạt được thỏa thuận ly dị với chồng cũ - nhà điêu khắc Jun Izutsu - hồi tháng 7/2023. Ryoko Hirosue giữ vai trò người giám hộ của hai con.

Minh tinh Ryoko Hirosue. Ảnh: Yahoo

Từng là minh tinh hàng đầu Nhật Bản, giữa năm ngoái, hình tượng của Ryoko Hirosue sụp đổ khi paparazzi tung các bức ảnh cô ngoại tình với đầu bếp nổi tiếng Toba. Ryoko Hirosue viết thư tay xin lỗi người thân, vợ con của Toba. Lúc đó, diễn viên viết: "Tôi hối hận khiến gia đình anh ấy và gia đình tôi đau khổ. Tôi là người mẹ chưa trưởng thành".

Vì bê bối, Ryoko Hirosue phải ngừng hoạt động giải trí. Diễn viên thiệt hại 200 triệu yen (hơn 33 tỷ đồng) do mất các hợp đồng quảng cáo, đóng phim. Cô còn phải giải quyết khoản đền bù 400 triệu yen (hơn 66 tỷ đồng). Toba cũng nghỉ việc ở nhà hàng anh từng làm việc. Song hiện đầu bếp đã trở lại kinh doanh lĩnh vực nhà hàng.

'Ngọc nữ' Nhật Bản xin lỗi vì ngoại tình MV "Jeans" của Ryoko Hirosue. Video: Warn Music

Ryoko Hirosue và Jun Izutsu kết hôn năm 2010, có hai con chung. Trước đó cô có con trai riêng với chồng cũ. Người đẹp gia nhập làng giải trí năm 1995, thành công ở mảng âm nhạc lẫn phim ảnh. Giai đoạn mới vào nghề, cô được mệnh danh "ngọc nữ". Năm 2003, người đẹp gây sốt khi phát hành cuốn sách ảnh đầu tiên, bán được gần 470.000 bản. Cô từng được khán giả mệnh danh "Thiếu nữ xinh đẹp cuối cùng của thế kỷ 20".

Diễn viên tham gia nhiều phim nổi tiếng, trong đó có Departures (2008) - thắng giải Oscar cho phim nói tiếng nước ngoài hay nhất. Người đẹp còn từng đóng Shōta no Sushi, The Beach Boys, Seija no koushin, The Secret.

Như Anh (theo Sponichi)