Ngọc Châu diễn trang phục 'Chiếu Cà Mau'

Cô cho biết tự hào khi mang màu sắc văn hóa làng nghề Việt Nam. Trang phục do nhà thiết kế Nguyễn Quốc Việt và êkíp thực hiện sáu tháng qua. Chiếu Cà Mau từng đoạt giải nhất cuộc thi Trang phục dân tộc tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 hồi tháng 6.

Lấy cảm hứng từ nét đẹp văn hóa, con người làng nghề dệt chiếu lâu đời ở Cà Mau, trang phục được làm hoàn toàn từ lát - loài cây dại mọc tự nhiên - thân thiện với môi trường. Lát sau khi được cắt về sẽ được nghệ nhân phơi khô, nhuộm màu từ vỏ cây, sau đó đan dệt thành những tấm chiếu.

Hậu trường thực hiện trang phục dân tộc 'Chiếu Cà Mau' cho Ngọc Châu thi Miss Universe 2022 Hậu trường thực hiện trang phục dân tộc "Chiếu Cà Mau" cho Ngọc Châu thi Miss Universe 2022. Video: Uni Media

Phần áo may theo phom áo dài, đính kết đá. Phần váy phom dáng kiểu mullet, chiếu được xếp từng lớp giống hình mái nhà. Phần đuôi áo dài gắn dây chỉ ánh kim loại tạo hiệu ứng đánh sáng, đồng thời bốn cạnh tà áo được đính kết tạo ra họa tiết hình học. Nhà thiết kế sử dụng phương pháp in nhiệt tạo ra pattern chiếu, sử dụng kỹ thuật may rã rập bọc viền, dựng 3D tạo đường nếp, tôn hình thể người mặc.

Phần cánh có những xếp nếp tạo khối 3D, được lộng kẽm, dựng như một chiếc quạt đang xòe mang ý nghĩa về sự sung túc, thịnh vượng. Mỗi bó lát gắn kèm được nhuộm nhiều màu. Phần nón làm bằng chất liệu mây đan mịn, đỉnh nón là biểu trưng ngôi sao, đính kết hơn 200 viên đá swarovski.