'Ngọc nữ' Nhật trả giá vì bê bối ngoại tình

Ryoko Hirosue, diễn viên được mệnh danh "ngọc nữ" Nhật, mất sự nghiệp, đối diện các khoản bồi thường vì ngoại tình.

Theo Line, scandal cặp kè với đầu bếp Toba khiến hình tượng Ryoko Hirosue sụp đổ. Ngoài phải ngừng hoạt động giải trí vô thời hạn, diễn viên thiệt hại 200 triệu yen (hơn 33 tỷ đồng) do mất các hợp đồng quảng cáo, đóng phim. Người đẹp đối diện khoản đền bù 400 triệu yen (hơn 66 tỷ đồng).

Ryoko Hirosue và đầu bếp Toba. Ảnh: Flash

Hôm 21/6, trên Bunshun, minh tinh 43 tuổi cho biết hiện không tin tưởng công ty quản lý FLaMme lẫn chồng - nhà điêu khắc Jun Izutsu. Hirosue nghi ngờ chủ tịch của FLaMme thông đồng với chồng cô, để luồng thông tin có lợi cho Izutsu.

Diễn viên nói cô biết bản thân làm việc sai trái nhưng không thể chấp nhận cách xử lý "đổ dầu vào lửa" của công ty quản lý. Ban đầu cô và Toba dự định thừa nhận và xin lỗi khán giả, nhưng chủ tịch của FLaMme không đồng ý. Vì thế cả hai phủ nhận mối quan hệ. Tới khi bị tung thêm bằng chứng, không thể tiếp tục chối cãi, FLaMme mới để Ryoko Hirosue đăng bài xin lỗi trên Instagram, hôm 14/6.

Ryoko Hirosue và chồng - Jun Izutsu. Ảnh: Yahoo

Trước những lời nói của Ryoko Hirosue, đại diện của FLaMme nói: "Với vấn đề của Hirosue trong giai đoạn kiểm điểm lỗi lầm, chúng tôi không thể phản hồi điều gì". Trên Bunshun, Jun Izutsu tiết lộ anh biết vợ và Toba hẹn hò từ tháng 4, sau đó nói với chủ tịch của FLaMme để cùng giải quyết. Nhà điêu khắc phủ nhận công khai các bức thư tình của vợ và Toba.

Theo nguồn tin, người đẹp từng ít nhất hai lần ngoại tình. Năm 2012, cô qua lại với một diễn viên kịch sân khấu, Jun Izutsu và phía FLaMme dàn xếp để sự việc lắng xuống. Năm 2014, người đẹp lộ ảnh qua đêm ở căn hộ của tài tử Takeru Satoh. Bấy giờ, Jun Izutsu, lãnh đạo của FLaMme cùng Takeru Satoh họp với nhau để giải quyết vấn đề. Izutsu nhận lời xin lỗi của Takeru Satoh đồng thời nhận một khoản tiền để giữ im lặng về bê bối, cả Ryoko Hirosue và Takeru Satoh đều có thể tiếp tục công việc.

'Ngọc nữ' Nhật Bản xin lỗi vì ngoại tình MV "Jeans" của Ryoko Hirosue. Video: Warn Music

Jun Izutsu không phản hồi việc từng hai lần nhận tiền của "tình địch" để nhấn chìm scandal vợ ngoại tình. Hiện, một số nguồn tin nói Toba không chấp nhận bồi thường cho Izutsu, vì thế nhà điêu khắc tìm cách gây bất lợi cho đầu bếp lẫn Ryoko Hirosue.

Diễn viên và Jun Izutsu kết hôn năm 2010, có hai con chung. Trước đó cô có con trai riêng với chồng cũ. Người đẹp gia nhập làng giải trí năm 1995, thành công ở mảng âm nhạc lẫn phim ảnh. Giai đoạn mới vào nghề, cô được mệnh danh "ngọc nữ". Năm 2003, người đẹp gây sốt khi phát hành cuốn sách ảnh đầu tiên, bán được gần 470.000 bản. Cô từng được khán giả mệnh danh "Thiếu nữ xinh đẹp cuối cùng của thế kỷ 20".

Vẻ đẹp Ryoko Hirosue thời trẻ. Ảnh: Line

Diễn viên tham gia nhiều phim nổi tiếng, trong đó có Departures (2008) - thắng giải Oscar cho phim nói tiếng nước ngoài hay nhất. Người đẹp còn từng đóng Shōta no Sushi, The Beach Boys, Seija no koushin, The Secret.

Như Anh