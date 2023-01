Ngọc Châu mặc áo của mẹ thi phỏng vấn Miss Universe

Ngày 10/1, Ngọc Châu gặp giám khảo ở phần thi phụ chiếm điểm số lớn, cũng là dịp để thí sinh bộc lộ suy nghĩ, quan điểm sống. Người đẹp mặc thiết kế cúp ngực, khoác chiếc áo của mẹ mang theo từ Việt Nam.

Cô gọi đây là "áo vía" bởi mang lại may mắn cho mình nhiều lần. Mẹ từng mặc áo trong đêm Ngọc Châu đăng quang Vietnam's Next Top Model 2016. Sáu năm sau, bà tiếp tục diện lại khi con gái đội vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam hồi tháng 6/2022. Hôm từ Tây Ninh lên TP HCM tiễn con đi Mỹ ngày 26/12/2022, mẹ Ngọc Châu trao áo cho con kèm lời chúc giành kết quả tốt tại cuộc thi.

Cô đem câu chuyện kể với giám khảo. Theo Ngọc Châu, nhiều người thích thú bởi ý nghĩa sau trang phục bình dị. Người đẹp nói khi mặc áo bước vào phòng, cô tự tin hơn, luôn nghĩ mẹ đang ở nhà dõi theo, cổ vũ mình. Cô còn nói đùa rằng "chiếc áo của mẹ nay đã ra thế giới".

Ngọc Châu sinh ra trong gia đình từng rất nghèo tại vùng nông thôn tỉnh Tây Ninh. Ba cô mất sớm, mình mẹ gánh vác mọi thứ, nuôi ba chị em ăn học. Người đẹp kể mẹ từng phải buôn gánh bán bưng, làm đủ nghề, sống tằn tiện, không dám mua món đồ dùng hay thức ăn yêu thích. Sau một vụ mùa thắng lợi, mẹ Ngọc Châu gom hết tiền sửa nhà vì muốn các con có cuộc sống ổn định. Khi các con mong mẹ đi thêm bước nữa để có người chuyện trò mỗi ngày, bà từ chối vì không muốn các con khổ. Hoa hậu nói đến nay chỉ có mẹ mới khiến mình khóc. Câu chuyện gia đình và sự hy sinh của mẹ từng được Ngọc Châu đem đến cuộc thi Miss Universe Vietnam, khiến giám khảo xúc động.

Mỹ nhân hài lòng về phần thi phỏng vấn, trả lời nhiều vấn đề hoàn toàn bằng tiếng Anh. Ngọc Châu cho biết sáng 10/1, cô thức dậy sớm để chuẩn bị mọi thứ. Khi bước vào, giám khảo hỏi có phải cô vừa khóc, Ngọc Châu phủ nhận, giải thích do dậy sớm và thiếu ngủ nên mắt hơi sưng và đỏ. Các thành viên trong hội đồng hỏi cô về cách tiết kiệm tiền, làm thế nào để kết nối 54 dân tộc anh em với nhiều bản sắc văn hóa... Cô cho biết bình tĩnh trả lời, không cần phiên dịch, chỉ nhờ hỗ trợ một câu hỏi do khá dài và nhiều vế.

Ngọc Châu thử trang phục dạ hội cho Miss Universe Ngọc Châu thử trang phục dạ hội do Chung Thanh Phong thực hiện cho Miss Universe 2022. Video: Nhân vật cung cấp

Ngọc Châu và 85 thí sinh đang tập luyện cho bán kết diễn ra ngày 11/1 (8h ngày 12/1 giờ Hà Nội). Ở phần thi trang phục dân tộc, cô sẽ mặc thiết kế Chiếu Cà Mau. Về trang phục dạ hội, Ngọc Châu sẽ chọn một trong hai mẫu do Chung Thanh Phong thực hiện gồm Sen và W.o.W - Way of Water để trình diễn.

Hơn một tuần qua ở cuộc thi, Ngọc Châu thể hiện hình ảnh nhiều năng lượng. Cô lọt ống kính truyền thông nhiều lần, được ban tổ chức lựa chọn ảnh đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội. Tối 9/1, tổ chức Miss Universe đăng video quảng bá trên Instagram, sử dụng hình ảnh các thí sinh gửi về trước đó. Ngọc Châu xuất hiện với khoảnh khắc tung váy. Trang phục cô mặc tại hoạt động bên lề thường được các chuyên trang sắc đẹp bình chọn vào top 5 nổi bật theo ngày.

Miss Universe lần thứ 71 diễn ra tại New Orleans, Mỹ, chung kết vào ngày 14/1. Harnaaz Sandhu, đương kim hoa hậu người Ấn Độ sẽ trao vương miện cho người kế nhiệm.

Nguyễn Thị Ngọc Châu sinh năm 1993, quê Tây Ninh. Năm 2018, cô thử sức ở cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam và đăng quang, sau đó thi Miss Supranational 2019, vào Top 10 chung cuộc và đoạt danh hiệu Hoa hậu Siêu quốc gia châu Á. Hồi tháng 5, cô đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, giành quyền thi Miss Universe 2022, có sáu tháng chuẩn bị.