Ngọc Châu tập luyện cho bán kết Miss Universe

MỹNgười đẹp Ngọc Châu tập màn đồng diễn, hô tên, trình diễn áo choàng cho bán kết Miss Universe 2022 vào ngày 11/1.

Hôm 9/1, Ngọc Châu diện thiết kế cắt xẻ của nhà thiết kế Jenny Trần dự sự kiện ra mắt truyền thông. Cô búi tóc cao, trang điểm nâu trầm. Trên hàng đầu, cô được xếp đứng cạnh mỹ nhân Thái Lan Anna Sueangam-iam.

Ngọc Châu tại ngày thứ bảy ở cuộc thi. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Người đẹp sau đó cùng 85 thí sinh tập luyện màn đồng diễn, hô tên, trình diễn áo choàng - trang phục kết hợp trong phần thi áo tắm. Trước đó, ban tổ chức gửi đến các người đẹp một chiếc áo vải trắng, yêu cầu tự lên ý tưởng, truyền tải câu chuyện, thông điệp qua trang phục. Ngọc Châu sẽ mang đến tác phẩm được vẽ và nhuộm thủ công, kể về 30 giấc mơ của chính mình và các trẻ em nghèo, cơ nhỡ.

Ngọc Châu cùng thí sinh Miss Universe dự họp báo ra mắt Ngọc Châu cùng thí sinh Miss Universe 2022 tại sự kiện họp báo, ngày 9/1 Video: Missosology

Người đẹp nói không khí tập luyện thoải mái, nghiêm túc. Trong giờ giải lao, cô cùng các thí sinh Colombia, Hàn Quốc... thực hiện các điệu nhảy để giảm căng thẳng. Bảy ngày qua, mỹ nhân làm quen được nhiều bạn mới, trong đó thân thiết với nhóm thí sinh đến từ Nhật Bản, Thái Lan, Indonesia...

Cô nói: "Hiện tôi có chút hồi hộp nhưng cố gắng để không ảnh hưởng tâm lý trước đêm thi quan trọng. Tại mùa giải năm nay, có rất nhiều thí sinh mạnh, ai cũng đầu tư kỹ về mọi thứ. Điều đó đòi hỏi tôi phải luôn giữ vững tinh thần, cố gắng mỗi ngày, trong mọi khoảnh khắc".

Ngọc Châu tập luyện với áo choàng chuẩn bị cho vòng thi áo tắm. Ảnh: Missosology

Sáng 10/1, êkíp Ngọc Châu tiết lộ hai mẫu trang phục dạ hội bán kết do Chung Thanh Phong thực hiện. Thiết kế Sen lấy cảm hứng từ loài hoa gắn liền với đời sống của người Việt Nam. Còn W.o.W - Way of Water là câu chuyện dòng chảy của nước, tái hiện hình ảnh con sóng, mang thông điệp về người phụ nữ bản lĩnh, dám vượt qua thử thách. Ngọc Châu sẽ đưa ra quyết định mặc một trong hai mẫu đầm.

Phác thảo hai mẫu đầm dạ hội của Ngọc Châu tại bán kết. Ảnh: Chung Thanh Phong

Ngọc Châu thể hiện hình ảnh giàu năng lượng suốt một tuần qua. Cô lọt ống kính truyền thông cuộc thi nhiều lần, được ban tổ chức lựa chọn ảnh đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội. Tối 9/1, tổ chức Miss Universe đăng video quảng bá trên Instagram, sử dụng hình ảnh các thí sinh gửi về trước đó. Ngọc Châu xuất hiện với khoảnh khắc tung váy dạ hội.

Chuyên trang sắc đẹp Missosology đã hé lộ hình sân khấu bán kết với không gian rộng, sử dụng nhiều đèn chiếu sáng và hiệu ứng led. Chủ tịch cuộc thi - bà Paula Shugart và đương kim Miss Universe - Harnaaz Sandhu đồng hành thí sinh ở nhiều hoạt động. Miss Universe lần thứ 71 diễn ra tại New Orleans, Mỹ, chung kết vào ngày 14/1.

Ngọc Châu cùng thí sinh Miss Universe dự họp báo ra mắt Thí sinh Miss Universe tập luyện trước bán kết. Video: Missosology

Nguyễn Thị Ngọc Châu sinh năm 1993, quê Tây Ninh. Năm 2018, cô thử sức ở cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam và đăng quang, sau đó thi Miss Supranational 2019, vào Top 10 chung cuộc và đoạt danh hiệu Hoa hậu Siêu quốc gia châu Á. Hồi tháng 5, cô đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, giành quyền thi Miss Universe 2022, có sáu tháng chuẩn bị.

Miss Universe ra đời năm 1952, do một công ty thời trang ở California (Mỹ) sáng lập. Bản quyền cuộc thi từng thuộc về một số đơn vị trước khi được nhượng lại cho Donald Trump năm 1996. Sau khi chuyển sang nghiệp chính trị, ông Trump bán bản quyền Hoa hậu Hoàn vũ cho IMG Models - công ty người mẫu có trụ sở ở New York (Mỹ). Hồi tháng 10, tỷ phú Anne Jakkapong Jakrajutatip, người Thái Lan, mua lại cuộc thi. Với 72 năm lịch sử, Miss Universe là một trong hai sân chơi nhan sắc lâu đời và hấp dẫn nhất hành tinh, bên cạnh Miss World.

Tân Cao